El Comité Ejecutivo del Deporte Español, la nueva creación de Pedro Sánchez

La unión hace la fuerza... O eso dice el refranero español, que ha encontrado en la creación del Comité Ejecutivo del Deporte Español su exponente más reciente. En la presentación del nuevo Modelo del Deporte, Pedro Sánchez ha anunciado que el Comité Paralímpico Español (CPE), el Comité Olímpico Español (COE) y el Consejo Superior de Deportes (CSD) conformarán este nuevo órgano destinado a la coordinación entre entidades. “Las tres principales instituciones van a tener un papel muy relevante a la hora de planificar, desarrollar y materializar las políticas del deporte español en el corto, en el medio y en el largo plazo”, señaló el presidente. También explicó que el Comité Ejecutivo del Deporte Español, que estará al servicio de las federaciones, va a desarrollar su actividad dentro del marco del CSD.

El acto de presentación se celebró en el Auditorio Goyeneche y contó con la presencia de personalidades como la Pilar Alegría, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes; José Manuel Rodríguez Uribes, el presidente del Consejo Superior de Deportes; Alejandro Blanco, el presidente del COE; Francisco Botía, y el director general del CPE Este último, durante su intervención, avanzó que la estrategia del CPE se basa en que "el deporte sea una palanca fundamental para la igualdad de oportunidades, que el alto rendimiento no sea un fin en sí mismo, sino un motor para transformar la sociedad y hacerla más inclusiva”.

Con el objetivo de que el impacto social del nuevo órgano sea positivo y duradero, el Plan Estratégico del CPE se articuló en torno a tres pilares fundamentales: la excelencia deportiva, el acceso al deporte de las personas con discapacidad y la visibilidad del deporte paralímpico. Botía destacó que para ellos es esencial que "las políticas sobre el deporte español estén alineadas con el CSD” y demandó que necesitan que "las grandes decisiones del país en materia deportiva incorporen desde el inicio la visión y la necesidad del deporte paralímpico” para qué las ayudas, programas e instrumentos estén coordinados y no compitiendo entre sí.

Pedro Sánchez, Pilar Alegría, Francisco Botía y Alejandro Blanco en el acto de presentación / COE

“El deporte olímpico y el deporte paralímpico avanzan de la mano”

Sánchez consideró que con esta unión, "el deporte olímpico y el deporte paralímpico caminan y avanzan de la mano". Además, aseguró que "no existe un deporte A y un deporte B, no existe un modelo principal y otro secundario. Hay un solo deporte español que es inclusivo, es moderno, es competitivo y, por supuesto, tiene visión de futuro”. Y en vistas que el impacto social sea duradero, el Plan Estratégico del CPE se articula en torno a tres pilares fundamentales: la excelencia deportiva, el acceso al deporte de las personas con discapacidad y la visibilidad del deporte paralímpico. Eso sí, recalcó que "esta idea de unidad no es solo deportiva, sino que debe ser política, social y también institucional".

El presidente de España se compromete, no solo a materializar algunos de los principales mandatos del nuevo informe, sino también a "modernizar el sector del deporte y adaptar una gobernanza pensando en hoy y también en mañana. Este nuevo comité va a ayudar a actuar y a hacerlo de manera más eficiente. Ponemos por encima de todos los intereses del deporte español para trabajar juntos. Hacerlo en equipo y para nuestros deportistas", sentenció.