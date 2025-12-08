Resultados del fin de semana

Baloncesto

Euroliga masculina: Panathinaikos 79–89 Valencia Basket. Darius Thompson lidera a un enorme Valencia Basket en Atenas.

Así va la clasificación.

Liga ACB: Baskonia 89–91 Valencia Basket. Un estelar Kameron Taylor gana el partido sobre la bocina en el Buesa Arena.

Así va la clasificación.

Primera FEB: Inveready Gipuzkoa 77–70 HLA Alicante.

Así va la clasificación.

Segunda FEB: Spanish Basketball Academy 95–92 Club Esportiu Bàsquet Llíria; Proinbeni UPB Gandía 99–103 Bueno Arenas Albacete Basket; Ciudad Molina Basket 92–79 Maderas Sorlí Benicarló; Amics Castelló 96–74 lobe Huesca La Magia.

Así va la clasificación.

Tercera FEB: Décima jornada. En el Grupo EA: CB Tabernes Blanques Fernando Gil 76-61 Bauhaus Godella; C.B. Puerto Sagunto 84-80 Amics Castelló B; Halal Food Quality Uixó Bàsquet 58-90 Fundació Caixa Rural Vila-real; CB Jovens Almàssera 83-78 BC Peñíscola; Topsurface NB Paterna 84-69 Cemalu Aldaia; The Fitzgerald El Pilar 104-69 CB Morvedre; Picken Claret 74-81 Socage Jovens L’Eliana.

Así va la clasificación.

En el Grupo EB: Velabasket CB Sueca 85-87 Rigalli Alginet; Servigroup Benidorm 80-75 Maristas Valencia; Personalhome Adesavi 93-67 Lucentum Alicante; Decprocon Carolinas 61-59 CB Jorge Juan Castelló Since 1907; C.A. Montemar 94–93 CB Estudiantes Cartagena; ESET Onttinet 94-83 CBI Elche.

Así va la clasificación.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood):

Grupo A. Resultados y clasificación.

Grupo B. Resultados y clasificación.

Liga Endesa Femenina: Valencia Basket 83–66 Spar Gran Canaria. El Roig Arena celebra otra victoria de Valencia Basket en el regreso de Ouviña.

Así va la clasificación.

Liga Femenina Challenge: CB Santfeliuenc 60- 75 Fustecma NBF Castelló; La Cordà de Paterna NB 60–70 Celta Femxa Zorka.

Así va la clasificación.

Liga Femenina 2: CEIEG Pacisa 73-59 Picken Claret.

Así va la clasificación.

Primera División Femenina Liga Foster's Hollywood):

Grupo A: No hay jornada este fin de semana.

Así va la clasificación.

Grupo B: No hay jornada este fin de semana.

Así va la clasificación.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: Horneo EÓN Alicante 39-35 Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil.

Así va la clasificación.

Liga Guerreras Iberdrola: La competición se paraliza hasta el 17 de diciembre por la disputa del Campeonato del Mundo de Balonmano Femenino 2025, que se disputa del 26 de noviembre al 14 de diciembre, con Alemania y Países Bajos como anfitriones. Las Guerreras caen ante Alemania y se despiden del Mundial.

Así va la clasificación.

División de Honor Oro Femenina: Grupo USA Handbol Mislata 19- 36 Soliss BM Pozuelo de CVA.

Así va la clasificación.

División de Honor Plata Masculina: Decimotercera jornada, Servigroup Benidorm 34–29 Anaitasuna; Blendio Sinfin Santander 28-28 Fertiberia Puerto Sagunto; Fundación Agustinos Alicante 28–31 Trops Málaga.

El Fertiberia Puerto Sagunto salva un punto en Santander.

El Trops Málaga se llevó el partido en una de las canchas más difíciles de la categoría, donde Fundación Agustinos Alicante solo había perdido un encuentro en lo que va de Liga.

Así va la clasificación.

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: Undécima jornada: Mubak BM. La Roca 28-27 Handbol Onda; Club Balonmano Almassora 27-21 Club Handbol Palautordera Salicru; Atticgo Elche 23-22 BM Marni Rosval.

Así va la clasificación.

Primera División masculina, Grupo E. Resultados de la jornada.

