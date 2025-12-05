"Manolo Clemente me convenció en cinco minutos para venir al Léleman”

Javier Monfort Minaya (Valencia, 30 de julio de 1990) juega como receptor en el Léleman Conqueridor Valencia de la Superliga, máxima categoría del voleibol español, equipo en el que empezó su carrera y donde volvió en el año 2022 tras militar en la Universidad Politécnica de Valencia (2009/10 - 2012/13), UBE L'Illa Grau (2008/09 - 2008/09), Club Mediterráneo de Castellón (2013/14 - 2014/15), C.V. Teruel (2015/16 - 2015/16), Club Voleibol Melilla (2016/17 – 2016/17), Unicaja Almería (2017/18 - 2018/19), Club Voleibol Almoradí (2019/20 - 2019/20), Vecindario ACE Gran Canaria (2019/20 - 2019/20) y Melilla Sport Capital (2020/21 – 2021/22), equipo con el que logró el título de la Copa del Rey y el subcampeonato de Liga en 2022.

El jugador valenciano es uno de los habituales en los septetos ideales de la Real Federación Española de Voleibol desde que llegara a la Superliga y ha finalizado entre los 3 mejores receptores de la liga en distintas ocasiones.

¿Cómo te iniciaste en el voleibol?

Me inicié en el colegio donde estudiaba, el Colegio Público Cervantes de Valencia, donde hubo un entrenador muy famoso aquí, Fernando Mirasol, que ha sido segundo entrenador nuestro en el Léleman Conqueridor hasta esta temporada. Él daba clases de voleibol en ese colegio y, al tener la suerte de contar con ese entrenador, aunque hacía más deportes, me decanté por el voleibol y hasta el día de hoy. Empecé con 4 o 5 años a jugar a voleibol y a los 12 ya me quedé solo con voleibol y me empecé a dedicar más en serio a este deporte.

Fernando Mirasol, el entrenador que llevó a Javi Monfort al voleibol. / Bruno Almela

Has militado en varios equipos españoles, ¿qué experiencia te han aportado cada uno de ellos?, ¿cuál es el entrenador qué más te ha marcado hasta ahora?

Todos me han servido para seguir creciendo y aprender mucho. De todos siempre se saca una lectura positiva y siempre hay cosas negativas también, pero me quedo con lo positivo de todos los equipos en los que he estado.

El entrenador que más me ha marcado hasta ahora, en los equipos, ha sido Paco Sánchez Jover, entrenador que tuve en Vecindario. Fuera de los equipos de Superliga, en mi etapa de formación, Fernando Mirasol es el entrenador que más me ha marcado y por el que me he dedicado al voleibol.

En 2022 ganas la Copa y el subcampeonato de Liga con el Melilla, pero decides volver a casa. ¿Cómo se gestó este regreso?

Gané la Copa y estaba en un momento muy bueno en Melilla. El Léleman empezaba y no era un proyecto tan serio como es ahora, pero tenía ganas de poder estar en casa. Una llamada de su presidente, Manolo Clemente, sirvió para que me convenciera en 5 minutos cuando yo pensaba que aún era pronto para venir, pero supo convencerme y en 5 minutos cambié de opinión.

Javi Monfort ganó la Copa del Rey en 2022 con el Melilla. / RFEVB

La pasada temporada jugaste con tu hermano Vicente en el Léleman Conqueridor Valencia, con el que ya coincidiste en los últimos años de la Universitat Politècnica de Valencia, en el CV Mediterráneo y en el CV Melilla de la Superliga de voleibol. ¿Qué tal la experiencia?, ¿qué hace ahora Vicente?

La experiencia con mi hermano en los equipos, muy bien. Conseguimos con la Universidad Politécnica un ascenso a Superliga, que no se pudo gestar por falta de presupuesto. Con Mediterráneo sí que lo ascendimos a Superliga y ganamos la Copa Príncipe y en Melilla jugamos una temporada en la Superliga. Luego volvimos a coincidir en el Léleman hasta esta temporada, que él ya no ha seguido, y ahora él está en el CSKA de Sofía, en Bulgaria.

Javier y Vicente Monfort, en el campus de la UPV antes del debut con el Léleman en la Copa del Rey 2025. / F. CALABUIG

Junto a él además has competido en torneos de vóley-playa. ¿Qué prefieres la pista o la arena?

