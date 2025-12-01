Maratón Valencia: recorrido, dispositivo y cortes de tráfico

Todo preparado para el Maratón Valencia. Tanto si vas a correr o a animar, como también para los que quieren circular por la ciudad de València este domingo, es importante conocer el recorrido y los cortes de tráfico que conlleva esta importante prueba. El Ayuntamiento de València ha diseñado, como cada año, un operativo especial para velar por el “buen desarrollo” de la 45 edición del Maratón València Trinidad Alfonso Zurich, que se celebra el domingo, 7 de diciembre. La prueba comenzará a las 8:15 horas del domingo, en la plaza del Maratón, con un total de nueve salidas, y la previsión es que finalice sobre las 15:10 horas en el interior de la Ciutat de les Arts i les Ciències. Si bien, tal como ha destacado el concejal, los cortes de tráfico necesarios para facilitar los preparativos y el desarrollo de esta cita deportiva que este año cuenta con participantes de 150 países diferentes, comenzarán el viernes.

El objetivo de este dispositivo, que activará un total de 510 agentes de Policía Local, así como profesionales y voluntariado de Protección Civil, “es garantizar la seguridad y la movilidad de la ciudad” durante la celebración de esta prueba que reunirá a 36.000 corredores internacionales y, según la organización, será la “más multitudinaria de su historia”. Así lo ha anunciado el concejal de Policía Local y Movilidad, Jesús Carbonell, quien ha asegurado que “se ha activado ya este operativo, que será uno de los más importantes del año”.

Cortes al tráfico previos

Todo arranca el viernes 5 de diciembre. A partir de las 22:00 horas se cerrará al tráfico rodado el puente de Montolivet en ambos sentidos y el vial de Professor López Piñero en dirección al centro de la ciudad para el montaje del arco de salida de la prueba. Asimismo, se realizarán cortes intermitentes en ambos sentidos de las avenidas Germans Maristes y Institut Obrer de València (las transversales no) desde las 22:00 y hasta las 6:00 horas del sábado. Estas vías volverán a cerrarse al tráfico rodado desde las 22:00 horas del sábado 6 y hasta las 14:00 horas del domingo 7, salvo las transversales que se abrirán a partir de las 10:30, y el tramo entre Ausiàs March y Bomber Ramón Duart que se abrirá a las 13:00 horas.

Cortes de tráfico previstos para el Maratón. / SD

Por otra parte, el sábado 6 de diciembre se procederá al corte de la Alameda, entre plaza Europa y el puente de l’Assut de l’Or, de 6.00 a 14.00 horas aproximadamente, con el fin de albergar el “mini maratón”. El sábado, también, se procederá al corte de Alcalde Reig, entre la avenida de La Plata y el puente del Regne sentido entrada a la ciudad desde las 21:00 horas.

Los cortes para albergar el recorrido del Maratón, el mismo domingo, empezarán una hora antes del inicio de la carrera, y durante el Maratón permanecerá invertido el sentido del paso inferior de Menéndez Pidal-Tirso de Molina, lo que permitirá la salida de tráfico de sur a norte de la ciudad.

Servicio EMT València

Jesús Carbonell ha indicado que, con motivo de la celebración de la maratón, la Empresa Municipal de Transportes también ha planificado nuevas rutas en un total de 32 líneas, desde este viernes hasta que termine la carrera, “para aproximar a las personas usuarias lo máximo posible a su destino”.