Expo 42K, la Feria de Carrera del Maratón Valencia, horarios, ubicación y cómo llegar

35.000 corredores y corredoras de todo el mundo se darán cita este domingo 7 de diciembre en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich convirtiendo a Valencia, más que nunca, en la Ciudad del Running. Antes de enfrentarse a la mítica distancia de los 42.195 kms todos los incritos deberán pasar antes por la Feria de la Carrera, Expo 42, para recoger sus dorsales y bolsa de carrera. Para mayor comodidad y evitar aglomeraciones la feria abrirá sus puertas desde este jueves 4 y estará en marcha hasta la tarde del sábado 6, la jornada previa al Maratón.

Expo 42K Feria Valencia, la feria del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, se celebrará un año más en Feria Valencia en un gran espacio atractivo para que los participantes puedan recoger su dorsal, bolsa de la carrera y vivir un especial ambiente previo a la gran fiesta del Maratón Valencia. El Pabellón 5 del recinto ferial valenciano está ya preparado para que a partir de este jueves lleguen los grandes protagonistas del Maratón: los corredores. Expo 42K Feria Valencia quedará inaugurada oficialmente a las 17:00 horas del jueves cuando abra sus puertas al público y se cerrará el sábado a las 19:00 horas.

Expo 42K se ubica en Feria Valencia / MVTA

Horarios de Expo 42K Feria Valencia

Jueves 4 de diciembre (17:00 a 21:00 horas)

Viernes 5 de diciembre (9:00 a 21:00 horas)

Sábado 6 de diciembre (9:00 a 19:00 horas)

No se entregarán dorsales ni bolsa de la carrera el domingo.

* AVISO: evita las horas de mayor afluencia (de 12 a 14h y de 17 a 19h).

Además de los espacios de New Balance y el resto de patrocinadores de la prueba, Expo 42K Feria Valencia te permitirá visitar los estands de las principales marcas relacionadas con el running. Tanto los corredores como acompañantes y público en general podrán encontrar todo tipo de productos relacionados con el running. Además, en el espacio La Placeta se celebrarán numerosas charlas abiertas a todo el público. Consulta aquí la programación.

Plano de Expo42 / MVTA

Cómo llegar a Expo 42K Feria Valencia