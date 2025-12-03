El Nacional de Taekwondo por Clubes en La Nucía reúne a 4.000 deportistas

“La Nucía, Ciudad del Deporte” se convierte de nuevo en la capital del taekwondo nacional con la celebración, del 4 al 8 de diciembre, del Campeonato de España de Clubes. Un evento que reunirá a más de 4.000 deportistas procedentes de 350 entidades de todo el país, a partir de este jueves 4 de diciembre.

Los dos pabellones nucieros (Muixara y Camilo Cano) acogerán durante cinco días esta gran cita anual, que prevé atraer a más de 15.000 personas entre deportistas, técnicos, jueces y acompañantes.

El “Campeonato de España de Clubes de Taekwondo” está organizado por la Real Federación Española de Taekwondo, World Taekwondo y European Taekwondo Union con la colaboración de la Diputación de Alicante, Generalitat Valenciana, Fundación Trinidad Alfonso, COE y Ayuntamiento de La Nucía. Un evento que se lleva a cabo a través del programa de ayudas a competiciones PAC_CV, impulsado por la Fundación Trinidad Alfonso de la mano del Comité Olímpico Español (COE) se celebra en la Comunitat de l'Esport.

Todas categorías y modalidades

El campeonato reúne todas las modalidades y categorías: desde los combates olímpicos hasta las pruebas de poomsae, freestyle, parataekwondo y poomsae infantil. Es el único evento del calendario que congrega de forma simultánea a deportistas Sénior, Sub-21, Júnior, Cadetes, Precadetes y Máster, consolidándose —un año más— como la gran fiesta del taekwondo federado.

En esta edición, además, la modalidad de poomsae adquiere un valor especial al ser clasificatoria para el próximo Campeonato del Mundo, lo que ha elevado el interés y la participación de clubes y entrenadores.

En el apartado de combate, la Real Federación Española de Taekwondo (RFET) ha confirmado que, en esta ocasión, no estarán presentes algunos de los grandes referentes de la selección Absoluta, ya que varios de ellos se encuentran disputando el Mundial Sub-21 en Kenia, mientras que otros disfrutan de un descanso programado antes de afrontar sus próximos compromisos internacionales. Aun así, se espera un altísimo nivel competitivo y una oportunidad única para observar el relevo generacional que emerge con fuerza desde las categorías inferiores.

Actividades complementarias

Paralelamente a la competición, el fin de semana estará repleto de actividades lúdicas, jornadas de captación y entrenamientos en el “novedoso” Combat Sport Center La Nucía, una instalación que se estrenará como espacio de alto rendimiento para las jóvenes promesas españolas . Además, se celebrarán reuniones enfocadas a mejorar el futuro de la disciplina, como el V Congreso de Parataekwondo.

Valoraciones

El presidente de la RFET, Jesús Castellanos, ha agradecido de nuevo la total predisposición de La Nucía para acoger el campeonato y ha destacado el gran ambiente deportivo que se vivirá en la localidad durante toda la semana. “El Campeonato de España por Clubes es la gran fiesta del taekwondo, el evento donde conviven todas las modalidades y todas las edades, y en el que cada deportista no solo lucha por sus éxitos individuales, sino también por los de sus compañeros de club”, señaló Castellanos, quien añadió que, en la modalidad de combate, el torneo supone una gran oportunidad para ver en acción a los competidores llamados a protagonizar el relevo generacional en el taekwondo español.

Por su parte Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, resaltó la gran apuesta que ha realizado la RFET por La Nucía un año más. “Queremos agradecer a la Federación de Taekwondo por volver a elegir La Nucía como sede de este Campeonato de España de clubes, que convertirá a nuestra localidad en la capital del taekwondo nacional durante 5 intensos días con todas las categorías y modalidades. Un evento que generará un gran retorno económico al municipio, tanto en restauración, alojamiento…etc. ya que se prevén más de 15.000 personas durante cinco días” concluyó el primer edil nuciero.

Calendario de competición

Jueves 4 diciembre: Parapoomsae, Parapoomsae dúo inclusivo, Poomsae y Freestyle por Clubes y España Poomsae Infantil.

Viernes 5 y sábado 6 de diciembre: Júnior por Clubes, Precadete por Clubes y Sub-21 por Clubes.

Domingo 7 de diciembre: Cadete por Clubes

Lunes 8 de diciembre: Máster por Clubes y Absoluto por Clubes.

Más información en: https://www.fetaekwondo.net/noticias/campeonato-de-espaa-por-clubes-2025