El Balonmano Mislata demostró su solidez fuera de casa al imponerse con claridad a la Fundación Agustinos Alicante por 24-36. En la Jornada 13 de la Primera División Nacional, los de Valencia dominaron el encuentro de principio a fin, afianzando su posición en el cuarto puesto de la clasificación.

La primera parte del encuentro mostró desde el inicio la intención del Balonmano Mislata de dominar el juego. Apenas a los 49 segundos, Tomás De San Roque Singes abrió el marcador, seguido rápidamente por Héctor Higueruela y Alberto Hernández Bel para un contundente 0-3. Aunque Agustinos intentó reaccionar y logró descontar, los visitantes continuaron presionando con efectividad. La visita encontró la regularidad para establecer una diferencia clara, llegando a un parcial de seis tantos (11-17), con el que se fue al descanso.

En el complemento, Agustinos Alicante logró tener una reacción liderada por Roberto Lucha Rodríguez, quien anotó varios goles consecutivos, logrando recortar distancias. Sin embargo, el esfuerzo de los locales no fue suficiente. Los dirigidos por Jorge Fernández y Mauro Longarini demostraron su solidez ofensiva y defensiva, neutralizando los intentos de remontada del rival y estirando la ventaja hasta el resultado final de 24-36. Los extremos de la visita estuvieron imparables: 9 goles para Saúl Miralles y 8 para el propio Hernández Bel. Además, Diego Montes aportó 5 y Rafael Juan Bondía, 4.

Con este triunfo, el Balonmano Mislata escala al cuarto lugar de la clasificación y se mantiene como uno de los grandes protagonistas de la misma. La próxima semana, los valencianos buscarán seguir imbatibles en el Pabellón La Canaleta nada menos que ante Balonmano Águilas, escolta de la divisional y otro de los nombres fuertes.

Balonmano Mislata domina a Agustinos Alicante y se afianza en el cuarto puesto. / BALONMANO MISLATA

Así va la clasificación.

Rugby

División de Honor: No hay jornada de Liga este fin de semana por la Copa del Rey.

Así va la clasificación.

Enfrentamientos en la tercera jornada de la Copa del Rey.

Grupo B: CR Huesitos La Vila descansa. Clasificación de la Copa.

División de Honor Élite Masculina: No hay jornada este fin de semana por la disputa de la Copa del Rey.

En el Grupo C: Unió Esportiva Santboiana 52-17 Valencia RC. Clasificación de la Copa.

En el Grupo D: Descansa FibraValencia Les Abelles. Clasificaciónde la Copa.

Así va la clasificación de Liga.

División de Honor B Masculina, Grupo B: No hay jornada este fin de semana.

Asi va la clasificación.

División de Honor B Femenina: No hay jornada este fin de semana. La competición volverá el 13 de diciembre.

Así va la clasificación.

Voleibol

Superliga Masculina: Octava jornada: Servigroup Playas de Benidorm 3 - 1 (22-25/25-17/25-18/25-20/0-0) Instercap Asisa Tarragona SPSP; Conectabalear CV Manacor 3 - 1 (25-18/21-25/25-21/0-0/0-0) Léleman Conqueridor Valencia.

Triunfo sólido del Servigroup Benidorm para abandonar el descenso y confirmar su mejor versión (3-1).

Conectabalear CV Manacor se hace fuerte en casa para superar al Léleman Conqueridor.

Así va la clasificación.

Superliga 2 Masculina

Grupo B: Rodi Balafiá Vólei Lleida 3 - 1 (25-21/22-25/25-22/25-23/0-0) CV Mediterráneo Castellón; Club Natació Sabadell 1 - 3 (21-25/25-17/17-25/21-25/0-0) UBE L'Illa Grau; CV GEMAVI Vinaròs 1 - 3 (27-25/21-25/17-25/20-25/0-0) Club Volei Roquetes.

Grupo C: Mayurqa Voley Palma 3-0 (25-16, 25-22 y 25-21) Conqueridor Valencia; Club Voleibol Almoradí 2-3 (21/25 25/23 25/11 21/25 11/15) Almendralejo Extremadura; Familycash Xátiva Voleibol 1-3 (15-25, 25-21, 23-25 y 20-25) Almendralejo Extremadura.

Ni Almoradí ni Xàtiva pudieron con el CV Almendralejo Extremadura, que regresó de la Comunidad Valenciana con dos triunfos ante rivales directos de la zona alta.

