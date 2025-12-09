El Léleman Conqueridor cae en un gran debut europeo

Con toda la inexperiencia en competición europea, pero con la mayor de las ilusiones, el Léleman Conqueridor saltó a la pista del Kaposvár Arena para mandar el primer aviso al conjunto húngaro. A pesar de caer derrotado en el debut de la CEV Challenge Cup por 3-2 (25-23/19-25/25-17/18-25/15-10), el equipo dirigido por Zanini se estrenó con buenas sensaciones ante el Fino Kaposvár. Los valencianos están obligados a ganar en Nou Moles el 6 de enero, pero contarán con ese impulso de haber forzado fuera de casa el quinto set.

La eliminatoria de dieciseisavos se decidirá en València / Léleman Conqueridor Valencia

Los locales comenzaron mandando

La primera ventaja del partido fue para el conjunto local que se hizo con un 4-1 rápido en el marcador. Rodrigo de Melo ‘Pernambuco’ firmó el primer punto en la historia del club en competición europea y la presión se fue diluyendo gracias a un extraordinario Javi Monfort. Poco a poco los valencianos fueron recortando hasta el 6-6, que se prolongó con ventaja siempre de los húngaros hasta el 13-13. El 13-14 fue la primera ocasión en la que el Léleman se puso por delante en el marcador y no sería la última del primer set. El equipo se encontraba bastante cómodo y llegó a ponerse 20-22 con opciones de llevarse la primera manga. Sin embargo, los locales supieron leer mejor el desenlace y David Csanad se erigió protagonista con sus últimos puntos para poner el 25-23 definitivo.

La segunda manga, para el Léleman

El primer contacto dejó con buenas sensaciones a los de Zanini que dominaron con autoridad la segunda manga. Los valencianos se pusieron tres arriba, pero los locales apretaron para igualar el electrónico hasta el 14-14. Al ritmo de Rubén y Facu Funes, el Conqueridor volvía a abrir brecha sin conceder nuevas oportunidades al rival. El buen primer set se veía recompensado con un 19-25 que premiaba la actitud del equipo desde el arranque.

Tercer set para los húngaros

Pero el Fino Kaposvár se desquitó con un tercer incontestable. La igualdad se rompió por completo después del último punto de Facu con el 8-6. Sería el último del equipo en mucho tiempo. Maxim Grigoriev al saque causó estragos imposibilitando que el Conqueridor recuperara terreno (12-7) en un set dominado por la anotación de Patrik Hubicska. Los húngaros terminaron llevándose su primer set cómodo de los dieciseisavos por 25-17 y le pasaban toda la presión a los de Zanini.

De nuevo el Léleman igualaba la contienda

El cuarto set volvió a lucir los colores de la senyera en Hungría. Javier Monfort con 20 puntos dejó paso a la aparición de Kayque Calazans y Luis Vidal que se encargaron de romper el marcador al 13-15. Pernambuco cogió el testigo anotador respaldado por los bloqueos de Rubén López, que se encargó de frenar una y otra vez a los húngaros para sumar el 18-25 que le da un punto vital a los valencianos para afrontar la vuelta en casa.

Ya en el tiebreak, el Fino Kaposvár hizo valer su poder en casa para sacar un 15-10 que le permite llegar con ventaja a la vuelta de dieciseisavos. El Léleman Conqueridor necesita ganar el 6 de enero en casa y se aferra a ese quinto set logrado fuera de casa que le permite llegar con mucha confianza al partido de vuelta.