Ariadna Edo recibe la beca Fundación Iberdrola España para seguir sus estudios universitarios

El programa de becas Fundación Iberdrola España para deportistas del Plan ADOP celebra, un año más, en colaboración con el Comité Paralímpico Español, el acto de entrega de las becas para el curso académico 2025-2026. Entre los deportistas becados figura la deportista de la Comunidad Valenciana Ariadna Edo Beltrán, que renueva la beca para la realización del curso de posgrado “Certificado de formación del profesorado en Ansiedad y Depresión en la Infancia y Adolescencia” impartido por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), así como para el estudio del nivel C1 de valenciano.

La nadadora de Castellón de la Plana ganó una medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016 en la prueba de 400 m libre (clase S13). Posteriormente estuvo en Tokio 2020 y París 2024, en los que acabó cuarta en los 400 metros libres S13 tras una una remontada espectacular en los últimos 100 metros.

El Open de Berlín en 2015 sirvió de lanzadera para la carrera de Ariadna Edo, con dos récords de Europa -200 y 800 libre- y una mínima para el Mundial de Glasgow de ese mismo año, en el que ganó su primera presea, un bronce en 400 libre S13. Después del bronce en los Juegos de Río, añadió varios metales a su palmarés, cuatro bronces en el Mundial de México en 2017 y dos bronces en el Europeo de Dublín en 2018. Fueron los últimos que cosechó en la piscina a nivel internacional.

Probó con las aguas abiertas, ganando en Cerdeña (Italia) una plata en la primera Copa del Mundo que se celebraba de esta modalidad. Y en el Europeo de abril en Madeira (Portugal) rozó el podio en 100 libre -cuarta- y en 400 -quinta-.

A los ocho años, a Ariadna Edo le diagnosticaron la enfermedad Stargardt, dolencia ocular genética que afecta a la retina, provoca una visión desenfocada y sin nitidez, que dificulta reconocer rostros y formas así como leer tanto de cerca como de lejos, además al final induce a confundir colores de matices próximos (por ejemplo, negro y azul marino). También causa dificultad para adaptarse a la penumbra.

La Fundación Iberdrola España trabaja para que el deporte y la educación caminen juntos, ofreciendo a los deportistas las herramientas necesarias para afrontar con éxito los retos del mañana. Su compromiso es claro: impulsar el talento dentro y fuera de las competiciones, contribuyendo a una sociedad más preparada, inclusiva y con igualdad de oportunidades.

Los otros deportistas becados

Miguel Ángel Navarro: renueva la beca para continuar los estudios de doble Grado en Derecho y Periodismo, programa Bilingüe en el CEU Universidad San Pablo de Madrid.

renueva la beca para continuar los estudios de doble Grado en Derecho y Periodismo, programa Bilingüe en el CEU Universidad San Pablo de Madrid. Susana Rodríguez Gacio: recibe la beca para cursar estudios del “Máster de Formación Permanente en Medicina del Deporte” en la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid.

recibe la beca para cursar estudios del “Máster de Formación Permanente en Medicina del Deporte” en la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid. Nuria Marqués Soto: recibe la beca para cursar el “Máster en Readaptación a la Actividad Física y la Competición Deportiva” en la Universitat de Girona.

recibe la beca para cursar el “Máster en Readaptación a la Actividad Física y la Competición Deportiva” en la Universitat de Girona. María Delgado Nadal: complementará su formación con los estudios de idioma inglés en “Tándem Escuela Internacional” de Madrid.

complementará su formación con los estudios de idioma inglés en “Tándem Escuela Internacional” de Madrid. Andrea Miguélez Ranz: recibe la beca para cursar sus estudios de Formación Profesional de Grado Superior en “Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear” en Sanitas Campus FP.

Los becados junto a las autoridades presentes en el acto de entrega del programa de becas Fundación Iberdrola España. / CPE

Así fue el acto de entrega de becas

El acto, que tuvo lugar en la sede del Consejo Superior de Deportes en Madrid contó con la presencia de todos los deportistas becados, también del presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín, el presidente del Comité Paralímpico Español, Alberto Durán y el director general del Comité Paralímpico Español, Francisco Botía, entre otros representantes de ambas entidades. Todos disfrutaron de un acto cargado de emoción y compromiso, en el que se puso en valor el esfuerzo de nuestros deportistas y la importancia de seguir construyendo juntos un futuro más inclusivo y lleno de oportunidades.

La colaboración entre la Fundación Iberdrola España y el Comité Paralímpico Español tiene ya una larga trayectoria. Desde 2008 este programa de becas otorga a deportistas paralímpicos beneficiarios del Plan ADOP unas becas para formación universitaria de grado, máster, cursos de idiomas, formación en nuevas tecnologías y cursos de especialización que puedan ser de relevancia para el desarrollo académico de los deportistas. El programa pretende facilitar, impulsar y mejorar la capacitación profesional de los deportistas para su futura integración laboral, una vez finalizada su carrera deportiva.

Durante su intervención, Jaime Alfonsín señaló: “Desde la Fundación Iberdrola España reafirmamos nuestro compromiso con el deporte y con las personas que lo hacen posible. Estas becas no solo representan una inversión en formación académica, sino también en igualdad de oportunidades, inclusión y justicia social. Queremos que cada deportista paralímpico tenga las herramientas necesarias para construir un futuro profesional sólido, más allá de su carrera deportiva. Porque creemos que el talento, la perseverancia y la diversidad son valores que enriquecen nuestra sociedad, y apoyarlos es nuestra manera de contribuir a un mundo más justo y accesible para todos”.

Alberto Durán, por su parte, destacó: “La educación es, ante todo, una herramienta de libertad. A través de ella, cada persona desarrolla sus capacidades y adquiere la autonomía necesaria para decidir sobre su propio futuro. Formarse no es un privilegio, sino una necesidad para poder participar plenamente en una sociedad que avanza a un ritmo imparable. Esta importancia se vuelve aún más evidente cuando pensamos en las personas con discapacidad y en los deportistas paralímpicos. Para ellos, la educación no solo abre puertas, sino que derriba barreras y permite avanzar hacia la igualdad y la inclusión, a la vez que les brinda un futuro mejor una vez finalizada su vida deportiva”.

En representación de los deportistas becados intervinieron Miguel Ángel Navarro y Andrea Miguélez, quienes agradecieron a la Fundación Iberdrola España la oportunidad de seguir avanzando en su formación y destacaron la importancia de la carrera dual para afrontar con mejores perspectivas de futuro el momento de la retirada deportiva.