Léleman Conqueridor recupera su mejor versión ante Tarragona SPSP

El Léleman Conqueridor logró recuperar este martes el camino de la victoria tras superar a Instercap Asisa Tarragona SPSP en el Pabellón Municipal Sant Pere i Sant Pau. Los de Zanini evitaron sorpresas y se llevaron un trabajado 0-3 (21-25/21-25/21-25). Tres puntos muy valiosos para los valencianos antes de enfrentarse a Conectabalear CV Manacor, rival directo en Superliga.

Primer set

Empezaba el Léleman Conqueridor golpeando primero con Pernambuco pero los locales se revolvieron con mucha facilidad para coger distancias en la primera manga. González Calvo y Morales ponían a los suyos 11-7 en el marcador y Zanini empezó a mover fichas. Justo Quesada, que ya tuvo un efecto positivo en uno de los sets contra CV Guaguas, le cambió la cara a un equipo liderado por Javi Monfort. El capitán se puso el mono de trabajo y en un abrir y cerrar de ojos el marcador volvía a estar a solo uno de diferencia. Varios errores en el saque local y un bloqueo de Bertassoni pusieron a los valencianos de nuevo por delante (13-14). No fue el único conseguido por el colocador, ya que volvió a repetir posteriormente con otro bloqueo que le dio al equipo para encarar con mucha confianza el cierre. Juanmi González, que debutaba con el equipo, terminó de sentenciar la manga con cuatro puntos prácticamente consecutivos (21-25).

Importante victoria para el Léleman Conqueridor / SD

Segundo set

El segundo empezó dentro de la misma dinámica con Instercap Asisa Tarragona SPSP aguantando hasta el cinco iguales, con tres puntos de Quesada. Los locales acabaron cediendo terreno ante las anotaciones de Pernambuco y Monfort que lograron poner al equipo 10-14. González Calvo en el conjunto tarraconense tiraba de los suyos y metía algo de presión al Conqueridor, pero la dupla anotadora continuaba con firmeza y obligaba a Stevovski a pedir tiempo muerto (13-17). Zanini vio peligrar cuando los locales se acercaron de nuevo a dos y enfrió el partido para volver con más fuerza de la mano de su opuesto. La diferencia volvía a ser de cuatro en el marcador y como si fuese una repetición del set anterior, en 27 minutos el Conqueridor se llevaba otro 21-25 para encarar la última manga del partido.

A pesar de ir pode detrás en el luminoso, los locales no iban a entregar el último set de forma fácil. Javi Monfort había logrado darle al equipo tres de ventaja, pero el tiempo muerto de los locales sirvió para ponerse por delante. Tarragona SPSP no tenía ya nada que perder y eso liberó al equipo de una presión que les hizo marcharse 12-10 en el marcador. El técnico visitante pedía tiempo muerto y como siempre la primera reacción llegaba de las manos de Pernambuco. Un choque fortuito entre Bertassoni y Monfort dejó a los dos tocados en el suelo en un punto que subió para los locales. Las reclamaciones sirvieron de poco y eso lo aprovechó el conjunto catalán para coger dos de ventaja. Mientras tanto Pernambuco no le perdía la cara a la situación y le devolvió la ventaja al conjunto valenciano, que llegaba al final de nuevo con un margen que se fue reduciendo hasta el 20-21. Conqueridor no permitió sorpresas y acabó cerrando el tercer set con idéntico marcador a los anteriores.