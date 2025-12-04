Este es el calendario polideportivo del fin de semana

Cada semana vamos a informar a nuestros lectores del amplio menú a degustar en diferentes deportes y competiciones de ámbito nacional de los equipos de la Comunidad Valenciana.

Baloncesto

En la actualidad hay cinco competiciones masculinas diferentes en la pirámide: La primera es la Liga ACB, la segunda es la Primera FEB, la tercera la Segunda FEB, la cuarta es la Tercera FEB y la quinta que se trata de la Primera División. En competición femenina, tenemos la Liga Femenina, la Liga Femenina Challenge, Liga Femenina 2 y la 1ª División Fem.

Euroliga masculina: Panathinaikos – Valencia Basket, viernes 5 de diciembre a las 20:15 horas.

Así va la clasificación.

Liga ACB: Baskonia – Valencia Basket, domingo 7 de diciembre a las 19:00 horas.

Así va la clasificación.

Primera FEB: Inveready Gipuzkoa – HLA Alicante, viernes 5 de diciembre a las 20:30 horas.

Así va la clasificación.

Segunda FEB: Spanish Basketball Academy – Club Esportiu Bàsquet Llíria, sábado 6 de diciembre a las 17:00 horas; Proinbeni UPB Gandía – Bueno Arenas Albacete Basket, sábado 6 de diciembre a las 19:00 horas en el Pabellón Municipal de Gandía; Ciudad Molina Basket – Maderas Sorlí Benicarló, sábado 6 de diciembre a las 19:30 horas; Amics Castelló – lobe Huesca La Magia, domingo 7 de diciembre las 12:00 horas en el Pabellón Municipal Ciutat de Castelló.

Así va la clasificación.

Tercera FEB: Décima jornada. En el Grupo EA estos son los emparejamientos: CB Tabernes Blanques Fernando Gil - Bauhaus Godella, viernes 5 de diciembre a las 21:00 horas; C.B. Puerto Sagunto - Amics Castelló B, ábado 6 de diciembre a las 18:30 horas; Halal Food Quality Uixó Bàsquet - Fundació Caixa Rural Vila-real , sábado 6 de diciembre a las 19:00 horas; CB Jovens Almàssera - BC Peñíscola, sábado 6 de diciembre a las 19:15 horas; Topsurface NB Paterna - Cemalu Aldaia, domingo 7 de diciembre las 18:00 horas; The Fitzgerald El Pilar - CB Morvedre, domingo 7 de diciembre las 19:00 horas; Picken Claret - Socage Jovens L’Eliana , domingo 7 de diciembre a las 19:00 horas.

Así va la clasificación.

En el Grupo EB: Velabasket CB Sueca - Rigalli Alginet, sábado 6 de diciembre a las 19:00 horas; Servigroup Benidorm - Maristas Valencia, sábado 6 de diciembre a las 19:30 horas; Personalhome Adesavi - Lucentum Alicante, domingo 7 de diciembre las 12:00 horas; Decprocon Carolinas - CB Jorge Juan Castelló Since 1907, domingo 7 de diciembre las 12:00 horas; C.A. Montemar – CB Estudiantes Cartagena, domingo 7 de diciembre las 18:00 horas; ESET Onttinet - CBI Elche, domingo 7 de diciembre las 18:30 horas.

Así va la clasificación.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood):

Grupo A. Clasificación.

Horarios. / FBCV

Grupo B. Clasificación.

Horarios. / FBCV

Liga Endesa Femenina: Valencia Basket – Spar Gran Canaria, domingo 7 de diciembre a las 15:30 horas en el Roig Arena.

Así va la clasificación.

Liga Femenina Challenge: CB Santfeliuenc - Fustecma NBF Castelló, sábado 6 de diciembre a las 18:15 horas; La Cordà de Paterna NB – Celta Femxa Zorka, domingo 7 de diciembre a las 11:00 horas en el Pabellón Municipal de Paterna.

Así va la clasificación.

Liga Femenina 2: CEIEG Pacisa - Picken Claret, sábado 6 de diciembre a las 17:00 horas.

Así va la clasificación.

Primera División Femenina Liga Foster's Hollywood):

Grupo A: No hay jornada este fin de semana.

Así va la clasificación.

Grupo B: No hay jornada este fin de semana.

Así va la clasificación.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: Horneo EÓN Alicante - Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil (viernes 5 de diciembre a las 20:30 horas), en el Pabellón Pitiu Rochel.

Así va la clasificación.

