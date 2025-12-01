SPORTCITIES reúne a más de 1.500 profesionales en su debut en Valencia y se posiciona como el gran foro del ecosistema de instalaciones deportivas y urbanas en el sur de Europa

El salón profesional especializado en infraestructuras, equipamiento, mantenimiento y servicios para instalaciones deportivas, SPORTCITIES Expo&Summit, levantó el telón el pasado 19 de noviembre en Valencia congregando a más de 1.500 asistentes profesionales y un sólido respaldo institucional y sectorial.

Responsables municipales de casi 200 ayuntamientos de toda la geografía española acudieron al encuentro para conocer iniciativas, proveedores y servicios que permitirán acelerar sus proyectos de modernización, digitalización, sostenibilidad y eficiencia de las instalaciones deportivas que gestionan, impulsando al que aspira a convertirse en el punto de encuentro de referencia para todo el ecosistema de las instalaciones deportivas para todo el Sur de Europa, especialmente administraciones públicas, gestores público- privados y decisores finales de toda la cadena de valor.

Esta edición "cero" de SPORTCITIES contó en su jornada de apertura con el director general de Deportes de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera, encargado de inaugurar el encuentro y quien destacó que la industria deportiva representa ya en torno al 2% del PIB, así como con el Director General de Deportes de la Junta de Castilla y León, Enrique Sánchez-Guijo, quienes abogaron por una “España que lidere la innovación deportiva” y que gracias a eventos como este destacan la importancia del deporte “que es salud”. Cervera estuvo acompañado por Julio Delgado, director general de Industria y por Jose Manuel Camarero, director general de Turismo de la Generalitat Valenciana.

Luis Cervera, recorriendo las instalaciones durante el SPORTCITIES de Valencia / SD

El proyecto, co-organizado por Feria Valencia, Feria de Valladolid y el operador ferial privado Show2be, está impulsado por las administraciones regionales de la Comunitat Valenciana y Castilla y León, y los ayuntamientos y entidades deportivas de ambas ciudades.

Como punto de encuentro clave para el ecosistema deportivo, urbano e institucional, SPORTCITIES Expo&Summit también contó con la colaboración activa de organizaciones sectoriales de referencia como FEMP, AEESDAP, SEED, FNEID, FAGDE, ASPEC, Spain is Sport, Turesport, HOSBEC, COLECV, GEPACV, el Clúster Valenciano de la Industria del Deporte, IAKS y AGEDECYL, consolidándose como una plataforma única que conecta administraciones, profesionales y empresas en torno al futuro del ecosistema deportivo.

En palabras de su director, Raúl Calleja, “SPORTCITIES, en su edición de lanzamiento oficial, ha logrado reunir a responsables municipales de todas las comunidades autónomas y regiones de la península, reflejo claro de la necesidad que viene a cubrir: ofrecer soluciones reales a municipios que apuestan por el deporte como motor de desarrollo y crecimiento. Lo ha hecho de la mano de gestores deportivos, arquitectos, técnicos, prescriptores, el ecosistema turístico- deportivo y los líderes en innovación de servicios para instalaciones deportivas”.

Raúl Calleja, director de SPORTCITIES, durante el evento en Valencia / SD

Asimismo, Calleja destaca que “vivimos un momento en el que la eficiencia, la sostenibilidad y la digitalización están transformando el sector, y SPORTCITIES se ha posicionado como el espacio donde todo este conocimiento se comparte, se conecta y se proyecta hacia el futuro. Nunca antes el sector deportivo había estado tan empoderado gracias a la colaboración público-privada. Valladolid, próxima parada: octubre de 2026”.

Redacción SD

SPORTCITIES 2025 en cifras

Sectores de actividad de los asistentes profesionales

Administraciones Públicas (AAPP) y Urbanismo: 16,92% del total

Gimnasios y Centros Deportivos (Públicos y Privados): 11,62%

Gestión y Operación de Instalaciones Deportivas: 10,26%

Diseño y Construcción: 9,23%

Educación, Formación y Academias: 7,18%

Distribución y Comercialización: 6,50%

Hospitality y Turismo Deportivo: 6,32%

Técnicos y Profesionales del Deporte: 5,81%

Innovación, Centros Tecnológicos e Investigación: 3,93%

Federaciones y Clubes: 3,42%

Procedencia del visitante profesional

Comunitat Valenciana (58,53%), Comunidad de Madrid (10,80%) y Cataluña (7,66%).

Andalucía, Región de Murcia y País Vasco son las otras Comunidades Autónomas (CCAA) con mayor representación.

Todas y cada una de las CCAA del territorio español estuvieron también representadas en mayor o menor medida, incluidas las Islas Canarias y Baleares.

El 4,3% del total de asistentes tuvieron procedencia internacional principalmente de países comunitarios y Latinoamérica.

Una de las zonas de la Feria de SPORTCITIES / SD

El Summit de SPORTCITIES 2025 abordó todas las temáticas como foro clave de innovación, tecnología y sostenibilidad en el deporte y la ciudad

Durante el Summit SPORTCITIES 2025, celebrado los días 19 y 20 de noviembre, cinco foros especializados abordaron los principales retos y oportunidades del ecosistema deportivo y urbano. FITNESS4CITIES Forum, patrocinado por EGYM, exploró nuevas tendencias en modelos de negocio y digitalización del fitness. El HOSPITALITY & SPORT TRAVEL Forum, con la colaboración de HOSBEC y Turesport, destacó el papel del deporte como motor de crecimiento turístico. En el SPORTAINMENT VENUES Forum, patrocinado por MolcaWorld, se debatió sobre la transformación de recintos deportivos como catalizadores de desarrollo económico y territorial.

El SPORTECH LAB Forum, con Euronix como partner de infraestructuras, centró su atención en la innovación tecnológica, la inteligencia artificial y el ecosistema sportstech. Finalmente, el SPORTFRIENDLY CITIES Forum, patrocinado por KOMPAN y con Urbeabapta como partner de infraestructuras, presentó estrategias para impulsar ciudades más activas, inclusivas y sostenibles a través del deporte. Estos encuentros consolidan a SPORTCITIES como la plataforma de referencia en innovación, sostenibilidad y tecnología aplicadas al deporte y la ciudad.

La próxima edición de SPORTCITIES se celebrará los días 21 y 22 de octubre de 2026 en Valladolid, ciudad que alternará anualmente con Valencia como sede del encuentro. Esta rotación territorial permitirá una mayor proyección e impacto del evento en todo el ámbito nacional, consolidando su papel como punto de referencia para el desarrollo del ecosistema deportivo y urbano en España.