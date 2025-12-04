El Servigroup Benidorm firma en San Roque su primera victoria a domicilio en Superliga en el estreno de Iván Navarro

El Servigroup Playas de Benidorm logró este miércoles en el Polideportivo Municipal El Batán su primera victoria a domicilio en la Superliga Masculina tras imponerse al Bus Leader San Roque por 2-3 (21-25, 24-26, 25-23, 25-18, 12-15), en un encuentro trepidante, cargado de alternancias y que acabó decidiéndose en un emocionante tie-break.

El partido, correspondiente a la séptima jornada, suponía además el estreno en el banquillo de Iván Navarro como primer entrenador tras la destitución de Adriano Elías Lamb, y el equipo respondió con un ejercicio de carácter, madurez competitiva y capacidad de sufrimiento en un pabellón siempre complicado.

Pese a dejar escapar un 0-2 a favor y ver cómo el rival forzaba el quinto set, el conjunto benidormense supo recomponerse en los momentos decisivos para asegurar dos puntos de oro que permiten seguir creyendo en el objetivo de la permanencia.

La crónica

El primer parcial arrancó con un Servigroup Playas de Benidorm muy concentrado, llevando la iniciativa desde el 0-2 y manteniendo siempre cortas ventajas (5-6). San Roque reaccionó (7-6, 10-8) y por primera vez abrió dos puntos de diferencia, en un inicio marcado por la igualdad y por el intercambio constante de golpes en ataque.

Con Miguel Ángel Martínez liderando el ataque visitante —5 puntos en este tramo inicial—, Benidorm sostuvo el pulso (12-11, 16-14, 18-16), pero seguía sin encontrar la manera de frenar con continuidad el poder ofensivo canario. La reacción llegó con un parcial clave: del 18-16 se pasó al 18-18 tras un gran remate de Luca Cuminetti, que acababa de recuperar la titularidad, y posteriormente al 18-19, lo que obligó al técnico local, Fran Carballo, a solicitar su primer tiempo muerto.

En el tramo final, el Servigroup jugó con mucha madurez: se situó 21-22 y luego 21-23, su máxima ventaja hasta el momento, tras dos formidables bloqueos de Valentino Vidoni y Carlos Dos Santos. De nuevo Carballo tuvo que parar el partido, pero el daño ya estaba hecho. El equipo benidormense cerró el set por 21-25, apoyado en un bloqueo muy efectivo y en una excelente lectura de las últimas rotaciones.

El arranque del segundo set volvió a mostrar la igualdad entre ambos conjuntos (3-3, 8-7, 10-8), pero Bus Leader San Roque aprovechó los errores en saque y alguna imprecisión defensiva de Benidorm para abrir una brecha de cuatro puntos (14-10), que obligó a Iván Navarro a detener el juego. La respuesta del Servigroup fue notable. El equipo ajustó el bloqueo y mejoró en segunda línea, reduciendo la distancia hasta el 16-14 y posteriormente al 17-16, momento en el que el cuadro canario pidió tiempo muerto para frenar la reacción. Sin embargo, Benidorm no levantó el pie del acelerador y volvió a igualar el set (18-18, 20-20), entrando de lleno en la batalla final por el parcial.

Un bloqueo de Carlos Dos Santos puso el 20-21, obligando de nuevo a Carballo a parar el partido. En un final de máxima tensión (23-22, 24-23), Iván Navarro solicitó tiempo muerto para preparar la rotación decisiva. Vidoni salvó la primera bola de set local con un remate incontestable para el 24-24, y nuevamente Miguel Ángel Martínez, que ya sumaba 13 puntos, resolvió el parcial con dos acciones decisivas en ataque para el 24-26.

El dato que explica buena parte de este segundo set: el Servigroup Playas de Benidorm firmó 8 bloqueos por solo 3 de San Roque, confirmando su superioridad en la red.

