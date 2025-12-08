Balonmano Mislata domina a Agustinos Alicante y se afianza en el cuarto puesto
El equipo valenciano marcó su ritmo de principio a fin con actuaciones brillantes de Saúl Miralles y Alberto Hernández Bel
El Balonmano Mislata ha demostrado su solidez fuera de casa al imponerse con claridad a la Fundación Agustinos Alicante por 24-36. Por la Jornada 13 de la Primera División Nacional, los de València dominaron el encuentro de principio a fin, afianzando su posición en el cuarto puesto de la clasificación.
La primera parte del encuentro mostró desde el inicio la intención del Balonmano Mislata de dominar el juego. Apenas a los 49 segundos, Tomás De San Roque Singes abrió el marcador, seguido rápidamente por Héctor Higueruela y Alberto Hernández Bel para un contundente 0-3. Aunque Agustinos intentó reaccionar y logró descontar, los visitantes continuaron presionando con efectividad. La visita encontró la regularidad para establecer una diferencia clara, llegando a un parcial de seis tantos (11-17), con el que se fue al descanso.
En el complemento, Agustinos Alicante logró tener una reacción liderada por Roberto Lucha Rodríguez, quien anotó varios goles consecutivos, logrando recortar distancias. Sin embargo, el esfuerzo de los locales no fue suficiente. Los dirigidos por Jorge Fernández y Mauro Longarini demostraron su solidez ofensiva y defensiva, neutralizando los intentos de remontada del rival y estirando la ventaja hasta el resultado final de 24-36. Los extremos de la visita estuvieron imparables: 9 goles para Saúl Miralles y 8 para el propio Hernández Bel. Además, Diego Montes aportó 5 y Rafael Juan Bondía, 4.
Con este triunfo, el Balonmano Mislata escala al cuarto lugar de la clasificación y se mantiene como uno de los grandes protagonistas de la misma. La próxima semana, los valencianos buscarán seguir imbatibles en el Pabellón La Canaleta nada menos que ante Balonmano Águilas, escolta de la divisional y otro de los nombres fuertes.
Los resultados de la jornada 13
Handbol Mallorca 34-31 BM Castellón
BM Águilas 30-24 BM Petrer
Agustinos Alicante 24-36 BM Mislata
BM Elche 32-42 UCAM Murcia
BM Marni 27-26 BM Leganés
BM Torrevieja 30-22 BM Móstoles
BM Elda 28-29 Handbol Sant Joan
Puerto Sagunto 36-21 BM Algemesí
La clasificación de la liga
BM Elda - 13 PJ - 23 PTS
Handbol Sant Joan - 13 PJ - 21 PTS
BM Águilas - 13 PJ - 21 PTS
BM Mislata - 13 PJ - 17 PTS
BM Leganés - 13 PJ - 17 PTS
BM Marni - 13 PJ - 16 PTS
BM Torrevieja - 13 PJ - 14 PTS
Puerto Sagunto B - 13 PJ - 13 PTS
Handbol Mallorca - 13 PJ - 13 PTS
BM Petrer - 13 PJ - 13 PTS
BM Móstoles - 13 PJ - 7 PTS
BM Castellón - 13 PJ - 7 PTS
Agustinos Alicante - 13 PJ - 7 PTS
BM Algemesí - 13 PJ - 7 PTS
UCAM Murcia - 13 PJ - 6 PTS
BM Elche - 13 PJ - 6 PTS
