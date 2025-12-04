La Gala de l’Esport de Picassent corona l'excel·lent salut esportiva local
Més de 350 esportistes de nombroses modalitats i estils han rebut el seu reconeixement on destaquen figures com, Tomás Machkenzie, Miguel Córcoles o el club Picassent Corre
L’acte, celebrat en un ambient festiu i emotiu al pavelló municipal, va reconéixer el treball de clubs, entrenadors, esportistes individuals i famílies que, dia rere dia, contribueixen a fer créixer l’activitat esportiva al municipi de Picassent. Durant la gala, s’han lliurat diversos reconeixements a trajectòries destacades, èxits esportius d’àmbit nacional i autonòmic de l'última temporada i propostes vinculades als valors de la convivència, el joc net i la igualtat.
De fet, l’alcaldessa de la localitat, Conxa Garcia, en les paraules d’obertura de l’acte, va voler destacar la implicació de tota la família esportiva picassentina: "Dediquen una part important del seu temps a permetre que els seus fills puguen créixer amb l'esperit i els valors de l'esport", ha comentat.
Tot seguit, molts moments vibrants en què destaca Tomás Machkenzie, nadador que ha estat present en 14 de les 21 edicions i que ha sigut campió autonòmic diverses vegades i finalista del campionat d’Espanya. Juntament amb Machkenzie, i respecte a la trajectòria esportiva, cal destacar el premi cap a Miguel Córcoles, campió del món de tir amb armes històriques.
En l’aspecte col·lectiu convé ressenyar la menció cap al club 'Picassent Corre', associació esportiva que ha promogut amb èxit participació en carreres populars, tant en l’àmbit local com en proves de major exigència en tota la Comunitat Valenciana.
La Gala de l’Esport també congregà a centenars de joves valors que cada any tenen en esta festa esportiva un lloc per conéixer i reconéixer les seues gestes i fites particulars i grupals.
Aposta pública per l’esport
Més de 2700 esportistes estan integrats en 13 clubs esportius més desenes i desenes de xiquets i xiquetes que són part de les escoles esportives. "Representeu una part molt important de Picassent", va comentar l’alcaldessa que confirmà les obres imminents d’una nova pista coberta poliesportiva a més de la reforma integral de l'edifici principal del recinte municipal. "Més de cinc milions d'euros en un any que farà que estes instal·lacions de tots continuen sent un orgull del nostre poble", va concloure.
A més, durant l’edició d’enguany s'ha entregat un record a les persones que van ser portades en els darrers anys de la gala, els seus rostres a més, estaran en format d’il·lustració per tot el recinte poliesportiu, en una iniciativa promoguda per la Regidoria d’Igualtat.
