La Placeta volverá a ser el punto de encuentro del Maratón con una intensa agenda de charlas

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich que se celebra este domingo 7 de diciembre contará también con una gran programación de actividades paralelas. El Maratón será el protagonista no sólo de la jornada del domingo sino desde este mismo jueves 4 cuando abrirá sus puertas Expo 42 Feria Valencia.

Este año, Expo 42K Feria Valencia cuenta con un nuevo espacio llamado La Placeta INNSiDE by Meliá Valencia Oceanic en el que durante el jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de diciembre se realizarán charlas relacionadas con el mundo del running así como actos clave del Maratón Valencia como la presentación de los atletas de élite.

La Placeta acogerá la presentación de la prueba y de los atletas élite / F. Calabuig / Cala

Charlas abiertas al público

La Placeta INNSiDE by Meliá Valencia Oceanic está ubicada en el corazón de la feria y su programación está abierta de manera gratuita a todo el público, corredor o no.

Los actos comenzarán este jueves 4 con la presentación oficial del Maratón Valencia que estará abierta al público y volverá a congregar a representantes de los principales clubes valencianos, junto a organizadores, colaboradores y patrocinadores. La puesta de largo el Maratón comenzará a las 19:00 horas.

Otro de los actos más importantes tendrá por escenario también La Placeta el viernes por la mañana con la presentación de los atletas élite que el domingo lucharán por lograr la gloria en la mítica meta junto a l'Hemisfèric. A las 12:00 horas se presentará a los atletas internacionales con el seleccionador élite del Maratón, Marc Roig y a las 13:00 horas será el turno de la presentación de la élite nacional con el seleccionador del Maratón, José Antonio Redolat. Por la tarde continuarán las charlas donde se abordará temas como los clubes de atletismo de València, el creciente fenómeno de los social running clubs y como plato fuerte, el Rincón del Debutante by Serrano en el que José Garay, entrenador oficial de los planes del Maratón Valencia dará los últimos consejos y resolverá las dudas de los asistentes. La tarde concluirá con la presentación del equipo de 'prácticos' que el domingo, con sus clásicas banderolas, marcarán los distintos ritmos a los corredores.

El sábado continuarán las charlas con el análisis del recorrido del maratón a cargo de Blanca Iribas, la responsable del circuito que dará todas las claves de la carrera. Otro acto especialmente emotivo será la bienvenida a los corredores internacionales que este año son mayoría ya que el 67% de los participantes procede de fuera de España. La Fundación Z Zurich y Vithas, que enseñará cómo hacer una recuperación cardiopulmonar, serán también protagonistas en La Placeta.

Jueves 4 diciembre

19:00h Presentación Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025

Viernes 5 diciembre

10:00h La feria de Corredor (grabación de podcast en directo)

12:00h Presentación atletas internacionales

13:00h Presentación atletas españoles

16:00h Los clubes, la esencia de Valencia Ciudad del Running

17:00h El fenómenos de los social running clubs

18:00h El Rincón del Debutante by Serrano. Con José Garay, entrenador de CA Serrano y responsable de los planes de entrenamiento de Objetivo 42K Valencia

19:00h Presentación de los Prácticos MSC

Sábado 6 de diciembre

10:00h Análisis del recorrido por Blanca Iribas, responsable de circuito. Y estrategia de geles con Enervit.

11:00h Bienvenida a los corredores internacionales

12:00h Running for Something Bigger: The Solidarity Power of Running with Z Zurich Foundation and World Central Kitchen

13:00h Charla con Mario Tank by COROS

16:00h Aprende a hacer una RCP con Vithas

17:00h Charla con Eric Domingo by Hyundai