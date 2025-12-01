Valencia CH y San Vicente vencen en la penúltima jornada de la primera vuelta

La División de Honor B de hockey hierba celebró, el pasado fin de semana, la penúltima jornada de la primera fase. Una jornada 13 marcada por las dos victorias conseguidas por los representantes de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana.

Competición femenina

En la competición femenina, el CD Giner de los Ríos y el CH Xaloc cayeron en sus respectivos partidos del Grupo 1. El Giner perdió 2 a 0 en su visita al FC Barcelona, y mantienen sus opciones de permanencia y de clasificar a la Fase Final por el ascenso. El Xaloc perdió 6 a 2 ante el Club Egara, con goles de Malena Taliberti y Mia Fages.

Xaloc y Giner cerrarán la primera fase con una nueva edición del derbi valenciano.

En el Grupo 2, el Valencia CH amplió su presente ganador con un triunfo ante el Club de Campo por 1 a 2 en Madrid. Ángela Colomer y Cristina Caro remontaron el tanto inicial de las madrileñas para sumar tres puntos que mantienen a las blanquinegras en lo más alto. Por su parte, la Universitat d’Alacant-San Vicente perdió 2 a 0 ante el RC Jolaseta.

Ver resultados y clasificación.

Competición masculina

En la categoría masculina, en el Grupo 1 la UA-San Vicente sumó su segundo triunfo consecutivo después de superar al Linia 22 por 4 a 2. Un hat-trick Syed Zain Ejaz y otro tanto de Pedro Arques le dieron los tres puntos al conjunto sanvicentero.

/ FHCV

Finalmente, en el Grupo 2, el Carpesa y el Giner cayeron en casa ante el Pedralbes y frente al Egara, respectivamente. El conjunto blau perdió 2 a 3, con goles de Roberto Bayarri y Xavier Guanter, mientras que el Giner cayó 1 a 4, con una anotación de Tom Van Munster.

Ver resultados y clasificación.

Próxima jornada

La última jornada de la primera fase de la División de Honor B se disputará el fin de semana del 13 y 14 de diciembre. Los primeros cuatro clasificados de cada grupo disputarán la Fase Final por el ascenso a la máxima categoría mientras que los últimos cuatro clasificados de cada grupo lucharán por la permanencia.