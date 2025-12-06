Conectabalear CV Manacor se hace fuerte en casa para superar al Léleman Conqueridor

El Léleman Conqueridor no pudo sacar nada positivo de su visita este sábado al Poliderpotivo Miquel Ángel Nadal. Conectabalear CV Manacor volvió a demostrar con un gran partido por qué su pista es un fortín y derrotó por 3-1 (25-18/21-25/25-19/25-21) al conjunto valenciano.

El comienzo arrollador de CV Manacor provocó el primer tiempo muerto de Zanini cuando el partido apenas marchaba 4-1. Los valencianos, que habían entrado muy fríos, lograban recomponerse de forma momentánea. Ribas volvía a causar estragos ampliando de nuevo la ventaja a un 13-9 que evidenciaba los problemas del Léleman en el arranque del primer set. Los de Alexis González estaban controlando la perfección a Pernambuco con dos bloqueos y forzando varios errores consecutivos poco frecuentes en el brasileño. Javi Monfort y Juanmi González tiraban del equipo para ponerse de nuevo a uno, pero la primera manga tenía un equipo dominador. Linares estiraba el marcador al 21-16 y el Conqueridor entregaba un set en el que no tuvo opciones.

Carlos Nieves y Rubén López se repartieron los primeros puntos de la primera manga y Pernambuco comenzó a calentar el brazo con dos saques directos. El Conqueridor parecía haber hecho desaparecer los fantasmas del inicio y al conjunto manacorí le tocaba remar en contra por primera vez. Los valencianos obtenían cuatro puntos de diferencia (16-20) pero sacar un set de Manacor no iba a ser tarea fácil. Ribas recortaba y Zanini pedía un tiempo muerto que enfrió la situación. Los locales cometían falta de ocho segundos en el saque y el Léleman Conqueridor, aprovechando el buen momento de Maxi Scarpin, acabó cerrando el segundo set para igualar el partido (21-25).

Las tornas volvieron a girarse a favor de los locales en la tercera manga. Tiempo muerto de Zanini con otro 4-1 que recordaba a lo ocurrido en el primero. La ventaja siguió creciendo con el vendaval manacorí que veía sumar puntos en el marcador con los cinco errores en saque de sus rivales. El técnico italiano daba entrada a Luis Vidal, Kayque Calazans y Facu Funes para buscar la reacción, pero el 13-5 era apabullante. Conectabalear CV Manacor se empezaba a dejar ir en el marcador y el Léleman Conqueridor reducía distancias que forzaron el primer tiempo muerto de Alexis González. Su equipo terminó controlando el cierre del ser y Rubén Lorente puso el decisivo 25-19.

El Léleman Conqueridor parecía recuperar su versión del segundo set y los errores consecutivos del equipo local daban cierta ventaja a los valencianos. Carlos Nieves le devolvía las pesadillas a Pernambuco con un gran bloqueo y tomaban de nuevo la delantera. Conectabalear CV Manacor se encomendó a Ribas, que con 20 puntos (5 de ellos en bloqueo) se encargó de martirizar a sus rivales durante todo el encuentro. Las cosas no terminaban de salir en ataque ni en defensa y el Conqueridor se quedó sin opciones de rascar puntos ante un CV Manacor que sigue intratable en casa.