Día Internacional del Voluntariado: vive el hockey desde dentro

Cada 5 de diciembre se celebra el Día Internacional del Voluntariado, una fecha para reconocer a quienes entregan su tiempo y energía para construir comunidad. En la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana (FHCV), esta jornada es una oportunidad para mirar hacia dentro y recordar lo que hace especial a nuestro deporte: las personas que lo sostienen desde el corazón, fuera del foco, pero siempre presentes. El voluntariado no es solo una parte del hockey, es uno de sus pilares. Su forma de vivir el deporte, con cercanía, compromiso y pasión, es también una forma de hacerlo visible en la sociedad.

¿Qué es el Día Internacional del Voluntariado?

El Día Internacional del Voluntariado fue establecido por las Naciones Unidas en 1986 como un homenaje a todas las personas que contribuyen activamente a mejorar su comunidad. Es una fecha para agradecer, visibilizar y, sobre todo, inspirar a más gente a sumarse a iniciativas transformadoras como el voluntariado deportivo. En nuestro caso, es una excusa perfecta para hablar del hockey desde donde realmente se construye: desde el dentro de los eventos.

El voluntariado en el hockey: mucho más que colaborar

En el hockey, el voluntariado no es solo un apoyo operativo: es una manera de vivir el deporte. Cada persona voluntaria deja su huella en la pista, aunque no juegue. Su papel es esencial para que cada evento fluya, pero también para mantener vivo el ambiente de cercanía y pertenencia que define al hockey como un deporte de comunidad.

En la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana, el voluntariado forma parte esencial del deporte. Pero más allá del apoyo que ofrecen, quienes participan descubren una experiencia transformadora. Estas son solo algunas de las razones por las que el voluntariado deportivo, especialmente en hockey, deja huella:

Vives el deporte desde dentro: eres parte del evento, no solo lo observas. Estás en el centro de la acción. Conoces a gente con tus mismos valores: el compañerismo y la conexión humana están presentes desde el primer día. Sientes que formas parte de un equipo real: voluntariado y staff trabajan juntos como si fueran uno. Recibes formación y desarrollas habilidades: organización, gestión del tiempo, comunicación. Absolutamente todo cuenta. Accedes a experiencias únicas: zonas exclusivas, momentos compartidos con deportistas y técnicos, recuerdos inolvidables. Te sientes útil y valorado: cada gesto cuenta, cada colaboración suma. Vives el ambiente con emoción y cercanía: el hockey se disfruta de forma diferente cuando lo haces posible. Fortaleces tu confianza personal: saber que aportas de verdad eleva tu autoestima. Contribuyes al crecimiento del deporte: tu participación ayuda a que el hockey llegue más lejos en la sociedad. Construyes comunidad: te conviertes en parte de algo más grande, con impacto real.

En cada evento de la FHCV participan muchas personas que, desde distintas funciones, hacen posible que todo funcione. Desde el personal médico hasta el equipo de fotografía, desde ballpatrol hasta las tareas de logística o acompañamiento, cada perfil suma.

El voluntariado es la expresión más clara de que el hockey va más allá del campo: se crea una red de personas comprometidas que entienden el deporte como una forma de conectar, apoyar y construir comunidad.

Judith Bosch, elegida como voluntaria del año

Este año, la FHCV ha reconocido a Judith como voluntaria destacada. Su compromiso y entusiasmo han sido un ejemplo para todos. Inició el voluntariado en Barcelona 92. Se unió como voluntaria de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana hace algo más de 10 años colaborando, cuando sus obligaciones se lo permiten, en todos los eventos nacionales e internacionales, desde la preparación hasta el final, siempre con innegable compromiso y eficacia. Desde hace un año también colabora con la FDM en diversos eventos deportivos. Ejemplos como el de Judith muestran el verdadero impacto del voluntariado: no solo ayudas, también creces, compartes, conectas.

El corazón del hockey valenciano late gracias a su gente

El voluntariado en el hockey es la prueba de que este deporte no solo se juega con stick y bola, sino con compromiso, generosidad y ganas de compartir. Cada persona que se implica, que suma, que se emociona desde afuera del campo, deja una marca que va más allá del resultado. Y esa es la esencia del hockey que queremos mostrar a la sociedad.