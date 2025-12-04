Thierry Ndikumwenayo liderará a España en el Europeo de Cross

España competirá el domingo 14 de diciembre en el Campeonato de Europa de Campo a Través, que se celebrará en Lagoa (Portugal), escenario que acoge el Eurocross por cuarta vez tras las ediciones de 2010, 2019 y 2022. Una sede ya clásica en el calendario continental, caracterizada por su circuito arenoso, técnico y muy selectivo que siempre ofrece carreras abiertas y exigentes.

La delegación española llega con un equipo cargado de talento, ambición y experiencia, con el objetivo de mantener su extraordinaria tradición en esta competición: España ha subido al podio en 29 de las 30 ediciones disputadas, situándose como una de las potencias históricas del campo a través europeo.

En total, 40 atletas (20 hombres y 20 mujeres) han sido preseleccionados por el seleccionador José Peiró, distribuidos en categorías Absoluta, Sub-23, Sub-20 y Relevo Mixto, que volverá a ser uno de los platos fuertes de la jornada.

Ndikumwenayo, líder

del equipo Absoluto masculino

El equipo masculino Absoluto aterriza en Lagoa con la responsabilidad añadida de defender el oro por equipos conquistado en 2025, y lo hace con un bloque compacto que combina atletas consagrados con nombres en plena progresión.

El referente indiscutible es Thierry Ndikumwenayo, atleta del FACSA Playas de Castellón, que afronta la cita tras un brillante 2025 en el que ha sido mundialista en Tokio tanto en 5.000 m como en 10.000 m. Ndikumwenayo suma además un bronce europeo individual en Antalya 2024, un oro por equipos y un bronce continental en Roma 2024, consolidándose como uno de los corredores más regulares del panorama europeo.

Junto a él estará el olímpico Abdessamad Oukhelfen, pieza clave en el título del pasado año, que afrontará su sexto Eurocross avalado por su octava plaza en 2024.

El joven pero ya experimentado Aarón Las Heras, también integrante del equipo campeón el pasado año, disputará su quinto europeo de cross, mientras que Lagoa supondrá el regreso de Ilias Fifa, plusmarquista nacional de 10 km, nueve años después de su última aparición continental en campo a través. La selección la completan dos regresos de enorme valor: Daniel Arce, finalista olímpico y mundial en 3000 m obstáculos y bronce en esta distancia en el Europeo de 2022, que volverá a un Eurocross 12 años, y Said Mechaal, que tras firmar la mejor marca española de la historia en 20 km en París vivirá su debut absoluto tanto en un Europeo de cross como con la selección.

Un equipo femenino sólido y con aspiraciones

El equipo Absoluto femenino presenta unas filas de enorme solidez, mezcla de prestigio internacional y experiencia en grandes campeonatos, con varios nombres capaces de luchar por puestos de honor.

La referencia será Majida Maayouf, reciente subcampeona de Europa de maratón en Bruselas–Leuven 2025, que debutará en un Eurocross absoluto pero no en la especialidad, pues el pasado año ya compitió en el Mundial de Cross y hace escasas semanas brilló como primera española en Atapuerca. Junto a ella destaca Idaira Prieto, mundialista en Tokio 2025 en 5000 m, que disputará su quinto Eurocross –segundo en categoría absoluta– tras su 23ª posición en Antalya.

Completan el esqueleto del equipo Isabel Barreiro, que acudirá a su séptimo campeonato tras excelentes actuaciones en Itálica y Atapuerca, y Carla Gallardo, especialista en ruta que afrontará su sexto europeo consecutivo después de ser 21ª el año pasado. El grupo lo cierran dos atletas fundamentales: Carolina Robles, vigente campeona de España y doblemente olímpica, que firmó en 2024 su mejor Eurocross con un brillante 15º puesto, y Ángela Viciosa, que debutará como absoluta tras haber rozado el podio sub23 en 2023.

Un Relevo Mixto renovado y de altísimo nivel

El Relevo Mixto presentará en Lagoa un equipo prácticamente nuevo respecto al del pasado año, con la única repetición de Esther Guerrero, una de las grandes especialistas históricas de la prueba, capaz de subir al podio en dos ocasiones: bronce en 2017 y oro en 2018.

La acompañarán tres debutantes de enorme nivel. Por un lado, Mohamed Attaoui, subcampeón de Europa, quinto mundial y olímpico en 800 m, que llega al cross tras una temporada de pista estelar. Junto a él estará Mariano García, campeón de Europa y campeón del mundo indoor 2022 en 800 m, que vivirá igualmente su primer Eurocross. El cuarteto lo completa la joven sub20 Marta Mitjans, que después de una temporada inolvidable batiendo el récord de España sub20 de 800 m y rompiendo la barrera de los 2:00, será su primer Eurocross como absoluta tras ser debutar en esta categoría en el pasado Mundial de Tokio.