Los dos deportes siempre me han gustado y en verano he hecho uno y durante la temporada el otro. Yo sigo compaginando y creo que al final no me quedo ni con uno ni con otro, sino que poder compaginar ambos deportes y no tener que renunciar a ninguno es la fórmula perfecta.

Ahora ya con la edad y con la exigencia de la Superliga, ya el vóley-playa lo he ido dejando en segundo plano, ya llevo dos años sin competir y si vuelvo será de manera más amateur para mantenerme en forma como antes, que competía y ya me quedo más con la pista.

Volviendo a la actualidad, ¿qué crees que aportas al Léleman Conqueridor Valencia?

Yo creo que la experiencia que he ganado todos estos años y, quizás, un compromiso un poquito más grande de lo normal al ser el equipo donde yo empecé a jugar a voleibol. En mi etapa de formación jugué con el Conqueridor, por lo que volver ahora y poder jugar en mi equipo de siempre, en Superliga, es algo que nunca hubiera imaginado. Al final es sentir los colores, estar en el equipo mío de toda la vida. Poder jugar para él es como más especial y ese compromiso extra lo aporto al equipo junto a mi experiencia profesional de todos estos años.

De momento tras siete partidos de Liga disputados en Superliga, el Léleman es cuarto con 14 puntos, ¿qué objetivos os habéis marcado esta temporada?

El objetivo para esta temporada es ir un paso más allá. El año pasado nos quedamos en cuartos de final de Copa del Rey y en semifinales de Liga y quizás, habiendo reforzado el equipo, el objetivo debería ser, como mínimo, pasar a la semifinal de Copa y a la final de la Liga. A mí me gustaría estar en la final de Copa y la final de Liga. Yo creo que ese sería un poco el objetivo del equipo, poder luchar por jugar finales e intentar hacer un buen papel en Europa, ganar la primera ronda que tenemos en Hungría.

Valencia acogerá entre el 26 de febrero y el 1 de marzo de 2026 la Copa del Rey de voleibol en La Fonteta, ¿estará en ella el Léleman Conqueridor?

Esperemos estar en la Copa del Rey, que es aquí en Valencia. Para nosotros es una cita especial al hacerse aquí en casa y estamos trabajando para poder estar allí.

Estamos cerca de conseguir la clasificación. El equipo está trabajando seriamente y con mucha responsabilidad para poder estar allí y que toda nuestra afición pueda disfrutar de la Copa sin tener que desplazarse, ahora que por fin se hace en Valencia y que la puedan vivir mejor al estar el equipo de casa. Para nosotros es una responsabilidad el clasificarnos para esta Copa del Rey y estamos trabajando fuerte todos los días pensando que sí o sí tenemos que estar en ella.

Tras la jornada intersemanal y el triunfo ante el colista Instercap Asisa Tarragona SPSP, viajáis a Manacor para mediros al Conectabalear CV, equipo que es tercero en la clasificación, por tanto un rival directo en vuestra lucha por estar en la zona alta de la tabla, ¿cómo habéis preparado este partido?

Nosotros vamos cuartos y ellos son terceros, con un punto más que nosotros. Es un rival directo por la tercera plaza y vamos a intentar arrebatarle la tercera plaza en un campo que es muy difícil de jugar, sabemos que va a ser muy complicado. El equipo está entrenando bien, se siente con confianza y vamos a intentar luchar. Creo que va a ser un partido emocionante, entre dos equipos bastante igualados. Esperemos poder llevarnos los tres puntos o como mínimo dos puntos para poder adelantarles en la clasificación.

¿Cómo ves el nivel de la Superliga española esta temporada?, ¿rivales a batir?

Este año la Superliga se ha reforzado bastante y hay muchos equipos en los que se nota que ha habido un aumento de presupuesto.

Los rivales a batir son un poco parecidos a los del año pasado: el Guaguas está bastante imbatible, con un equipo por encima del resto, tiene un presupuesto muy alto y están haciendo un gran papel en la Champions, es el equipo más difícil ahora mismo. Luego estamos en la lucha, Manacor, Soria, Melilla y nosotros y quizás Teruel, que quiere meterse ahí. Unicaja Almería también siempre es un rival que suele estar ahí, pero parece que ha empezado peor esta temporada, están teniendo problemas y están muy abajo en la clasificación.

