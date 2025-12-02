Así celebra UPV IN el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Este miércoles 3 de diciembre, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Ágora de la UPV acogerá una jornada especial dedicada al deporte.

El tema de 2025 del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, "Fomentar sociedades inclusivas para impulsar el progreso social", parte del compromiso renovado de los dirigentes mundiales reunidos en la Segunda Cumbre Mundial para el Desarrollo Social de construir un mundo más justo, inclusivo, equitativo y sostenible, y de su comprensión de que el avance del desarrollo social depende de la inclusión de todos los segmentos de la sociedad y, de hecho, la requiere.

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 47/3. El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.

Horarios y actividades

Desde las 9:00 horas hasta las 15:00, el centro contará con una mini cancha de fútbol en silla A-ball, una pista de baloncesto y un espacio para practicar pilota valenciana.

Entre las 11:00 a 13:00 horas, los integrantes de las diversas disciplinas de UPV IN estarán presentes en el recinto, participando en las actividades y compartiendo esta experiencia con toda la comunidad universitaria.

La temporada 2025-2026 cuenta con secciones de frontenis, pilota valenciana, A-Ball (deporte creado en la propia universidad), tenis en silla de ruedas, pádel y baloncesto para personas con discapacidad intelectual.