Cuatro atletas más del FACSA Playas, en categorías Sub-23 y Sub-20

El Playas de Castellón vuelve a ser uno de los clubes más representados del país en un Europeo de Cross. Junto a Ndikumwenayo, la selección contará con cuatro atletas más del club castellonense: en categoría Sub-23 masculina, Ciro Martín (Benicàssim), actual Campeón de España Sub-23 y una de las grandes referencias de futuro del fondo español; en categoría Sub-23 femenina, Mireya Arnedillo (Zaragoza), internacional habitual y en constante progresión; categoría Sub-20 femenina, Mara Rolli (Tavernes de la Valldigna), llega en un estado de forma excepcional y será pieza clave para el equipo español en su categoría.

Grandes equipos en categorías menores

Después del quinto puesto por equipos logrado en 2024, el sexteto Sub-23 masculino se presenta con un grupo prometedor y con experiencia acumulada en pista y cross. Lidera el conjunto Jaime Migallón, reciente bronce europeo Sub-23 en 5000 m y único atleta que repite del equipo de la pasada edición. Destaca también Rubén Leonardo, quinto en el Europeo Sub-23 de Bergen en obstáculos y octavo Sub-20 en el Eurocross 2023, así como Mesfin Escamilla, subcampeón de España Sub-23 de 10.000 m y presente tanto en el Europeo de cross (Sub-20, 2023), como en el Mundial de cross Sub-20 en 2024. Regresará asimismo Aleix Vives, que ya estuvo siendo Sub-20 en las ediciones de 2022 y 2023, mientras que Martín Segurola, finalista europeo Sub-23 de 1500 m, afrontará su debut en esta competición. El equipo lo completa Ciro Martín, vigente campeón de España Sub-23 de cross, que debutará con #EspañaAtletismo.

Tras ser cuartas por equipos en 2024, el equipo Sub-23 femenino volverá a presentar un conjunto muy competitivo capaz de pelear por subir a lo más alto. Liderando las filas tendremos a María Forero, campeona de Europa Sub-23 de 5000 m y medallista de plata individual de la categoría el año pasado en Antalya, que llega en un gran momento tras ser la primera española en Itálica. Junto a ella estará Marta Serrano, subcampeona de Europa Sub.23 de obstáculos y campeona de Europa por equipos Sub-20 en 2022 (junto a María, que disputará su quinto Europeo de cross consecutivo. Completan el equipo tres perfiles de enorme proyección: Mireya Arnedillo, habitual internacional en 1500 m y que afronta su tercer Europeo de cross; Jihad Essoubai, que repite tras su debut en Antalya; y las debutantes Rocío Garrido, finalista en 1500 m en Bergen 2025, y Jimena Blanco, mundialista Sub-20 de cross en 2023.

El equipo Sub-20 masculino llega reforzado por los grandes resultados de la categoría este año y con atletas que combinan debut internacional en cross con finales europeas en pista. Lidera el conjunto Andrés Lara, bronce continental Sub-20 en 3000 m obstáculos en Tampere 2025 y que repetirá presencia tras debutar en Antalya. Junto a él estará Óscar Gaitán, cuarto en Tampere y 21º en Antalya el año pasado como segundo español. El resto del equipo estará formado por debutantes en Eurocross de gran potencial: Alejandro Ibáñez, finalista en 3000 m en Tampere; Guillermo Sánchez, séptimo en 1500 m; Ander Aramendi, octavo en 3000 m; y Mario Palencia, igualmente presente en el Europeo de Tampere en 1500 m.

En sub-20 femenino tendremos un sexteto completamente renovado y con perfiles muy versátiles, capaz de adaptarse a un circuito como el de Lagoa. Entre ellas tendremos a Inés Herault, bronce mundial de Trail running por equipos en la Classic Sub-20 de Canfranc Pirineos 2025 y ya con experiencia en mundiales de cross y europeos de obstáculos de la categoría. A su lado estará María Viciosa, que afrontará su tercer Eurocross, además de haber sido mundialista en cross en 2023 y en pista en 2024. Las acompañan dos finalistas europeas en 1500 m en Tampere, Claudia Gutiérrez (cuarta) y Mara Rolli (sexta), ambas debutantes en un Europeo de campo a través, y dos atletas procedentes del Europeo Off-Road de Annecy 2024: Sandra González y Andrea Buenavida, que afrontarán también su debut en esta competición.

Preselección completa

Absoluto masculino: Daniel Arce, Ilias Fifa, Aarón Las Heras, Said Mechaal, Thierry Ndikumwenayo, Abdessamad Oukhelfen.

Absoluto femenino: Isabel Barreiro, Carla Gallardo, Majida Maayouf, Idaira Prieto, Carolina Robles, Ángela Viciosa.

Relevo mixto: Mohamed Attaoui, Mariano García, Esther Guerrero, Marta Mitjans.

Sub-23 masculino: Mesfin Escamilla, Rubén Leonardo, Ciro Martín, Jaime Migallón, Martín Segurola, Aleix Vives.

Sub-23 femenino: Mireya Arnedillo, Jimena Blanco, Jihad Essoubai, María Forero, Rocío Garrido, Marta Serrano.

Sub-20 masculino: Ander Aramendi, Óscar Gaitán, Alejandro Ibáñez, Andrés Lara, Mario Palencia, Guillermo Sánchez.

Sub-20 femenino: Andrea Buenavida, Sandra González, Claudia Gutiérrez, Inés Herault, Mara Rolli, María Viciosa.