El Familycash Xàtiva tropezó en su cancha contra un equipo muy luchador como el Almendralejo de Extremadura. Un primer set que dominaron los extremeños, seguido de un segundo con dominio del Xàtiva, que tuvo un tercer set que resulto clave en el partido y que se llevaron los visitantes por la mínima, aunque cualquiera podía haberlo ganado, y un cuarto set en el que los del Almendralejo definieron mejor en la parte final, y acabaron llevándose los tres puntos en juego.

Así va la clasificación del Grupo B.

Así va la clasificación del Grupo C.

Superliga 2 Femenina

Grupo B: Barnadental CV Premiá de Dalt 3 - 1 (25-16/25-19/23-25/25-15/0-0) Grau Élite Cementos.

Grupo C: Servigroup Playas Benidorm 1 - 3 (8-25/21-25/25-22/17-25/0-0) Grupo Renovak CV Sant Joan; Camporrosso Finestrat Medsur 2 - 3 (25-20/25-20/23-25/15-25/13-15) Universidad de Granada; CV Paterna Liceo 3 - 0 (25-13/25-21/25-15/0-0/0-0) CDU Atarfe.

El Servigroup Playas de Benidorm sufrió su primera derrota como local esta temporada tras caer en el duelo provincial ante el Grupo Renovak CV Sant Joan, en un encuentro donde el conjunto sanjuanero se mostró más sólido, regular y efectivo en casi todas las fases del juego. "No tuvimos nuestro mejor día. Sant Joan nos superó en la cancha y solo queda felicitarles. Desde mañana toca trabajar para recuperar al equipo, analizar los errores y corregirlos para afrontar la próxima jornada con mejores sensaciones", señaló la entrenadora del Playas de Benidor, Noelia Santacreu.

Las benidormenses, condicionadas por las molestias físicas de Inés Laguía (baja) y Paula Morón, que apenas pudo participar, y por un día poco acertado de algunas de sus referencias ofensivas, no encontraron continuidad hasta la entrada de las canteranas Aitana Bengoechea y Lidia Tolmos, que protagonizaron una notable reacción en el tercer set.

Con esta derrota, el Servigroup Playas de Benidorm pierde la oportunidad de mantenerse en la cuarta plaza de la clasificación, siendo superado de nuevo con el equipo granadino Universidad de Granada. Sant Joan, con 14 puntos, toma aire y escala puestos en una tabla muy ajustada, a tan sólo 1 de las benidormenses.

Así va la clasificación del Grupo B.

Así va la clasificación del Grupo C.

1ª División masculina, Grupo C. No hay jornada este fin de semana. Consulta la clasificación.

1ª División Femenina, Grupo C Subgrupo B. No hay jornada este fin de semana.

Así va la clasificación.

Hockey hierba

La última jornada de la primera fase de la División de Honor B se disputará el fin de semana del 13 y 14 de diciembre. Los primeros cuatro clasificados de cada grupo disputarán la Fase Final por el ascenso a la máxima categoría mientras que los últimos cuatro clasificados de cada grupo lucharán por la permanencia.

División de Honor B Masculina: No hay jornada este fin de semana.

Así está la clasificación.

Grupo 2: No hay jornada este fin de semana.

Así está la clasificación.

División de Honor B Femenina: Grupo 1: No hay jornada este fin de semana.

Así está la clasificación.

En el Grupo 2: No hay jornada este fin de semana.

Así va la clasificación.

Hockey patines

Liga OK: AITEX PAS Alcoi 3–5 Calafell La Menorquina.

Clasificación.

Liga OK Plata Sur: No hay Liga este fin de semana.

Clasificación.

Liga OK Plata Femenina: No hay Liga este fin de semana.

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur: Club Promoción Patín Raspeig 2–3 P.A.S Alcoi.

Clasificación.

Fútbol sala

Primera División: No hay jornada este fin de semana.

Así va la clasificación.

Segunda División: Zambú CFS Pinatar Cerramientos Abatibles 3-5 Levante UDFS.

Así va la clasificación.

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: Somriu FS Ripollet 4-1 Feme Castellón.

Así va la clasificación.

Segunda División B: En el Grupo 2, Villa de Ribafrecha 1-2 FS Picassent.

Así va la clasificación.

