Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich
Expo 42K, la Feria de Carrera del Maratón Valencia, horarios, ubicación y cómo llegar
Este jueves 4 abre sus puertas la Feria del Maratón Valencia por donde pasarán los 35.000 participantes y miles de visitantes
35.000 corredores y corredoras de todo el mundo se darán cita este domingo 7 de diciembre en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich convirtiendo a Valencia, más que nunca, en la Ciudad del Running. Antes de enfrentarse a la mítica distancia de los 42.195 kms todos los incritos deberán pasar antes por la Feria de la Carrera, Expo 42, para recoger sus dorsales y bolsa de carrera. Para mayor comodidad y evitar aglomeraciones la feria abrirá sus puertas desde este jueves 4 y estará en marcha hasta la tarde del sábado 6, la jornada previa al Maratón.
Expo 42K Feria Valencia, la feria del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, se celebrará un año más en Feria Valencia en un gran espacio atractivo para que los participantes puedan recoger su dorsal, bolsa de la carrera y vivir un especial ambiente previo a la gran fiesta del Maratón Valencia. El Pabellón 5 del recinto ferial valenciano está ya preparado para que a partir de este jueves lleguen los grandes protagonistas del Maratón: los corredores. Expo 42K Feria Valencia quedará inaugurada oficialmente a las 17:00 horas del jueves cuando abra sus puertas al público y se cerrará el sábado a las 19:00 horas.
Horarios de Expo 42K Feria Valencia
- Jueves 4 de diciembre (17:00 a 21:00 horas)
- Viernes 5 de diciembre (9:00 a 21:00 horas)
- Sábado 6 de diciembre (9:00 a 19:00 horas)
- No se entregarán dorsales ni bolsa de la carrera el domingo.
* AVISO: evita las horas de mayor afluencia (de 12 a 14h y de 17 a 19h).
Además de los espacios de New Balance y el resto de patrocinadores de la prueba, Expo 42K Feria Valencia te permitirá visitar los estands de las principales marcas relacionadas con el running. Tanto los corredores como acompañantes y público en general podrán encontrar todo tipo de productos relacionados con el running. Además, en el espacio La Placeta se celebrarán numerosas charlas abiertas a todo el público. Consulta aquí la programación.
Cómo llegar a Expo 42K Feria Valencia
- En coche: el recinto dispone de 3.000 plazas de aparcamiento. La tarifa es de 0,03 €/minuto. Los días viernes 5 y sábado 6 de noviembre el importe máximo a pagar será de 6 €.
- Tranvía: Línea 4, desde la ciudad hasta la entrada principal de Feria Valencia. Más información: http://www.metrovalencia.es
- Buses EMT València: Línea nº 62 de la EMT Benimamet-Estació Nord. con una frecuencia aproximada en días laborales de entre 10 y 15 minutos.
- Más información en este enlace.