Liga Guerreras Iberdrola: La competición se paraliza hasta el 17 de diciembre por la disputa del Campeonato del Mundo de Balonmano Femenino 2025, que se disputa del 26 de noviembre al 14 de diciembre, con Alemania y Países Bajos como anfitriones.

Así va la clasificación.

División de Honor Oro Femenina: Grupo USA Handbol Mislata - Soliss BM Pozuelo de CVA (sábado6 de diciembre a las 18:00 horas), en el Pabellón de La Canaleta en Mislata.

Así va la clasificación.

División de Honor Plata Masculina: Decimotercera jornada, Servigroup Benidorm – Anaitasuna, domingo 7 de diciembre a las 17:00 horas en el Palau d’Esports L’illa de Benidorm; Blendio Sinfin Santander - Fertiberia Puerto Sagunto, sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas; Fundación Agustinos Alicante – Trops Málaga, sábado 6 de diciembre a las 19:00 horas.

Así va la clasificación.

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: Undécima jornada: Mubak BM. La Roca - Handbol Onda, sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas; Club Balonmano Almassora - Club Handbol Palautordera Salicru, sábado 6 de diciembre a las 19:00 horas en el Polideportivo La Garrofera; duelo autonómico Atticgo Elche- BM Marni Rosval, sábado 6 de diciembre a las 17:00 horas en el Pabellón Esperanza Lag.

Así va la clasificación.

Primera División masculina, Grupo E:

Horarios. / RFEBM

Así va la clasificación.

Rugby

División de Honor: No hay jornada de Liga este fin de semana por la Copa del Rey.

Así va la clasificación.

Enfrentamientos en la tercera jornada de la Copa del Rey.

Grupo B: CR Huesitos La Vila descansa. Clasificación de la Copa.

División de Honor Élite Masculina: No hay jornada este fin de semana por la disputa de la Copa del Rey.

En el Grupo C: Unió Esportiva Santboiana - Valencia RC, sábado 6 de diciembre a las 16:00 horas. Clasificación de la Copa.

En el Grupo D: Descansa FibraValencia Les Abelles. Clasificaciónde la Copa.

Así va la clasificación de Liga.

División de Honor B Masculina, Grupo B: No hay jornada este fin de semana.

Asi va la clasificación.

División de Honor B Femenina: No hay jornada este fin de semana. La competición volverá el 13 de diciembre.

Así va la clasificación.

Voleibol

Superliga Masculina: Tras la disputa de la séptima jornada entre miércoles y jueves, llega este fin de semana la octava jornada: Servigroup Playas de Benidorm - Instercap Asisa Tarragona SPSP, sábado 6 de diciembre a las 17:00 horas en el Palau L'Illa de Benidorm; Conectabalear CV Manacor – Léleman Conqueridor Valencia, sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas.

Así va la clasificación.

Superliga 2 Masculina

Grupo B: Rodi Balafiá Vólei Lleida - CV Mediterráneo Castellón, sábado 6 de diciembre a las 16:00 horas; Club Natació Sabadell - UBE L'Illa Grau, sábado 6 de diciembre a las 16:30 horas; CV GEMAVI Vinaròs - Club Volei Roquetes, ábado 6 de diciembre a las 19:00 horas en el Pabellón Polideportivo de Vinaroz.

Grupo C: Mayurqa Voley Palma - Conqueridor Valencia, sábado 6 de diciembre a las 15:30 horas; Club Voleibol Almoradí - Almendralejo Extremadura, sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas en el Pabellón Mayte Andreu; Familycash Xátiva Voleibol - Almendralejo Extremadura, domingo 7 de diciembre a las 12:00 horas en el Pabellón Municipal Voleibol de Xàtiva.

Así va la clasificación del Grupo B.

Así va la clasificación del Grupo C.

Superliga 2 Femenina

Grupo B: Barnadental CV Premiá de Dalt - Grau Élite Cementos, domingo 7 de diciembre a las 16:00 horas.

Grupo C: Derbi provincial entre Servigroup Playas Benidorm - Grupo Renovak CV Sant Joan, domingo 7 de diciembre a las 12:30 horas en el Pabellón Raúl Mesa; Camporrosso Finestrat Medsur - Universidad de Granada, sábado 6 de diciembre a las 18:30 horas en el Pabellón municipal de Finestrat; CV Paterna Liceo - CDU Atarfe, sábado 6 de diciembre a las 17:30 horas en el Pabellón Municipal Viña del Andaluz.

Así va la clasificación del Grupo B.

Así va la clasificación del Grupo C.

1ª División masculina, Grupo C. No hay jornada este fin de semana. Consulta la clasificación.

