INICIATIVA
El Balonmano Mislata recupera las calles como espacio de juego
Durante cuatro jornadas, más de 300 niños y niñas participaron en propuestas diseñadas para acercar el balonmano a todas las edades y devolver la actividad física a los entornos urbanos
El espíritu del juego al aire libre volvió a las calles con una nueva edición de las actividades impulsadas por el Club Balonmano Mislata, una iniciativa que busca recuperar los espacios públicos como lugares de encuentro, diversión y deporte para los más pequeños. Durante cuatro jornadas, más de 300 niños y niñas participaron en propuestas diseñadas para acercar el balonmano a todas las edades y devolver la actividad física a los entornos urbanos.
Diferentes ubicaciones y varias actividades
Las activaciones se desarrollaron en distintos puntos de Valencia y Mislata, con dos intervenciones en el centro de Mislata, una en el Centro Comercial Gran Turia de Valencia y la jornada final en el parking del Pabellón La Canaleta. En cada ubicación, el objetivo fue el mismo: transformar temporalmente esos entornos urbanos en grandes espacios de juego abierto a toda la comunidad.
Además de los partidos y actividades vinculadas al balonmano, los participantes disfrutaron de música en directo con DJ, juegos, circuitos y propuestas lúdicas pensadas para fomentar la participación y el movimiento. Uno de los elementos más valorados fue el circuito de actividades, diseñado para incentivar la implicación de los niños y dar visibilidad a los colaboradores y patrocinadores. Cada participante recibió un pasaporte que iba completando en diferentes estaciones, donde se encontraban mini-retos motrices inspirados en el balonmano, dinámicas adaptadas a los premios ofrecidos por cada colaborador y juegos que combinaban precisión, agilidad y diversión.
Valoración
Para el Club Balonmano Mislata, esta iniciativa va más allá de las pistas y los resultados deportivos. Su propósito es recuperar el valor de jugar en la calle, convertir los espacios cotidianos en escenarios de convivencia y acercar el deporte a nuevos públicos. "Queremos que los niños y niñas vuelvan a hacer suyo el espacio público, que el deporte sea un punto de encuentro y un motivo para compartir. Entendemos que practicar deporte desde edades tempranas contribuye además a un estilo de vida saludable y favorece la integración, la igualdad y el sentimiento de pertenencia a la comunidad. Por ello, iniciativas que acercan el deporte a la infancia se convierten en herramientas poderosas para su desarrollo personal y emocional", afirmó Mauro Longarini, Presidente del Club Balonmano Mislata.
Colaboración
Las actividades contaron con el apoyo y la colaboración de numerosos patrocinadores, cuyo compromiso hizo posible ofrecer juegos, premios y materiales para todos los participantes. SVINT, patrocinador principal, aportó merchandising para todas las familias, Por su parte, Parada Italia donó agua para cada jornada y entregó pizzas para los ganadores. La Clínica Dental Ferrer hizo hincapié en la higiene dental obsequiando kits. Además, Juanjo Clínica del Pie hizo lo propio en torno a la podología y Folder otorgó cestas especiales de papelería.
Con estas acciones, el Club Balonmano Mislata reafirma su visión de un deporte abierto, educativo y accesible, que no solo promueve hábitos de vida saludable, sino también valores como la convivencia, la participación y el sentido de pertenencia. Una apuesta clara por devolver el juego a la calle y colocar a la infancia en el centro de la vida social.
