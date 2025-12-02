Mini Maratón Valencia: cuándo es, qué recorrido tiene, inscripciones
Es una de las actividades paralelas de la prueba con más éxito, de hecho ya se han agotado los dorsales
¿A tus hijos les gusta correr? Dentro de las actividades paralelas que organiza el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, está la carrera más esperada por los runners más pequeños: el Mini Maratón Valencia MSC. El evento deportivo, destinado a los futuros maratonianos, se celebra justo un día antes de la gran prueba de València. La actividad, promovida por el Maratón Valencia destina los 3€ del precio de la inscripción a la entidad solidaria del Maratón Valencia, la Fundación Pequeño Deseo.
La SD Correcaminos organiza una nueva edición del Mini Maratón Valencia MSC, que tendrá lugar el sábado 6 de diciembre a partir de las 11:00 horas en el Paseo de La Alameda, entre los puentes de Monteolivete y L’Assut de L’Or. Todas las pruebas son no competitivas y todos los participantes recibirán una medalla conmemorativa y una mini bolsa de la carrera.
Agotados los dorsales
Esta prueba, una de las que tiene más éxito, de hecho ya se han agotado las inscripciones, empieza para los corredores a partir de 6 años y tiene un recorrido de 300 metros. Para los de ocho años (nacidos 2018/2019) la distancia se amplía hasta los 600 metros, igual que para los de 10 años (nacidos 2016/2017). El doble de distancia, 1200 metros, tendrán que recorrer los participantes de 12 ( nacidos en 2014/2015) y 14 años ( nacidos 2012/2013).
Desde los centros escolares
El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich vuelve un año más a inundar las calles de la ciudad con competición y las clases con deporte y hábitos saludables. El proyecto educativo, formativo y deportivo de ‘El Maratón al Cole’, que pone en marcha la Organización de la prueba desde hace nueve años, llegará esta edición a las aulas y patios de 60 colegios de Valencia y su provincia para disfrutar de actividades relacionadas con el evento.
Más de 18.000 escolares de educación primaria e infantil, otra cifra de récord para el proyecto, están viviendo en sus aulas el Maratón Valencia, más allá de la clase de Educación Física, a través de concursos y actividades relacionadas con las diferentes materias educativas.