Este año os estrenáis en el pabellón Nou Moles, ¿cómo ha sido la adaptación a esta nueva instalación?, ¿el público ha respondido a este nuevo escenario?

El pabellón Nou Moles ha sido un gran cambio positivo para nosotros, porque al final el de la Universidad Politécnica, al que estamos agradecidos estos años que hemos podido jugar allí, no era un pabellón tan orientado al deporte de élite como éste, que es más nuevo, de hecho lo hemos inaugurado prácticamente nosotros. Las infraestructuras están mucho mejor, el suelo está adaptado para nosotros que hacemos un montón de saltos, con una tarima flotante, el suelo de allí era muy lesivo. Luego estéticamente, para el público que asiste, es un pabellón de primer nivel, las gradas están mucho mejor organizadas, hay mejores luces y eso, de cara al salto que damos ahora jugando en Europa, da una imagen de un equipo más profesionalizado.

Nos hemos adaptado muy bien, el público me consta que también. Al final poco a poco el equipo va creciendo y se va profesionalizando en todos los aspectos. La infraestructura es un paso más en este salto de calidad y es muy positivo tanto para nosotros como para la afición que viene a vernos jugar.

Háblame de tu experiencia internacional.

Jugué la Liga Europea con el Voleibol Teruel. Hubo una época en la que en el voleibol español había muy pocos equipos jugando Liga Europea por un problema de presupuesto y hace un par de años que ha cambiado todo bastante. Ahora hay muchos equipos españoles jugando en Europa, porque parece que económicamente ha mejorado un poco la cosa, y eso es una buena noticia.

En cuanto al vóley-playa sí que tengo una experiencia internacional más amplia, ya que jugué el Campeonato del Mundo de Polonia, no sé si fue en 2012 ó 2013, y he jugado en el circuito mundial y el circuito europeo varios años. También he estado con la selección española de vóley-playa, así que tengo una trayectoria más amplia que en el voleibol pista, donde no he jugado Liga Europea más que con Teruel y ahora este año con el Léleman.

Este proyecto del Léleman Conqueridor Valencia sería impensable sin Manolo Clemente al frente. ¿Qué ha supuesto para el equipo el apoyo de esta empresa?, ¿cómo es la relación de los jugadores con él?

El Léleman Conqueridor Valencia sería imposible que estuviera sin Manolo porque, al final, la mayor parte de la financiación proviene de él. Contamos con la suerte de tener una persona que se ha interesado por el voleibol en Valencia, que le gusta, que se ha enganchado con esto y para nosotros es un lujo porque nos permite poder estar aquí en Valencia. Yo, siendo de aquí, había estado toda la vida fuera de Valencia, no tenía la opción de poder estar en casa. Gracias a él ahora hay un equipo en Superliga, con un gran proyecto, y puedo estar aquí en casa. Muchos jugadores también han podido estar aquí gracias a él, así que para nosotros que Manolo Clemente siga al frente del voleibol es una gran noticia y le estamos muy agradecidos por eso.

La relación de los jugadores con él es muy buena. Es una persona muy cercana, nos llama por teléfono bastante, viene al pabellón de vez en cuando a ver los entrenamientos, habla con nosotros, es muy cercano. De vez en cuando organiza comidas y cenas para que estemos todos juntos e intentar fomentar la cohesión del grupo y las relaciones entre nosotros.

¿Qué papel juega la Fundación Trinidad Alfonso en el desarrollo profesional de los clubes y deportistas de la Comunidad Valenciana?

La Fundación Trinidad Alfonso está haciendo un papel muy bueno en muchos deportes, apoyando económicamente. Al final la viabilidad de muchos clubes no sería posible sin esta Fundación. Este año a nosotros también nos está ayudando la Fundación Trinidad Alfonso y también es de agradecer porque al final es importante que no esté solo Manolo en esto y que otras empresas o instituciones públicas y privadas se sumen a este apoyo y no dejarlo solo. Es muy complicado para una persona sola tener que financiar todo esto. Además también es importante que Manolo vea que tienen repercusión las cosas que hace y que, de alguna manera, se le premie por todo lo que hace, que se le suman apoyos, que cuente con algún retorno y no verse tan solo en este apoyo. Creo que en este caso, la Fundación Trinidad Alfonso es esencial.