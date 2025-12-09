Maratón Valencia pone a la venta 10.000 dorsales para 2026 a un precio promocional ¡No te duermas!

El 6 de diciembre de 2026 se celebrará la 46 edición del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich. La prueba volvió a consagrarse el pasado domingo 7 de diciembre con uno de los grandes maratones del mundo con una nueva y exitosa edición en la que se batió el récord de finishers con un total de 30.777 corredoras y corredoras que lograron cruzar la meta sobre el agua junto a l'Hemisfèric. Muchos de ellos sueñan ya con reeditar la gesta en 2026. Otros, los que no pudieron inscribirse este año o que se han marcado como objetivo para 2026 correr el Maratón Valencia, también aspiran a lograr un dorsal para la próxima edición.

El jueves 11 se abre la inscripción

La SD Correcaminos pondrá a la venta desde este jueves 11 de diciembre un total de 35.000 dorsales. La cuenta atrás para el periodo de inscripción ha empezado ya en este artículo damos todas las claves del nuevo sistema que al igual que sucedió con el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, incorpora como gran novedad el sistema de 'sorteo'.

La primera gran fecha que hay que anotar es la del jueves 11 de diciembre cuando se abrirá el periodo de 4 días de inscripción preferencial en el que sólo podrán inscribirse los y las corredoras inscritos en 2025. Todos los que quieran repetir experiencia en 2026, podrán inscribirse directamente sin entrar en sorteo desde el 11 al 15 de diciembre. Eso sí, los más rápidos también tendrán premio ya que los 10.000 primeros incritos se beneficiarán del precio promocional de 80 euros mientras que a partir del dorsal 10.001 el precio se incrementa sensiblemente y la inscripción pasará a costar ya 180 euros. Este será también el precio que deberán pagar los que se inscriban en el siguiente periodo, abierto ya a todo el mundo y que se regirá por el sistema de ballot o sorteo. Desde el 16 de diciembre al 26 de diciembre todos los que lo deseen podrán inscribirse al sorteo.

Sorteo

Finalizado ese periodo, la organización realizará el sorteo bajo notario y comunicará el resultado a todos los inscritos al mismo. Los agraciados dispondrán de un periodo de doce días para formalizar su inscripción. Si no la hacen efectiva, se entenderá que renuncian a la misma y ésta pasará a uno de los aspirantes que hayan quedado en la lista de espera. El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2026 ha iniciado la cuenta atrás.