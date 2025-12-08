Balonmano Mislata domina a Agustinos Alicante y se afianza en el cuarto puesto

El Balonmano Mislata ha demostrado su solidez fuera de casa al imponerse con claridad a la Fundación Agustinos Alicante por 24-36. Por la Jornada 13 de la Primera División Nacional, los de València dominaron el encuentro de principio a fin, afianzando su posición en el cuarto puesto de la clasificación.

La primera parte del encuentro mostró desde el inicio la intención del Balonmano Mislata de dominar el juego. Apenas a los 49 segundos, Tomás De San Roque Singes abrió el marcador, seguido rápidamente por Héctor Higueruela y Alberto Hernández Bel para un contundente 0-3. Aunque Agustinos intentó reaccionar y logró descontar, los visitantes continuaron presionando con efectividad. La visita encontró la regularidad para establecer una diferencia clara, llegando a un parcial de seis tantos (11-17), con el que se fue al descanso.

En el complemento, Agustinos Alicante logró tener una reacción liderada por Roberto Lucha Rodríguez, quien anotó varios goles consecutivos, logrando recortar distancias. Sin embargo, el esfuerzo de los locales no fue suficiente. Los dirigidos por Jorge Fernández y Mauro Longarini demostraron su solidez ofensiva y defensiva, neutralizando los intentos de remontada del rival y estirando la ventaja hasta el resultado final de 24-36. Los extremos de la visita estuvieron imparables: 9 goles para Saúl Miralles y 8 para el propio Hernández Bel. Además, Diego Montes aportó 5 y Rafael Juan Bondía, 4.

Con este triunfo, el Balonmano Mislata escala al cuarto lugar de la clasificación y se mantiene como uno de los grandes protagonistas de la misma. La próxima semana, los valencianos buscarán seguir imbatibles en el Pabellón La Canaleta nada menos que ante Balonmano Águilas, escolta de la divisional y otro de los nombres fuertes.

Los resultados de la jornada 13

Handbol Mallorca 34-31 BM Castellón

BM Águilas 30-24 BM Petrer

Agustinos Alicante 24-36 BM Mislata

BM Elche 32-42 UCAM Murcia

BM Marni 27-26 BM Leganés

BM Torrevieja 30-22 BM Móstoles

BM Elda 28-29 Handbol Sant Joan

Puerto Sagunto 36-21 BM Algemesí

Balonmano Mislata en su victoria frente al Torrevieja. / BALONMANO MISLATA

La clasificación de la liga

BM Elda - 13 PJ - 23 PTS

Handbol Sant Joan - 13 PJ - 21 PTS

BM Águilas - 13 PJ - 21 PTS

BM Mislata - 13 PJ - 17 PTS

BM Leganés - 13 PJ - 17 PTS

BM Marni - 13 PJ - 16 PTS

BM Torrevieja - 13 PJ - 14 PTS

Puerto Sagunto B - 13 PJ - 13 PTS

Handbol Mallorca - 13 PJ - 13 PTS

BM Petrer - 13 PJ - 13 PTS

BM Móstoles - 13 PJ - 7 PTS

BM Castellón - 13 PJ - 7 PTS

Agustinos Alicante - 13 PJ - 7 PTS

BM Algemesí - 13 PJ - 7 PTS

UCAM Murcia - 13 PJ - 6 PTS

BM Elche - 13 PJ - 6 PTS