En el Grupo 3, CFS Futsal Ibi Jypal Hogar 0–1 CN Sabadell; Les Corts EFE ‘A’ 2-2 Ye Faky FS; Canet FS 3-4 Nunsys El Pilar; Covisa Manresa 7-1 CFS Bisontes de Castellón.

Así va la clasificación.

Grupo 4: CD Básico Rivas Futsal 5-5 CD Sporting La Nucía.

Así va la clasificación.

Bádminton

Top10 Iberdrola: La competición sufre un paréntesis hasta enero.

Clasificación Grupo A.

Waterpolo

Primera División Masculina, Grupo A: No hay jornada este fin de semana.

Así va la clasificación.

Primera División Femenina, Grupo A: No hay jornada este fin de semana.

Así va la clasificación.

Segunda División Masculina, Grupo B: No hay competición este fin de semana.

Así va la clasificación.

Otros eventos deportivos

-Atletismo : Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich. John Korir cumple los pronósticos y se corona en València. Joyciline Jepkosgei logra la mejor marca mundial del año en València.

Búscate en las fotos del Maratón Valencia.

Así fue el Breakfast previo al Maratón de Valencia.

Mini Maratón, la antesala del Maratón de Valencia.

.Cursa a peu al Raval. Consulta los resultados.

.Carrera de Montaña por la Sierra de Chiva. Consulta los resultados.

.Volta a Peu l'Alqueria de la Comtessa. Consulta los resultados.

-Deporte adaptado : Elche acogió este sábado el II Campeonato de España de rugby Inclusivo. El CP Les Abelles se llevó un trofeo en el que la competición fue lo de menos. Pese al carácter competitivo que mantenía el torneo, lo más destacado de la jornada fue la convivencia entre equipos y el respeto en cada uno de los partidos. El equipo valenciano contó todos sus partidos por victorias y no dio opción a un URA Clan que finalizó en segunda posición muy cerca de los valencianos. El equipo andaluz tan sólo sufrió una derrota en la competición, precisamente ante CP Les Abelles.

Consulta todos los resultados pinchando AQUÍ o revive el torneo viendo de nuevo el streaming de los encuentros

-Taekwondo : Resultados de los Campeonato de España de taekwondo por clubes en La Nucía.

Ver los DIRECTOS.

-Ciclismo : La Copa de España de Ciclocross 2025 acabó este domingo con el III Trofeo Ciclocross Rafa Valls – Fira Tots Sants de Cocentaina. Tal y como sucediera en Xátiva el sábado, Felipe Orts y Larissa Hartog dominaron sus carreras para completar sendos dobletes durante el fin de semana. Sofía Rodríguez, 3ª en Cocentaina, y Gonzalo Inguanzo, 12º hoy, se alzaron con la general del certamen nacional tras mostrar una enorme regularidad.

Kenay de Moyer, cuarto en la carrera, fueo el mejor Sub-23, con Raúl Mira, 10º en Cocentaina, coronándose como campeón de la Copa en categoría Sub-23. Lorena Patiño, 6ª en Cocentaina, volvió a erigirse en la mejor Sub-23, consolidando su estatus al frente de la general del certamen en su primer año en la categoría.

Benjamín Noval y Aitana Gutiérrez dominaron entre los Júnior. Marco Latorre y Gisela Herrero gararon en categoría Cadete. Consulta todas las CLASIFICACIONES.

.Campeonato de la Comunitat Valenciana de Omnium.

.Marcha Siete Sendas de Siete Aguas.

.X Ciclocross Internacional Ciutat de Xàtiva. La Copa de España de Ciclocross 2025 vivió el pasado sábado en Xátiva su penúltima cita, con victorias de Felipe Orts y Larissa Hartog en un día en el que también aseguraron matemáticamente la victoria en la general del certamen nacional Sofía Rodríguez, segunda, y Gonzalo Inguanzo, octavo en Xátiva.

-Natación : Trofeo Internacional Castalia-Castellón. Consulta todos los RESULTADOS.

-Vela : La 59ª Semana Náutica de Vela Ligera de Alicante en el Real Club de Regatas de Alicante.

-Motor : La 27ª edición de la Feria del Automóvil de València se celebró desde este viernes 5 al lunes 8 de diciembre en Feria Valencia. El acceso es a través del Foro Centro de Feria Valencia, para acceder a los cuatro pabellones del Nivel 2 y el horario de apertura este 8 de diciembr es de 11:00 a 18:00 horas.