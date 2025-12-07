Maratón Valencia
Inscripciones para el Maratón Valencia 2026: fechas y nuevo sistema por sorteo
El jueves 11 de diciembre se abre el periodo de inscripción preferencial
La prueba ya tiene fecha confirmada para el año que viene
Tras el nuevo éxito de la 45 edición del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich celebrada este domingo 7 de diciembre con 36.000 corredores y corredoras de todo el mundo, ya está en marcha la 'fiebre' por conseguir un dorsal para la edición de 2026 que ya tiene fecha confirmada:el 6 de diciembre. Un año por delante para preparar la gran cita pero, el primer paso es lograr un dorsal, algo que se ha convertido en uno de los bienes más preciados para los runners de todo el planeta.
Nuevo sistema
La organización del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich implantará un nuevo modelo y proceso de inscripciones para su evento en 2026, incorporando un nuevo sistema de sorteo o ‘ballot’ para dar las mismas oportunidades a todos los corredores que quieran participar en las futuras ediciones y evitar la saturación de la plataforma y la insatisfacción o frustración que pueden generar los eventos con alta demanda, como es esta prueba.
De esta forma, se mantendrá un plazo preferencial de fidelidad (4 días) para las personas inscritas de 2025 (finishers o no) que quieran repetir en 2026 y, después, se abrirá un registro al público en general para el sorteo o ‘ballot’ del resto de plazas disponibles hasta completar los 35.000 dorsales.
Fechas de inscripción
El proceso de inscripción se iniciará así este jueves 11 de diciembre ciuando se abrirá el Plazo preferencial fidelidad (4 días) para los inscritos en 2025 (no es necesario haber acabado la prueba, ni siquera haber tomado la salida, basta con tener la inscripción). Durante cuatro días, del 11 al 15, los inscritos este año podrán comprar su dorsal para 2026. A paLosrtir del día 16 se abrirá el plazo para inscribirse en el sorteo o ballot. Los que resulten agraciados recibirán un email comunicándoselo y dispondrán de un periodo para validar la inscripción. El resto, entrará automátticamente en una lista de espera.
- Sorteo del Mundial 2026 con suerte para España: Así quedan los doce grupos
- Rajada del entrenador del Cartagena tras perder frente al Valencia CF
- En la Premier alucinan con un viejo descarte del Valencia CF
- Directo | Sigue el Maratón de Valencia 2025
- CRÓNICA: Darius Thompson lidera a un enorme Valencia Basket en Atenas
- Pedro Martínez y Ergin Ataman analizan la victoria taronja ante el Panathinaikos
- Corberán defiende al valencianismo de la decisión de Tebas
- Baskonia - Valencia Basket: horario y dónde ver el partido de la Liga Endesa en directo