COMUNITAT DE L'ESPORT
Test rápido a Javi Monfort
El receptor del Léleman Conqueridor Valencia de la Superliga de Voleibol volvió a casa después de militar en varios equipos de la geografía española
1- ¿Color favorito?
Rojo.
2 – ¿Comida y bebida que más te gustan?
Comida mexicana y coca cola zero.
3- ¿Escritor preferido?
Ortega y Gasset.
4- ¿Cuál es el libro que más te ha gustado o impactado?
La rebelión de las masas.
5- ¿Actor preferido?
Fernando Fernán Gómez.
6- ¿Película?
Gladiator ó El abuelo
7- ¿Prefieres ir al cine o ver las películas en casa?
En casa
8- ¿Qué tipo de música te gusta?
La música de los 90, 2000, incluso de antes.
9– ¿Cantante favorito?
Joaquín Sabina o Javier Krahe
10 - ¿Deporte favorito?
Voleibol y Vóley-playa
11 - ¿Deportista admirado?
Rafa Nadal y Kobe Bryant
12 - ¿Viajar con amigos o familia?
Con la familia
13 - ¿Destino favorito?
La Costa Este de Estados Unidos o algunas zonas de sudamérica
14 - ¿Algún hobby o pasatiempo?
La lectura, ver voleibol y otros deportes y dedico bastante tiempo a la inversión, me gusta ese mundo
15 - ¿Qué te hace feliz o te relaja?
Ahora mismo lo que más feliz me hace es estar con mi hijo y con mi pareja, en los pocos ratos que el deporte de élite me deja. Cualquier plan con ello es lo que más me hace feliz.
- Directo | Descanso en Cartagonova y alerta roja
- Lubo Penev está semiinconsciente, se merece una respuesta popular romántica de València
- Esta es la edad legal en la que un niño puede quedarse solo en casa en España
- Horario y dónde ver el Cartagena-Valencia de Copa del Rey
- Onces oficiales: Cartagena-Valencia de Copa del Rey
- Novedades importantes en la lista de convocados para el Cartagena-Valencia
- CRÓNICA | El Valencia sigue vivo en la Copa gracias a Dimitrievski
- Estos son los posibles rivales del Valencia CF en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey