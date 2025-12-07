Inscripciones para el Maratón Valencia 2026: fechas y nuevo sistema por sorteo

Tras el nuevo éxito de la 45 edición del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich celebrada este domingo 7 de diciembre con 36.000 corredores y corredoras de todo el mundo, ya está en marcha la 'fiebre' por conseguir un dorsal para la edición de 2026 que ya tiene fecha confirmada:el 6 de diciembre. Un año por delante para preparar la gran cita pero, el primer paso es lograr un dorsal, algo que se ha convertido en uno de los bienes más preciados para los runners de todo el planeta.

Nuevo sistema

La organización del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich implantará un nuevo modelo y proceso de inscripciones para su evento en 2026, incorporando un nuevo sistema de sorteo o ‘ballot’ para dar las mismas oportunidades a todos los corredores que quieran participar en las futuras ediciones y evitar la saturación de la plataforma y la insatisfacción o frustración que pueden generar los eventos con alta demanda, como es esta prueba.

De esta forma, se mantendrá un plazo preferencial de fidelidad (4 días) para las personas inscritas de 2025 (finishers o no) que quieran repetir en 2026 y, después, se abrirá un registro al público en general para el sorteo o ‘ballot’ del resto de plazas disponibles hasta completar los 35.000 dorsales.

Fechas de inscripción

El proceso de inscripción se iniciará así este jueves 11 de diciembre ciuando se abrirá el Plazo preferencial fidelidad (4 días) para los inscritos en 2025 (no es necesario haber acabado la prueba, ni siquera haber tomado la salida, basta con tener la inscripción). Durante cuatro días, del 11 al 15, los inscritos este año podrán comprar su dorsal para 2026. A paLosrtir del día 16 se abrirá el plazo para inscribirse en el sorteo o ballot. Los que resulten agraciados recibirán un email comunicándoselo y dispondrán de un periodo para validar la inscripción. El resto, entrará automátticamente en una lista de espera.