Pese al 0-2 a favor, el Servigroup no logró cerrar el partido por la vía rápida. El tercer set comenzó de nuevo muy equilibrado (1-2, 5-4, 6-7), con Andrés Ponzio, máximo anotador del encuentro y auténtico líder ofensivo del conjunto canario con 35 puntos y Moisés Dos Santos asumiendo el peso ofensivo de los locales, mientras Benidorm mantenía un juego serio y ordenado, reflejo de la mejoría colectiva del equipo. San Roque tomó una ligera ventaja (10-12, tiempo muerto local y posterior 13-13), y a partir de ahí el intercambio fue constante. La reacción canaria obligó a Iván Navarro a pedir tiempo muerto con 16-14, tras varias acciones encadenadas del ataque local. Los anfitriones llegaron a dominar 19-15, pero el Servigroup respondió con un nuevo parcial de 0-4 hasta el 19-19, apoyado en el saque de Cuminetti, que sumó dos puntos directos en esta fase, lo que obligó a Carballo a solicitar otro tiempo muerto. Benidorm incluso se puso por delante (19-20, gran bloqueo de Dos Santos para el 20-21), pero el tramo final cayó del lado canario: un saque directo de Fuentes (22-21), el intercambio de ataques entre Ponzio y Martínez (22-22, 23-22) y un error en ataque de Vidoni que dió el 24-22, obligaron a un último tiempo muerto visitante. Moisés falló primero (24-23), pero no perdonó en la siguiente acción por el centro, cerrando el set por 25-23. Faltó aquí la contundencia mostrada en los dos primeros parciales.

El cuarto set tuvo un claro color local. San Roque arrancó con un contundente 3-0, aprovechando varios errores benidormenses, y obligó a Navarro a parar el partido con 6-1 en el marcador. El bloqueo del Servigroup, con Fresquet y Dos Santos al frente, permitió sostener al equipo en los momentos más difíciles (8-4, 9-6), pero el conjunto canario siguió mandando con autoridad (12-6, 14-9, 16-11). Los errores no forzados y la dificultad para ser determinante en ataque por zona 4, tanto con Vidoni como con Juan Contreras, impidieron a Benidorm engancharse al set con opciones reales. Con 19-13, Navarro consumió su segundo tiempo muerto, pero San Roque ya había adquirido una renta cómoda (20-15, 22-16), para acabar cerrando el parcial por 25-18. El encuentro se marchaba así al tie-break, con los locales en clara dinámica ascendente.

El quinto set comenzó muy cuesta arriba para el Servigroup. San Roque, lanzado por la grada y por la inercia del cuarto parcial, abrió brecha con un 2-0 primero y un 4-1 después, mostrando más contundencia en ataque y dando la sensación de tener el partido decantado a su favor. Sin embargo, el conjunto benidormense volvió a demostrar que el carácter competitivo es una de sus señas de identidad. Del 5-3 se pasó al 6-4, luego al 8-6, pero el equipo no se descompuso. Llegó el 8-8, tras un parcial de 0-2, y el 8-9, que obligó a Fran Carballo a pedir tiempo muerto tras un 0-3 que metía de lleno al Servigroup en la lucha por el triunfo.

El bloqueo volvió a aparecer en el momento oportuno: Xavi Fresquet firmó un gran bloqueo para el 8-10, y un nuevo remate de un inconmensurable Miguel Ángel Martínez, que anotó 29 para su equipo, puso el 8-11, con un parcial ya de 0-5, que forzó un nuevo tiempo muerto local. San Roque intentó responder (10-13, 11-13), pero el opuesto colombiano del Servigroup siguió asumiendo la responsabilidad: anotó para el 12-14 y, finalmente, el tie-break se cerró por 12-15, certificando una victoria tan sufrida como trascendental.

Valoración

Iván Navarro señaló tras el partido: “Ha sido un partido muy intenso, muy igualado. Sabíamos que iba a ser difícil, pero veníamos muy motivados, con ganas de darle un giro a la situación que atravesaba el equipo y hemos estado muy cerca de llevarnos los tres puntos. Estoy muy contento por la victoria, por mis jugadores, que se lo merecen: llevan trabajando toda la temporada muy duro y estoy muy feliz por ellos. Esta victoria, que es la primera que consigue el equipo a domicilio, es muy importante para nosotros porque nos va a hacer ver que somos capaces de mucho más y vamos a seguir trabajando duro".

Clasificación y próximo partido

Con esta victoria, el Servigroup Playas de Benidorm suma dos puntos más, para un total de 4, todavía insuficientes para abandonar la zona de descenso, pero muy valiosos en lo anímico y clasificatorio.

Resultados y clasificación. / RFEVB

El equipo afronta ahora con un plus de confianza el próximo compromiso liguero, este sábado a las 17:00 horas en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm, donde recibirá al Instercap Asisa Tarragona SPSP, colista de la categoría y aún sin estrenar su casillero. En esta jornada intersemanal, el conjunto catalán perdió ante el Léleman Conqueridor Valencia.

Horarios. / RFEVB

Una nueva oportunidad para seguir creciendo, confirmando sensaciones y acercándose paso a paso al objetivo de la permanencia.