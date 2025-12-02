El Servigroup Playas de Benidorm anuncia la destitución de Adriano Elías Lamb

El Club Voleibol Playas de Benidorm ha decidido destituir a Adriano Elías Lamb como entrenador del primer equipo masculino tras una reunión mantenida por la Junta Directiva. La decisión, tomada tras analizar la evolución del equipo en estas primeras seis jornadas, responde a la necesidad de impulsar una reacción inmediata en la competición, en la que el club afronta su temporada debut en la Superliga Masculina.

El club quiere expresar públicamente su agradecimiento a Adriano Lamb, técnico que logró el histórico ascenso a la máxima categoría y que ha trabajado con profesionalidad y entrega durante su etapa en Benidorm.

Mario Rodríguez, presidente del club ha manifestado: “La decisión de cesar a Adriano Lamb ha sido difícil pero necesaria. Nuestro objetivo es mantener la categoría y creemos que era el momento de provocar un cambio. Confiamos plenamente en nuestra plantilla y en el trabajo de Iván Navarro, técnico del club y que conoce perfectamente la plantilla, para afrontar con garantías un partido tan determinante como el de este miércoles en El Batán”.

Entrenador interino

A partir de este momento, y hasta la incorporación del nuevo entrenador, la dirección del equipo será asumida de manera interina por Iván Navarro, actual segundo entrenador.

Navarro dirigirá al Servigroup Benidorm este miércoles 3 de diciembre, en el encuentro correspondiente a la séptima jornada de Superliga, que enfrentará al equipo benidormense con Bus Leader San Roque en el Polideportivo Municipal El Batán, a partir de las 19:00 horas (hora insular).

Horarios y clasificación. / RFEVB

Así llegan los equipos

El Servigroup Benidorm afronta este encuentro en un momento clave. Tras un inicio de liga muy exigente, en el que el equipo ha mostrado competitividad ante rivales de alto nivel, los resultados no han acompañado y el conjunto suma únicamente dos puntos, una cifra insuficiente para abandonar la zona de descenso.

El choque ante Bus Leader San Roque es, por tanto, un duelo directo por la permanencia, un partido que puede marcar la trayectoria del equipo en las próximas semanas. Una victoria permitiría a los benidormenses cambiar la dinámica y afrontar con otro ánimo el tramo central de la competición con la salvación como horizonte.

Ivan Navarro únicamente ha podido trabajar en varias sesiones con la plantilla, plenamente consciente de que este encuentro representa una oportunidad de oro para revertir la dinámica. El equipo canario también llega necesitado de puntos tras caer ante UC3M Voleibol Leganés (3-1) y quedar fuera de los puestos de la Copa del Rey.