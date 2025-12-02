Ángela Martínez busca la medalla en el Europeo de piscina corta

Ángela Martínez Guillén (Elche, 21 años) regresa a la piscina para afrontar, desde este martes 2 de diciembre y hasta el domingo, día 7, el Campeonato de Europa de natación en piscina corta, en Lublin (Polonia). La delegación española en este certamen continental está formada por 25 deportistas (11 chicas, 14 chicos), en una edición especialmente relevante tras la ausencia española en la anterior cita continental de Otopeni (Rumanía) en 2023. “Como he dicho en diversas ocasiones, mi gran desafío para esta temporada 2025-2026 es hacerlo bien en el Europeo de verano, en París, donde espero doblar, tanto en la piscina, como en las aguas abiertas. Sin embargo, este Campeonato de Europa de 25 metros en Polonia me atrae. Además, ya ha transcurrido mucho tiempo desde que mi última presencia en un Europeo o un Mundial de natación convencional. Por tanto, quiero hacerlo bien. Mi objetivo es, cuanto menos, estar en las dos finales. Y, por qué no, rondar las plazas de privilegio en los 1.500m. Si en 2021, con sólo 17 años, ya fui sexta en los 1.500m del Europeo de 2021 en Kazán, por qué no pensar en ofrecer mi mejor versión y rondar las plazas de podio. Ya he conseguido grandes éxitos en aguas abiertas, me falta un gran triunfo internacional en la piscina. Este Europeo de Polonia supone una gran oportunidad”, señaló Ángela Martínez en declaraciones a Proyecto FER.

La nadadora ilicitana no disputaba un gran torneo internacional de natación convencional desde 2023, curso en el que afrontó el Mundial de verano (piscina de 50 metros) en Fukuoka (Japón). Hay que remontarse más todavía para encontrar su última participación en una gran competición en pileta corta. En 2021, estuvo presente en el Europeo de Kazán, donde logró una brillante sexta plaza en los 1.500m libres.

Ahora, la nadadora del KZM Swimming Team se reencuentra con sus orígenes, con la natación en línea. Durante las dos últimas temporadas, la embajadora FER ha estado absolutamente centrada en las aguas abiertas, la modalidad que le permitió ser olímpica en los Juegos de París 2024. Una especialidad en la que ha logrado dos podios en sendas Copas del Mundo (bronce en Egipto, en 2024, oro en Ibiza, en 2025), o una quinta plaza en el Campeonato del Mundo de este año, en Singapur.

La nadadora del KZM Swimming Team se reencuentra con sus orígenes, con la natación en línea. / PROYECTO FER

Ángela Martínez no va a abandonar las aguas abiertas, pero sí va a recuperar protagonismo en la natación convencional. Su gran objetivo está fijado en el Campeonato de Europa de 2026, previsto en París durante el mes de julio. Antes, sin embargo, desde este jueves, se sumerge en el Europeo de piscina corta, en Polonia, donde nadará sus pruebas de referencia: los 800m y los 1.500m libres.

La nadadora de la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana (FNCV) afronta esta cita continental con ilusión y ambición, dispuesta a confirmar su gran estado de forma y a competir por un puesto destacado en el panorama europeo. La deportista FER dispone de una nueva opción de consolidarse como una de las grandes referencias de la natación española y de seguir construyendo su propia historia. En la actualidad, Ángela es una de las grandes figuras deportivas en la Comunitat Valenciana.

Programa de competición de Ángela Martínez

* Jueves 4 de diciembre: Eliminatorias 800 libre (10:00 h)

* Viernes 5 de diciembre: Final 800 libre* (19:00 h)

* Sábado 6 de diciembre: Eliminatorias 1500 libre (10:00 h)

* Domingo 7 de diciembre: Final 1500 libre* (19:00 h)

* En caso de clasificarse entre las ocho mejores en las rondas eliminatorias.