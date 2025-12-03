La cantera valenciana de taekwondo, un ejemplo a seguir en Europa

Un ejemplo a seguir en Europa. Eso es la cantera valenciana de taekwondo. En lo que va de año, sus jóvenes deportistas han logrado colgarse en el cuello un total de cuatro medallas continentales. Todo un hito que reafirma la Comunitat Valenciana como una de las grande potencias del taekwondo en categorías formativas. Uno de lo momentos más dulce de este deporte se vivió en el Campeonato de Europa Júnior, celebrado en Suiza, donde la delegación valenciana completó una actuación soberbia con tres deportistas clasificados para la final. Y el resultado fueron dos medallas de oro y una de plata.

Violeta Díaz se erigió campeona de Europa en la categoría -46 kilos, tras dominar completamente a la croata Hinic en la final. Quien también subió al escalón más alto del podio y culminó su etapa junior con el mayor reconocimiento continental fue Jairo Agenjo, quien se impuso con autoridad al rumano Rosca en la modalidad de menos de 51 kg. Y meritoria también fue la medalla de plata que consiguió Iván Lysenko en su estreno en la categoría de más de 78 kilos. Pero el éxito no se detuvo ahí. A este histórico triplete se le sumó medalla de bronce que obtuvo Nicolás Fernández en la modalidad de menos de 63 kilos, tras caer en la semifinal por el serbio Sergej Ivanovic.

"El gran trabajo da sus frutos"

“El gran trabajo de base que se está desarrollando desde 2019 en la FTCV, desde los planes de especialización deportiva de la GVA en Cheste unido al desarrollo de los programas de FER Futur de Fundación Trinidad Alfonso y Tecnificación (GVA), están dando sus frutos estamos viendo en cada competición”, reconoce Juan Carlos Cobos, presidente de la Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana.

El triplete histórico de la delegación valenciana en el Campeonato Europeo Júnior / FTCV

“El Europeo júnior, por sus resultados y por la gran representación de componentes valencianos en el equipo nacional, es el claro ejemplo de los frutos de la cantera del taekwondo valenciano. Y más teniendo en cuenta que de las 6 medallas obtenidas por el equipo nacional 4 han sido de deportistas valencianos. Un ejemplo claro del trabajo realizado es Jairo que se ha formado en los Planes de Especialización Deportiva y ya está consiguiendo grandes resultados confirmando su proyección para el futuro”, aseguró.

Por un futuro cargado de más éxitos

Estos resultados no solo ponen de manifiesto el talento de los jóvenes taekwondistas, sino también la labor conjunta de clubes, entrenadores y la nueva estructura federativa, que contribuyen al crecimiento del taekwondo valenciano fuera de nuestras fronteras. Estamos ante un presente brillante que anticipa, sin duda alguna, un futuro cargado de más éxitos para la Comunitat en los grandes escenarios del mundo.