TAEKWONDO
Tres medallistas olímpicas inauguran este sábado la nueva área de taekwondo del 'Combat Sport Center' de La Nucía
El acto se celebrará en la sala CSC Taekwondo del 'Combat Sport Center', donde también participarán jóvenes promesas de la provincia
EFE
Las medallistas olímpicas Adriana Cerezo, Brigitte Yagüe y Elena Benítez inauguran este sábado la nueva área de taekwondo del 'Combat Sport Center' de La Nucía, impulsada por la Real Federación Española de Taekwondo (RFET) y destinada a convertirse en un espacio permanente de formación, captación y tecnificación de este deporte.
El acto contará con la presencia del alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, y del concejal de deportes, Sergio Villalba, junto a las tres deportistas, referentes del taekwondo femenino en tres épocas diferentes, que ejercerán como madrinas del nuevo espacio.
Medallistas olímpicas
Benítez fue oro en Barcelona 1992 y es la actual directora de Alta Competición de la RFET; Yagüe conquistó la plata en Londres 2012 y fue triple campeona mundial; y Cerezo, también logró la segunda plaza en Tokio 2020 además de haber logrado varias medallas en europeos.
La nueva área de taekwondo ofrecerá actividades permanentes orientadas a la captación de jóvenes, la formación técnica y el desarrollo de un itinerario de excelencia deportiva, con programas específicos para deportistas en etapa de tecnificación y categorías base.
Inauguración
El acto se celebrará en la sala CSC Taekwondo del 'Combat Sport Center', donde también participarán jóvenes promesas de la provincia. La inauguración coincide con un fin de semana en la que La Nucía acoge los Campeonatos de España por Clubes, que reúnen a miles de deportistas desde el 4 al 8 de diciembre.
Con esta apertura, La Nucía amplía su oferta deportiva y refuerza su proyecto vinculado a los deportes de combate, con nuevas instalaciones destinadas a apoyar el trabajo federativo y el crecimiento del taekwondo, según explica la RFET.
