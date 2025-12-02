FLAG FOOTBALL
Madrid, Catalunya y Comunidad Valenciana dominan el CESA de Flag Football
La selección valenciana se impuso en la categoría U15, fue bronce en Sénior femenino, Sénior masculino, U13 y U11
Fantástico fin de semana de Flag Football en Granollers (Barcelona), escenario del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de esta modalidad sin contacto del Fútbol Americano que será olímpica en los próximos Juegos de Los Ángeles 2028.
Cerca de 450 jugadores y jugadoras, representantes de siete comunidades autónomas —Madrid, Catalunya, Comunidad Valenciana, Aragón, Andalucía, Extremadura y Asturias—, junto a más de una treintena de árbitros, participaron en un torneo que reunió a la élite nacional del flag y a las jóvenes promesas llamadas a liderar el futuro de este deporte en España. El evento estuvo organizado por la Federación Española de Fútbol Americano (FEFA), con el apoyo del Consejo Superior de Deportes y la colaboración de la Federación Catalana (FCFA) y el Ayuntamiento de Granollers.
Los campeones
Durante dos jornadas de máxima intensidad, las Pistas de Atletismo de Granollers acogieron una competición de gran nivel en la que las selecciones de Madrid, Catalunya y la Comunidad Valenciana se proclamaron campeonas de España. Madrid dominó con los títulos en Sénior Femenino, U17 y U13; Catalunya hizo lo propio en Sénior Masculino y U11; y la Comunidad Valenciana completó el palmarés conquistando la categoría U15.
- FINAL | El Valencia rescata un punto de Vallecas
- Legends impulsa su oferta de 'hospitality' para el Nou Mestalla
- El Valencia Basket corta a Ethan Happ, que seguirá en la ACB
- ¡Onces oficiales del Rayo Vallecano - Valencia CF!
- Lubo Penev, hospitalizado por un importante problema de salud
- El Levante pelea la difícil contratación de Luis García
- Última hora: convocados del Valencia CF para el intento de asaltar Vallecas
- Las notas del Valencia CF contra el Rayo Vallecano