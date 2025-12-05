¿Quieres saber cómo entrar o salir de València este domingo durante el Maratón?

Este domingo València se paraliza de cara al Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich. El recorrido de la prueba deja prácticamente toda la ciudad cortada al tráfico desde bien temprano y hasta el medio día, sin embargo la Policía Local de València ha habilitado unas rutas de escape para la gente que quiera moverse en coche el domingo, ¿quieres conocerlas?

Es importante conocer el recorrido y los cortes de tráfico que conlleva esta importante prueba. El Ayuntamiento de València ha diseñado, como cada año, un operativo especial para velar por el “buen desarrollo” de la 45 edición del Maratón València Trinidad Alfonso Zurich, que se celebra el domingo, 7 de diciembre. La prueba comenzará a las 8:15 horas del domingo, en la plaza del Maratón, con un total de nueve salidas, y la previsión es que finalice sobre las 15:10 horas en el interior de la Ciutat de les Arts i les Ciències. Durante este tiempo las recomendaciones para desplazarse de un lugar a otra son básicamente andando o en transporte público, preferentemente en metro. Sin embargo, también se han trabajado unas rutas de escape para aquellas personas que tengan necesidad de salir de la ciudad o entrar en ella porque quieran ver y animar a los corredores del Maratón Valencia.

Cortes al tráfico previstos

Todo arranca el viernes 5 de diciembre. A partir de las 22:00 horas se cerrará al tráfico rodado el puente de Montolivet en ambos sentidos y el vial de Professor López Piñero en dirección al centro de la ciudad para el montaje del arco de salida de la prueba. Asimismo, se realizarán cortes intermitentes en ambos sentidos de las avenidas Germans Maristes y Institut Obrer de València (las transversales no) desde las 22:00 y hasta las 6:00 horas del sábado. Estas vías volverán a cerrarse al tráfico rodado desde las 22:00 horas del sábado 6 y hasta las 14:00 horas del domingo 7, salvo las transversales que se abrirán a partir de las 10:30, y el tramo entre Ausiàs March y Bomber Ramón Duart que se abrirá a las 13:00 horas.

Por otra parte, el sábado 6 de diciembre se procederá al corte de la Alameda, entre plaza Europa y el puente de l’Assut de l’Or, de 6.00 a 14:00 horas aproximadamente, con el fin de albergar el “mini maratón”. El sábado, también, se procederá al corte de Alcalde Reig, entre la avenida de La Plata y el puente del Regne sentido entrada a la ciudad desde las 21:00 horas.

Recorrido y horarios de tiempos de paso previstos en el Maratón València. / SD

Los cortes para albergar el recorrido del Maratón, el mismo domingo, empezarán una hora antes del inicio de la carrera, y durante el Maratón permanecerá invertido el sentido del paso inferior de Menéndez Pidal-Tirso de Molina, lo que permitirá la salida de tráfico de sur a norte de la ciudad. Los policías destinados a la carrera irán abriendo las calles al tráfico cuando la cola de la carrera haya pasado por las mismas y se hayan retirado las vallas del recorrido. El tráfico quedará completamente restituido a partir de las 22:00 horas del domingo.

Otros eventos deportivos este domingo

Definitivamente el partido entre Valencia CF y Sevilla se disputará este domingo a las 16:15 horas, poco después de que acabe en València el Maratón Valencia. Una coincidencia que puede impedir a los aficionados del conjunto valencianista acudir a Mestalla con la normalidad habitual. El club valencianista ha lanzado un mensaje a través de las redes sociales advirtiendo de la problemática en los desplazamientos.

También el Roig Arena albergará un partido de la Liga Endesa Femenina entre el Valencia Basket y el Spar Gran Canaria a las 15:30 horas.