1ª División Femenina, Grupo C Subgrupo B. No hay jornada este fin de semana.

Así va la clasificación.

Hockey hierba

La última jornada de la primera fase de la División de Honor B se disputará el fin de semana del 13 y 14 de diciembre. Los primeros cuatro clasificados de cada grupo disputarán la Fase Final por el ascenso a la máxima categoría mientras que los últimos cuatro clasificados de cada grupo lucharán por la permanencia.

División de Honor B Masculina: No hay jornada este fin de semana.

Así está la clasificación.

Grupo 2: No hay jornada este fin de semana.

Así está la clasificación.

División de Honor B Femenina: Grupo 1: No hay jornada este fin de semana.

Así está la clasificación.

En el Grupo 2: No hay jornada este fin de semana.

Así va la clasificación.

Hockey patines

Liga OK: AITEX PAS Alcoi – Calafell La Menorquina, sábado 6 de dicembre a las 19:30 horas en el Pabellón Municipal Francisco Laporta de Alcoy.

Clasificación.

Liga OK Plata Sur: No hay Liga este fin de semana.

Clasificación.

Liga OK Plata Femenina: No hay Liga este fin de semana.

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur: Duelo autonómico Club Promoción Patín Raspeig – P.A.S Alcoi, sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas en la Pista Cubierta del Polideportivo de San Vicente.

Clasificación.

Fútbol sala

Primera División: No hay jornada este fin de semana.

Así va la clasificación.

Segunda División: Zambú CFS Pinatar Cerramientos Abatibles - Levante UDFS, sábado 6 de diciembre a las 13:00 horas.

Así va la clasificación.

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: Somriu FS Ripollet - Feme Castellón, sábado 6 de diciembre a las 16:00 horas.

Así va la clasificación.

Segunda División B: En el Grupo 2, Villa de Ribafrecha - FS Picassent, sábado 6 de diciembre a las 17:30 horas.

Así va la clasificación.

En el Grupo 3, CFS Futsal Ibi Jypal Hogar – CN Sabadell, viernes 5 de diciembre a las 21:30 horas en el Pabellón Polideportivo Rubén Plaza; Les Corts EFE ‘A’ - Ye Faky FS, sábado 6 de diciembre a las 16:00 horas; Canet FS - Nunsys El Pilar, sábado 6 de diciembre a las 17:00 horas en el Pabellón Municipal de Deportes de Canet d’En Berenguer; Covisa Manresa - CFS Bisontes de Castellón, sábado 6 de diciembre a las 18:30 horas.

Así va la clasificación.

Grupo 4: CD Básico Rivas Futsal - CD Sporting La Nucía, sábado 6 de diciembre a las 16:45 horas.

Así va la clasificación.

Bádminton

Top10 Iberdrola: La competición sufre un paréntesis hasta enero.

Clasificación Grupo A.

Waterpolo

Primera División Masculina, Grupo A: No hay jornada este fin de semana.

Así va la clasificación.

Primera División Femenina, Grupo A: No hay jornada este fin de semana.

Así va la clasificación.

Segunda División Masculina, Grupo B: No hay competición este fin de semana.

Así va la clasificación.

Otros eventos deportivos

-Atletismo : Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich. Este domingo 7 de diciembre más de 35.000 corredores de todo el mundo tomarán las calles de Valencia. De nuevo la Ciudad de las Artes y las Ciencias será el centro neurálgico de la prueba acogiendo las icónicas salidas y meta. La prueba arrancará a las 8:25 horas desde la Plaza de la Marató, atravesando el Puente de Monteolivete y concluirá tras 42,195 kms en la ya mítica pasarela azul junto a l'Hemisféric. Guía del Maratón Valencia 2025: todo lo que necesitas saber.

Bimbo Valencia Breakfast Run, sábado 6 de diciembre de 09:00 a 10:30 horas. El recorrido, de 5 kilómetros, está abierto a todos los públicos y se celebra como antesala del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, organizado junto a la Sociedad Deportiva Correcaminos. Esta cita no competitiva vuelve a ofrecer un rodaje suave y festivo por el Jardí del Túria, manteniendo la llegada sobre la emblemática pasarela azul del maratón. En total, hay más de 1.500 personas inscritas.

Mini Maratón Valencia MSC , también el sábado 6 de diciembre, a partir de las 11:00 horas en el Paseo de La Alameda, entre los puentes de Monteolivete y L’Assut de L’Or.

.Cursa a peu al Raval, sábado 6 de diciembre, a las 11:30 horas, en Gandía sobre una distancia de 10 kilómetros.

