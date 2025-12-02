Madrid, Catalunya y Comunidad Valenciana dominan el CESA de Flag Football

Fantástico fin de semana de Flag Football en Granollers (Barcelona), escenario del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de esta modalidad sin contacto del Fútbol Americano que será olímpica en los próximos Juegos de Los Ángeles 2028.

Cerca de 450 jugadores y jugadoras, representantes de siete comunidades autónomas —Madrid, Catalunya, Comunidad Valenciana, Aragón, Andalucía, Extremadura y Asturias—, junto a más de una treintena de árbitros, participaron en un torneo que reunió a la élite nacional del flag y a las jóvenes promesas llamadas a liderar el futuro de este deporte en España. El evento estuvo organizado por la Federación Española de Fútbol Americano (FEFA), con el apoyo del Consejo Superior de Deportes y la colaboración de la Federación Catalana (FCFA) y el Ayuntamiento de Granollers.

Los campeones

Durante dos jornadas de máxima intensidad, las Pistas de Atletismo de Granollers acogieron una competición de gran nivel en la que las selecciones de Madrid, Catalunya y la Comunidad Valenciana se proclamaron campeonas de España. Madrid dominó con los títulos en Sénior Femenino, U17 y U13; Catalunya hizo lo propio en Sénior Masculino y U11; y la Comunidad Valenciana completó el palmarés conquistando la categoría U15.