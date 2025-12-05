Test rápido a Javi Monfort

1- ¿Color favorito?

Rojo.

2 – ¿Comida y bebida que más te gustan?

Comida mexicana y coca cola zero.

3- ¿Escritor preferido?

Ortega y Gasset.

4- ¿Cuál es el libro que más te ha gustado o impactado?

La rebelión de las masas.

5- ¿Actor preferido?

Fernando Fernán Gómez.

6- ¿Película?

Gladiator ó El abuelo

7- ¿Prefieres ir al cine o ver las películas en casa?

En casa

8- ¿Qué tipo de música te gusta?

La música de los 90, 2000, incluso de antes.

9– ¿Cantante favorito?

Joaquín Sabina o Javier Krahe

10 - ¿Deporte favorito?

Voleibol y Vóley-playa

11 - ¿Deportista admirado?

Rafa Nadal y Kobe Bryant

12 - ¿Viajar con amigos o familia?

Con la familia

13 - ¿Destino favorito?

La Costa Este de Estados Unidos o algunas zonas de sudamérica

14 - ¿Algún hobby o pasatiempo?

La lectura, ver voleibol y otros deportes y dedico bastante tiempo a la inversión, me gusta ese mundo

15 - ¿Qué te hace feliz o te relaja?

Ahora mismo lo que más feliz me hace es estar con mi hijo y con mi pareja, en los pocos ratos que el deporte de élite me deja. Cualquier plan con ello es lo que más me hace feliz.