El Clásica Urbana, nuevo equipo multidisplinar e inclusivo del Alzira FS.

La presentación de la Escola360 AFS Grupo Autal, celebrada el domingo 30 de noviembre en la previa del encuentro frente al Manzanares, incorporó un anuncio relevante para la estructura del club: la puesta de largo del Clásica Urbana AFS. El nuevo equipo multidisciplinar, impulsado por la firma Clásica Urbana, salió por primera vez sobre el parqué del Palau, donde recibió el aplauso de familiares y aficionados.

El Clásica Urbana AFS nace como un espacio inclusivo y acompañado, dirigido a personas que requieren apoyos en su día a día. Su actividad combinará disciplinas como el fútbol sala o el pádel, entre otras, en un entorno seguro, participativo y orientado a la convivencia. La iniciativa promueve el deporte como herramienta de bienestar, relación y desarrollo personal, integrándose plenamente en la estructura del Alzira FS.

Próximamente, el club abrirá el equipo para que más personas del entorno de la ciudad puedan incorporarse al proyecto. Con esta ampliación, el Alzira FS refuerza su compromiso social y su voluntad de seguir generando espacios deportivos abiertos y participativos. El objetivo es consolidar un grupo estable, con identidad propia y con vocación de convertirse en un referente provincial en materia de deporte integrador.

Compromiso social

El equipo competirá en los diferentes eventos con la imagen y el nombre de Clásica Urbana, empresa constructora especializada con más de 30 años de trayectoria y presencia activa en la vida social de la ciudad. Esta colaboración pone de manifiesto la apuesta compartida por impulsar proyectos inclusivos y reforzar el papel del deporte como espacio de participación y convivencia.