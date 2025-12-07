Récord histórico de finishers en el Maratón de Valencia

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich ha vivido este domingo 7 de diciembre otra jornada histórica. Al récord de la prueba en categoría femenina logrado por la keniana Joyciline Jepkosgei (2:14:00) se une también el récord histórico de corredores llegados a meta, además del récord de solidaridad.

La prueba reina de Valencia Ciudad del Running ha superado por primera vez en su historia la barrera de los 30.000 finishers, en concreto 30.777 tras el cierre de la primera clasificación provisional, en su edición número 45.

Gran ambiente en las calles

Valencia Ciudad del Running vivió una jornada espectacular en la que miles de personas salieron de las calles a animar a los corredores en los más de 160 puntos de animación, de patrocinadores, entidades, clubes deportivos, comisiones de Junta Central Fallera de València y colegios del proyecto El Maratón al Cole, o en cualquier punto del recorrido porque no quedó ni un kilómetro sin gritos de ánimo para los runners que sufrieron un poco más a causa de las altas temperaturas.

La entidad solidaria de esta edición, la Fundación Pequeño Deseo, que ha participado en la prueba con gran punto de animación en los últimos kilómetros, se ha llevado también una cantidad histórica de 91.902 euros de los que 50.025€ fueron donados voluntariamente por los corredores en su inscripción y 30.777€ los ha aportado la Z Zurich Foundation a través de su acción un euro por cada finisher. A estas dos grandes cifras hay que sumar los 3600€ de las inscripciones 100% solidarias del Mini Maratón Valencia MSC, así como los 7500 euros aportados por New Balance de su evento NB Long Run.

Entrega de certificados sostenibles

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich no solo es un gran evento deportivo, sino también un referente en sostenibilidad. Desde hace años, la organización impulsa acciones como el reciclaje, el uso de transporte público, vehículos eléctricos y la medición de la huella de carbono. Gracias a estas medidas, el Maratón ha recibido reconocimientos internacionales como el Green Sport Flag y el World Athletics Standard for a Better World. Este año, por segundo consecutivo, se ha calculado su huella de carbono con el apoyo de nuestro green sponsor GO2 by Global Omnium. Además, se ha obtenido el sello de Evento deportivo sostenible promovido por el Comité Olímpico Español, todo ello verificado por Bureau Veritas. Y dichos certificados han sido entregados a la alcaldesa de la ciudad, María José Cervera, y Paco Borao, director de la prueba.

