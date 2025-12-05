La Nucía acoge el final del Autonómico de Trial este fin de semana

“La Nucía, Ciudad del Deporte” acoge el final de la temporada del trial autonómico, un año más. Será sede de las dos últimas pruebas del “Campeonato de Trial de la Comunidad Valenciana, InterOpen de Trial” el domingo 7 y lunes 8 de diciembre. Serán dos jornadas de alto nivel, con zonas diferentes cada día y con puntuación independiente. Esto hará que La Nucía decida la mayor parte de los títulos autonómicos de trial esta temporada y que haya un gran espectáculo. Destacar que participarán 10 pilotos de club local Off Road La Nucía que competirán “en casa” y ante “su afición”. La entrada para el público será libre y gratuita.

Las zonas de estos“Dos días del InterOpen de Trial de La Nucía” han sido han sido organizadas por equipo Off Road La Nucía y la Federación de Motociclismo de la Comunidad Valenciana con la colaboración de Generalitat Valenciana, Fundación Trinidad Alfonso- Comunitat de l’Esport, Diputación de Alicante y Ayuntamiento de La Nucía. El paddock y la salida estará ubicado en el parking del Pabellón Muixara. Habrá un total de 12 zonas de competición el domingo y 10 zonas el lunes.

Las categorías convocadas para los “Dos días del InterOpen de Trial de La Nucía” son: Alevín, Juvenil, Cadete, Junior, TR-3B, Féminas, TR4, TR5, TR-2B, TR1, TR2, TR3, TR-4B, C. Clásicos, C. Máster, Pos. Amarillo, Pos. Azul, Pos. Verdes, Pre-75, Pre-80 y C. Trialeros.

10 pilotos locales

Entre los más de 50 pilotos que ya se han inscrito a los “Dos días del InterOpen de Trial de La Nucía”, cabe destacar los 10 pilotos “nucieros” del club Off Road La Nucía que participarán en esta doble prueba en “casa” y ante su “afición”: Joan González (Júnior), Joan López (TR1), Fernando Simó (TR3), César Alberto (TR3), Rubén Molina (TR4), José Luis Monreal (TR4), Javier Fernández (TR4), Vicente Sanchis (TR5), José Ramón Martínez (Clásicos) y Pablo Hurtado (TR4).

Esta doble prueba de La Nucía cerrará la temporada de trial autonómico 2025, despidiendo la temporada y decidiendo la mayoría de los campeones de las diferentes categorías.