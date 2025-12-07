Jonh Korir: "Me gustaría volver a València el año que viene para intentar el récord del mundo"

El keniata John Korir, campeón masculino y su compatriota Joyciline Jepkosgei, campeona femenina del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich se mostraron felices por su actuación en València y elogiaron la calidad de la prueba.

Joyciline Jepkosgei, que estableció la mejor marca mundial de año con 2:14:00, se mostró muy contenta de cómo había transcurrido la carrera en la que pudo cumplir su plan: " Me había preparado muy bien la carrera, ha salido un gran día, la gente ha animado mucho en las calles, ha sido una gran motivación para mí. Me alegra que la gente de València esté contenta".

Valencia, su ciudad talismán

La atleta keniata mantiene su idilio con València donde en 2017 estableció una nueva plusmarca mundial de medio maratón: "Me ecanta correr aquí, tengo un gran recuerdo de València donde en 2017 batí el récord del mundo de medio maratón. Durante la carrera me han venido a la mente muchos recuerdos de aquel día. València me da suerte". Jepkosgei resaltó que se había sientido "muy fuerte" en momentos clave de la prueba como en el kilómetro 25 y 32 "al mirar el reloj he visto que iba a ritmo de récord de la prueba y eso me ha motivado aún más".

Korir quiere volver a por el récord

Por su parte, Korir, con 2:02:25 logró la tercera mejor marca mundial del año y aunque no pudo batir la mejor marca del año ni el récord de la prueba, se mostró feliz por su victoria en una carrera en la que fue de menos a más: "Mi entrenador me dijo que saliese a disfrutar, con el ánimo de la gente y la buena preparción con la que llevaba he decidido la segunda parte de la carrera probarme para ver hasta dónde podía llegar". Korir rodó en cabeza de la prueba durante muchos minutos: "Cuando he llegado al punto en el que he roto la carrera me he dado cuenta de que se estaba corriendo a ritmo de 2:03 o 2:04 y yo podía hacer 2:02 así que he tirado en solitario".

Korir se mostró confiado en sus posibilidades y se autolanzó un reto: intentar el récord del mundo: "En Chicago ya intenté rodar a ritmo de récord del mundo y creo que puedo hacerlo. ¿Por qué no regresar a València el año que viene e intentar ese récord del mund", afirmó el keniata que sonrió al recordarle que además se llevaría el millón de euros prometido por Juan Roig al atleta que bata el récord mundial.