.Carrera de Montaña por la Sierra de Chiva. La XIV Carrera por Montaña Sierra de Chiva, se celebrará el sábado 6 de diciembre de 2025, con salida desde la plaza Gil Escartí, junto al Ayuntamiento de Chiva, sobre las distancias de 61km (07:00 horas), 35 km (09:00 horas) y 14 km (09:30 horas).

.Volta a Peu l'Alqueria de la Comtessa. La XVIII Volta a Peu de l'Alqueria de la Comtessa se celebrará el 7 de diciembre de 2025 a las 09:30 horas, sobre una distancia de 7 km cuya salida y meta se encuentran en la C/ Joan Carles I.

-Deporte adaptado : Elche acoge este sábado el II Campeonato de España de rugby Inclusivo. El evento tendrá lugar en el Campo de Rugby Amorós Palao de Elche, reuniendo a seis equipos de diferentes puntos de la geografía española para celebrar la inclusión total a través de los valores del rugby, y coronar al nuevo Campeonato de España.

-Taekwondo : Campeonato de España de taekwondo por clubes en La Nucía, del 4 al 8 de diciembre, con la presencia de más de 4.000 deportistas, en representación de 350 entidades de todo el país. El campeonato reúne, en la Ciudad Deportiva Camilo Cano de La Nucía, a todas las categorías -Sénior, Sub-21, Júnior, Cadete, Precadete y Máster— y todas las modalidades: combate olímpico, poomsae, freestyle, parataekwondo y poomsae infantil.

En esta edición, la modalidad de poomsae será clasificatoria para el próximo Campeonato del Mundo, lo que ha incrementado la participación y el interés técnico. En la modalidad de combate, no estarán algunos de los principales miembros de la selección Absoluta, ya que varios compiten estos días en el Mundial Sub-21 de Kenia y otros realizan un descanso programado antes de próximas citas internacionales.

La competición arranca este jueves con el parapoomsae, Poomsae y Freestyle por clubes. El viernes se celebrará la competición Júnior, Precadete y Sub-21 por clubes; el sábado el torneo Cadete y el domingo será el turno de la categoría Máster y la Absoluta.

-Ciclismo : El Trofeo Rafa Valls -Fira Tots Sants de Ciclocross pondrá el domingo 7 de diciembre el punto y final a la Copa España. Con epicentro en el Poliesportiu Municipal, está previsto un recorrido de 3.040 metros de longitud y casi 100 metros de desnivel positivo en cada vuelta.

Al menos 9 nacionalidades distintas estarán en la línea de salida, con corredores tan destacados como el múltiple campeón de España, Felipe Orts; el campeón del mundo Júnior, el italiano Filippo Grigolini y sus compatriotas Tommaso y Filippo Cingolani; así como los belgas Naud De Clercq, ⁠Lotte Baele o Lars Van Loocke; el checho Robert Mitás; el portugués Hugo Ferreira; el francés Matis Debenne; el británico Ben Coppola; o la representación desde Países Bajos con ⁠Larissa Hartog y ⁠Anne Knijnenburg. En clave nacional, se espera una gran representación del Nesta MMR con Kevin Suárez, Lucía González, la campeona de España Sofía Rodríguez o el también campeón de España en Júnior Benjamín Noval. Igualmente, tendrán presencia los ciclistas valencianos como Sara Bonillo, Raúl Mira o David Ivars.

Desde las 8:30 horas se podrán seguir las diferentes competiciones el 7 de diciembre en el circuito, donde también competirán a las 9:15 horas las féminas Cadetes y Máster, los hombres Júnior a las 10:00 horas, las féminas Júnior a las 10:55 horas, la féminas Élite y Sub-23 a las 11:50 horas, los hombres Élite y Sub-23 a la 13:00 horas, los hombres Máster 30, 50 y 60 a las 14:40 horas y los hombres Máster 40 a las 15:30 horas.

.Campeonato de la Comunitat Valenciana de Omnium. La competición tendrá lugar en el Velódromo de San Vicente (Alicante) el domingo 7 de diciembre de 2025, a las 09:30 horas, organizada por la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valencian. En la prueba competirán en diversas categorías, incluyendo Sub-23, Júnior, Élite y Cadete, tanto masculinas como femeninas.

.Marcha Siete Sendas de Siete Aguas. Domingo 7 de diciembre de 2025, a las 09:30 horas.

.X Ciclocross Internacional Ciutat de Xàtiva. Sábado 6 de dieciembre, desde las 10:30 horas.