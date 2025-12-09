Pogacar, Vingegaard, Ayuso... las grandes figuras del ciclismo mundial se concentran en la Comunitat Valenciana

La costa alicantina se ha convertido en los últimos años en el paraíso del ciclismo. Todos los grandes equipos del pelotón internacional pasan grandes periodos concentrados en la Comunitat Valenciana donde celebran sus stages de pretemporada. En las últimas semanas de diciembre y durante todo enero, las carreteras valencianas se volverán a convertir en punto de encuentro de las grandes figuras del pelotón. La mayoría de los equipos ciclistas del World Tour tienen ya hechas sus reservas en distintas localidades para ponerse a punto para la temporada 2026.

Pogacar, de los primeros en llegar

El UAE Emirates liderado por el esloveno numero uno, bicampeón del Mundo y cuatro veces campeón del Tour de Francia, Tadej Pogacar, será uno de los primeros equipos en llegar a la Costa Blanca. Por segundo año consecutivo Pogacar y su equipo han elegido Benidorm como banco de operaciones. Su gran rival en la lucha por el quinto Tour, Jonas Vingeggard, líder del Visma Lease a Bike, estará muy cerca en Dénia. Allí Vingeggard podría conicidir con el exciclista del UAE Emirates y flamante fichale del Lidl–Trek, Juan Ayuso. El de Xàbia, una de las grandes bazas del ciclismo español para brillar en la temporada 2026, afronta una nueva etapa en su carrera y lo hará con una concentración en Dénia. Ayuso tendrá el privilegio un año más de prepara la temporada muy cerca de casa, en las carreteras que tan bien conoce.

Pogacar inicia un año clave en el que aspira desde las primeras pedaladas del año en Benidorm a ponerse en el historial con el número 5 que compartiría con Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain, además de apuntarse las grandes clásicas que aún no posee: la Milán San Remo y la París Roubaix.

Diciembre y enero, meses clave

Entre diciembre y enero irán llegando a la costa española la mayoría de equipos del World Tour. Ya en la pasada pretemporada eligieron la Costa Blanca nada menos que 16 de los 18 equipos de la máxima categoría, World Tour. La provincia de Alicante, auténtico paraíso para el ciclismo, es el destino predilecto para las grandes escuadras del pelotón mundial. La Costa Blanca y la Marina han vuelto a seducir al pelotón internacional por sus virtudes: recorridos de todo tipo con puertos de montaña y también circuitos llanos para rodajes. A esto se une la buena temperatura y el sol que acompaña durante gran parte del invierno. Mientras en el resto de Europa las bajas temperaturas, la lluvia y la nieve complican seriamente los entrenamientos, en la provincia de Alicante, los equipos han encontrado el microclima ideal.

Otros muchos equipos también han diseñado su pretemporada con base en tierras alicantinas: Astana Qazaqstan volverá a Altea, mientras que el Soudal Quick-Step se instalará en Calpe, donde mantiene un acuerdo de patrocinio con el Ayuntamiento. El Soudal o el Alpecin de Mathieu Van der Poel, que tiene residencia fijada en la Marina Alta, son equipos habituales en el litoral alicantino. Van der Poel ya ha completado un bloque de entrenamientos por las carreteras alicantinas junto al campeón del mundo, de Europa y olímpico contra el crono, el belga Remco Evenepoel.

Desde estas fechas no será extraño que los aficionados alicantinos se encuentren por las carreteras a las grandes figuras del pelotón, habituales por las rampas de Busot, Aigües, Relleu, La Nucía, Xixona o el puerto de Tudons.

La ascensión al Coll de Rates siempre ejerce de termómetro para calibrar el estado de forma de los corredores en el inicio de la temporada.

Movistar se presenta en Valencia

Movistar se presentará el próximo jueves en Valencia y el Red Bull Bora Hansgrohe del belga doble campeón olímpico Remco Evenepoel y del esloveno Primoz Roglic ha elegido Mallorca para diseñar la temporada. España es el hogar invernal del ciclismo World Tour.