Léleman Conqueridor no quiere sorpresas ante Tarragona SPSP

La jornada intersemanal de Superliga enfrentará al Léleman Conqueridor contra Instercap Asisa Tarragona SPSP. El Pabellón Municipal Sant Pere i Sant Pau acoge el miércoles 3 de diciembre, a las 19:00 horas, la séptima jornada entre dos equipos que llegan con muchas necesidades. Los locales todavía no conocen lo que es sumar en esta temporada y los valencianos no pueden permitirse un tropiezo si quieren regresar a la zona alta.

Después de la derrota contra el CV Guaguas, el Léleman Conqueridor tiene toda la presión encima para sacar el máximo de puntos de Taragona. Ante un rival que todavía no conoce la victoria y con un calendario muy exigente en las jornadas posteriores, Zanini no quiere sorpresas este miércoles. El equipo se ha quedado descolgado en quinta plaza con 11 puntos y los tres primeros han abierto brecha.

Esta jornada es clave para los valencianos si quieren reengancharse y aprovechar el duelo directo entre Grupo Herce Soria y Conectabalear CV Manacor. Precisamente dos rivales que en las próximas semanas se enfrentarán al Conqueridor en partidos trascendentales para no ver peligrar la presencia en la Copa del Rey 2026. El entrenador italiano no podrá contar con Manu Furtado tampoco para este partido y Facu Funes sigue en proceso de recuperación, por lo que la dificultad aumenta en el mes más exigente del calendario. Quien acompañará ya al equipo en esta salida es Juanmi González. El receptor pasó la revisión este lunes y viajará con sus nuevos compañeros.

El rival

Al otro lado de la red, un apurado Instercap Asisa Tarragona SPSP busca resarcirse de las seis derrotas consecutivas. El conjunto catalán tratará de revertir la situación ante un rival al que llevó al quinto set la temporada anterior. Los de Vladimir Stevovski sufrieron la última derrota en casa contra CV Melilla por 0-3 (20-25/20-25/23-25) y solo han podido completar tres sets a su favor en esta Superliga. Como noticia positiva, el equipo se aferra al buen desempeño de Isak Martí, que se ha posicionado como el mejor líbero en la sexta jornada con un 68% de eficacia en recepción.

El Léleman Conqueridor Valencia no pudo con el CV Guaguas. / LÉLEMAN CONQUERIDOR VALENCIA

La necesidad de la clasificación y la presión del calendario, serán factores que aparecerán este miércoles en un partido determinante para ambos equipos. Dominar estas circunstancias inclinarán un duelo en el que ganar supondrá coger un leve respiro dentro de un diciembre que puede marcar la temporada.