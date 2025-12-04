Valencia, el Paraíso del Maratón, da la bienvenida a 36.000 corredores

Un total de 36.000 corredores y corredoras de 150 nacionalidades más 360 atletas élite, tomarán la salida este domingo 7 de diciembre en la 45 edición del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich que vuelve a convertir a la capital del Turia en el epicentro mundial del atletismo. La Ciudad del Running está preparada para vivir otro día histórico. La prueba se ha presentado este jueves en el espacio La Placeta INNSiDE by Meliá Valencia Oceanic de Expo 42 Feria Valencia, la Feria de Carrera que desde las 17:00 horas está ya abierta a corredores y público.

Paco Borao, presidente de la SD Correcaminos; Juan Miguel Gómez, director de la Fundación Trinidad Alfonso; Rocío Gil, concejala de Deportes y Joan Giralt, responsable de patrocinios de Zurich, fueron los encargados de cortar simbólicamente la cinta del maratón inaugurando así el gran fin de semana maratoniano. Este año el lema de la prueba, Valencia Marathon Paradise ratifica a la capital del Turia como el gran paraíso para los maratonianos de todo el mundo.

Corte de la cinta del Maratón / F. Calabuig / Francisco Calabuig

Récord de participación extranjera

El Maratón Valencia, que cuenta con la máxima distinción de World Athetics, la Etiqueta Platino, confirma su dimensión internacional con un nuevo récord de participación extranjera ya que el 67%de los inscritos proviene de fuera de España. El 19% son de la Comunitat Valenciana y el 14% restante, del resto del territorio español. La participación femenina alcanza el 23% confirmando la tendencia al alza. De los 36.000 participantes 7.869 debutarán en la mítica distancia de 42,195 Kms.

Paco Borao, presidente de la SD Correcaminos espera que este año se vuelva a batir el récord de participación y finishers: "En esta edición tendremos más de 35.000 atletas en la línea ade salida por lo que será un nuevo récord de participación. Nos gusta ver cada ver más gente de fuera de Valencia, Era difícil mejorar el 62% del año pasado pero este año lo hemos logrado con un 67%, algo espectacular sin dejar de lado que somos una carrera valenciana y que el 19% será de la Comunitat Valenciana".

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich volverá a tener en la Ciudad de las Artes y las Ciencias su centro neurálgico acogiendo la salida desde la Plaza Marató junto al Puente de Monteolivete y la meta junto a l'Hemisféric. A las 8:15 horas del domingo se dará la salida a los atletas élite que una vez más lucharán por confirmar a València como uno de los maratones más rápidos del planeta.

En busca de más récords

De nuevo el anhelado sueño de Juan Roig de lograr un récord del mundo de maratón en València volverá a dar aliento a un gran planter de atletas élite que llega dispuesto a hacer historia en València y a intentar llevarse el millón de euros con el que el mecenas y empresario valenciano primará al o la atleta que establezca una nueva plusmarca mundial en València. El viernes, en la presentación de los atletas élite, que se celebrará también en Expo 42, la organización revelará los planes de carrera con el objetivo de luchar por batir los récords de la prueba; en categoría masculina la marca a batir es la marca de 2:01:48 lograda por Sisay Lemma en 2023 y en categoría femenina, el 2:14:58 de Amare Beriso en 2022. El récord mundial masculino lo lograba en 2023 el fallecido Kelvin Kiptum con 2:00:35 mientras que el récord femenino lo ostenta la controvertida Ruth Chepngetich, sancionada en la actualidad por dopaje, con 2:09:54 desde 2024.

Expo 42 acogió la presentación / F. Calabuig / Francisco Calabuig

"Nuestra ilusión sigue intacta, nos planteamos dotar al maratón del mejor nivel cualitativo posible de atletas nacionales e internacionales el motivándoles a conseguir los mejores tiempos con las mejores condiciones. Este año contaremos con Beriso y Lemma, nuestros recordwoman y recordman de la prueba y en categoría nacional, entre otros con Tariko Novales, el vigente recordman español y Esther Navarrete entre otros", resaltó Borao.

Tras la salida de la élite, se darán otras 8 salidas hasta completar las 9 oleadas. La última salida se dará a las 9:35 horas. El ganador masculino cruzará la meta alrededor de las 10:15 horas mientas que la ganadora femenina se espera a partir de las 10:20 horas. Durante toda la mañana irán llegando a meta los 36.000 corredores populares ue dispondrán de un tiempo máximo de 5 horas y 30 minutos para completar el recorrido.

Paco Borao recordó la figura de Fernando Cort, recientemente fallecido, que durante muchos años fue responsable médico de la prueba y uno de sus impulsores.

Un referente para Valencia

Juan Miguel Gómez resaltó el impacto económico que tiene el Maratón en la ciudad: "ojalá superemos los 40 millones de gasto turístico del año pasado" pero recordó que el Maratón "es una prueba valenciana y no tiene sentido sin los corredores valencianos". Gómez recordó que para la edición de 2026 cambia el sistema de inscripción con la inclusión del sistema de ballot o sorteo: "pero siempre primando la fidelidad. Los inscritos este año tendrán un periodo preferencial, algo que favorece sobre todo a los corredores valencianos".

Gómez agradeció el apoyo de los patrocinadores: "es algo que nos obliga a no parar, a crecer manteniendo la calidad" y destacó especialmente la colaboración de New Balance y Zurich "entre otros muchos".

Joan Giralt, responsable de patrocinios de Zurich destacó que la aseguradora "cumple su segundo año como patrocinador oficial aunque llevamos ya 4 años con el Maratón de Valencia. Es un evento que nos aporta muchísimo" y recordó la emotiva edición de 2024 celebrada tras la DANA. Este año Zurich volverá a poner en marcha su acción solidaria con la Z Zurich Fundation a través de la que donarán 1 euro por cada finishers a la Fudación Pequeño Deseo.

Rocío Gil, concelaja de Deportes se mostró "orgullosa de estar un año más aquí para presentar el gran evento deportivo de la ciudad y recordó también el Maratón de 2024: "hacía sólo unas semanas que habíamos pasado una gran tragedia y fue complicado tomar la decisión pero Valencia se movilizó por todos los que habían sufrido. Es un orgullo que tuviésemos esa capacidad los valencianos de dar ese paso, esa zancada. Tenemos la mejor Maratón del mundo".

La concejala resaltó la puesta en marcha de una aplicación donde se facilitará en tiempo real los cortes de tráfico, atascos y por dónde va la prueba "es una forma de ayudar a todos los que quieren moverse por la ciudad. Además vamos a`hacer un gran esfuerzo con un dispositivo de 500 policías en la calle y 4000 voluntarios".

Organizadores y patrocinadores / F. Calabuig / Francisco Calabuig

Más de 8 millones de presupuesto

El Maratón Valencia 2025 cuenta con un presupuesto de 8,3 millones de euros de los que el 67% se financia a través de las inscripciones, el 28% de patrocinios con la aportación principal de la Fundación Trinidad Alfonso y el 5% a través de otros ingresos. Más de 414 cadenas de todo el mundo emitirán en directo o en diferido la prueba que podrá verse así en 200 países.

La presentación finalizó con las tradicionales fotos de familia con organizadores, patrocinadores y colaboradores así como representantes de los clubes valencianos.