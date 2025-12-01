HOCKEY HIERBA
Valencia CH y San Vicente vencen en la penúltima jornada de la primera vuelta
La jornada 13 de la primera fase de la División de Honor B ha confirmado el triunfo del Valencia CH femenino ante el Club de Campo (1-2) para seguir líder, y la victoria de la Universitat d’Alacant-San Vicente masculina ante el Línia 22 (4-2) para afianzarse en la mitad de tabla
Matías Sartori
La División de Honor B de hockey hierba celebró, el pasado fin de semana, la penúltima jornada de la primera fase. Una jornada 13 marcada por las dos victorias conseguidas por los representantes de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana.
Competición femenina
En la competición femenina, el CD Giner de los Ríos y el CH Xaloc cayeron en sus respectivos partidos del Grupo 1. El Giner perdió 2 a 0 en su visita al FC Barcelona, y mantienen sus opciones de permanencia y de clasificar a la Fase Final por el ascenso. El Xaloc perdió 6 a 2 ante el Club Egara, con goles de Malena Taliberti y Mia Fages.
Xaloc y Giner cerrarán la primera fase con una nueva edición del derbi valenciano.
En el Grupo 2, el Valencia CH amplió su presente ganador con un triunfo ante el Club de Campo por 1 a 2 en Madrid. Ángela Colomer y Cristina Caro remontaron el tanto inicial de las madrileñas para sumar tres puntos que mantienen a las blanquinegras en lo más alto. Por su parte, la Universitat d’Alacant-San Vicente perdió 2 a 0 ante el RC Jolaseta.
Ver resultados y clasificación.
Competición masculina
En la categoría masculina, en el Grupo 1 la UA-San Vicente sumó su segundo triunfo consecutivo después de superar al Linia 22 por 4 a 2. Un hat-trick Syed Zain Ejaz y otro tanto de Pedro Arques le dieron los tres puntos al conjunto sanvicentero.
Finalmente, en el Grupo 2, el Carpesa y el Giner cayeron en casa ante el Pedralbes y frente al Egara, respectivamente. El conjunto blau perdió 2 a 3, con goles de Roberto Bayarri y Xavier Guanter, mientras que el Giner cayó 1 a 4, con una anotación de Tom Van Munster.
Ver resultados y clasificación.
Próxima jornada
La última jornada de la primera fase de la División de Honor B se disputará el fin de semana del 13 y 14 de diciembre. Los primeros cuatro clasificados de cada grupo disputarán la Fase Final por el ascenso a la máxima categoría mientras que los últimos cuatro clasificados de cada grupo lucharán por la permanencia.
- Primeras palabras de Calero tras ser despedido del Levante UD
- Julián Calero, destituido como entrenador del Levante UD
- José Luis Olivas fallece a los 73 años, tercer presidente de la Generalitat
- Corona: 'Seis años en el Valencia CF fueron muchísimos
- Valencia Basket deja escapar la victoria ante Fundación CB Canarias en Liga U
- Polémico árbitro para el Rayo - Valencia
- El Roig Arena arrasa entre los pabellones ACB
- ¿Duro o Beltrán? Corberán responde: 'Un equipo competitivo tiene que tener grandes jugadores al inicio y al final