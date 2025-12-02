Violeta Díaz: "Aunque las fuerzas ya están muy justas, no voy al Mundial y al Europeo Sub-21 a hacer simple acto de presencia"

Violeta Díaz Arribas (17 años, el 12 de diciembre alcanzará la mayoría de edad) afronta desde este miércoles 3 de diciembre el Campeonato del Mundo Sub-21, evento de nueva creación, y cuya primera edición va a desarrollarse en un destino tan exótico y poco habitual como Kenia.

La taekwondista de Finestrat ha viajado a Kenia con la moral por las nubes. Cansada, fatigada, tanto en lo mental como en lo físico, pero pletórica, ilusionada, reforzada. “La victoria en el Campeonato de Europa Júnior ha representado todo un subidón de confianza. Mucha gente daba por seguro que me llevaría el oro, pero, a la hora de la verdad, hay que responder en el tapiz y ganar todos los combates. Hay que responder a esa presión. Y no es nada fácil plasmar esa teórica superioridad, pero lo conseguimos y estoy muy feliz”, comenta Violeta Díaz, quien añade: “Aunque las fuerzas ya están muy justas, no voy al Mundial y al Europeo sub-21 a hacer simple acto de presencia. No va conmigo. Quiero cerrar el año a lo grande, con dos nuevos podios”, comentó la deportista en declaraciones al Proyecto FER.

Hay que recordar que Violeta Díaz empezó oficialmente la temporada el 1 de febrero, con la presencia en el Campeonato de España Absoluto. Desde esa fecha ha disputado un total de 15 torneos oficiales. Lejos del territorio nacional, ha viajado, por este orden, a Albania, a los Países Bajos, a Serbia, a Estonia, a Bulgaria, a Macedonia, a Alemania, a Polonia, a China y a Suiza. Ha logrado éxitos tan brillantes como el oro en el Open Absoluto de los Países Bajos, el oro en el Festival Olímpico de la Juventud, el oro en el Open de Polonia, o, más recientemente, hace apenas dos semanas, el oro en el Campeonato de Europa Júnior, en Suiza.

Tanto en el inminente Mundial como en el Europeo Sub-21 de dentro de pocos días en Kosovo, Violeta competirá en el cuadro de menos 49 kg, categoría de peso olímpica. La opción de llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 no es ninguna fantasía. “Obviamente, es un objetivo tremendamente complicado, pero con la evolución que estoy experimentando nada es descartable”, señala, esperanzada, la deportista FER.