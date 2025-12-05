El Balonmano Mislata recupera las calles como espacio de juego

El espíritu del juego al aire libre volvió a las calles con una nueva edición de las actividades impulsadas por el Club Balonmano Mislata, una iniciativa que busca recuperar los espacios públicos como lugares de encuentro, diversión y deporte para los más pequeños. Durante cuatro jornadas, más de 300 niños y niñas participaron en propuestas diseñadas para acercar el balonmano a todas las edades y devolver la actividad física a los entornos urbanos.

Diferentes ubicaciones y varias actividades

Las activaciones se desarrollaron en distintos puntos de Valencia y Mislata, con dos intervenciones en el centro de Mislata, una en el Centro Comercial Gran Turia de Valencia y la jornada final en el parking del Pabellón La Canaleta. En cada ubicación, el objetivo fue el mismo: transformar temporalmente esos entornos urbanos en grandes espacios de juego abierto a toda la comunidad.

Además de los partidos y actividades vinculadas al balonmano, los participantes disfrutaron de música en directo con DJ, juegos, circuitos y propuestas lúdicas pensadas para fomentar la participación y el movimiento. Uno de los elementos más valorados fue el circuito de actividades, diseñado para incentivar la implicación de los niños y dar visibilidad a los colaboradores y patrocinadores. Cada participante recibió un pasaporte que iba completando en diferentes estaciones, donde se encontraban mini-retos motrices inspirados en el balonmano, dinámicas adaptadas a los premios ofrecidos por cada colaborador y juegos que combinaban precisión, agilidad y diversión.

Las activaciones se desarrollaron en distintos puntos de Valencia y Mislata. / MÓNICA MARGARIT

Valoración

Para el Club Balonmano Mislata, esta iniciativa va más allá de las pistas y los resultados deportivos. Su propósito es recuperar el valor de jugar en la calle, convertir los espacios cotidianos en escenarios de convivencia y acercar el deporte a nuevos públicos. "Queremos que los niños y niñas vuelvan a hacer suyo el espacio público, que el deporte sea un punto de encuentro y un motivo para compartir. Entendemos que practicar deporte desde edades tempranas contribuye además a un estilo de vida saludable y favorece la integración, la igualdad y el sentimiento de pertenencia a la comunidad. Por ello, iniciativas que acercan el deporte a la infancia se convierten en herramientas poderosas para su desarrollo personal y emocional", afirmó Mauro Longarini, Presidente del Club Balonmano Mislata.

El propósito del programa Balonmano Calle es recuperar el valor de jugar en la calle, convertir los espacios cotidianos en escenarios de convivencia y acercar el deporte a nuevos públicos. / BALONMANO MISLATA

Colaboración

Las actividades contaron con el apoyo y la colaboración de numerosos patrocinadores, cuyo compromiso hizo posible ofrecer juegos, premios y materiales para todos los participantes. SVINT, patrocinador principal, aportó merchandising para todas las familias, Por su parte, Parada Italia donó agua para cada jornada y entregó pizzas para los ganadores. La Clínica Dental Ferrer hizo hincapié en la higiene dental obsequiando kits. Además, Juanjo Clínica del Pie hizo lo propio en torno a la podología y Folder otorgó cestas especiales de papelería.

Con estas acciones, el Club Balonmano Mislata reafirma su visión de un deporte abierto, educativo y accesible, que no solo promueve hábitos de vida saludable, sino también valores como la convivencia, la participación y el sentido de pertenencia. Una apuesta clara por devolver el juego a la calle y colocar a la infancia en el centro de la vida social.