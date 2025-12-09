Premios SUPER 2025: Conoce todos los detalles sobre la gala del deporte valenciano
La Casa del Deporte Valenciano y Prensa Ibérica organizan un año más una velada para celebrar los éxitos de nuestros deportivas, clubes, feeraciones e instituciones en los últimos doce meses
Se acaba el año y es momento de recordar los mejores momentos a nivel deportivo vividos en estos doce meses en la Comunitat Valencia. Un año más La Casa del Deporte Valenciano reconoce a los deportistas, clubes, organizaciones y federaciones de nuestra tierra con los Premios SUPER 2025. De nuevo SUPERDEPORTE y Prensa Ibérica organizan una gala que celebrará la fortaleza y los éxitos del deporte autonómico y nacional en una velada que promete ser muy especial. SUPERDEPORTE
Los Premios SUPER 2025 cuentan con impulso de Iberdrola. Patrocinadores de la gala: Universitat de València, Bravo Playa Camping Resort, La Nucía Ciudad del Deporte, Trececasas, Teika e IMED Hospitales. Colaboran: Cervezas Turia y Federació de Gimnasia de la Comunitat Valenciana.
Las categorías de los Premios SUPER 2025
Este año los galardones de SUPER se dividen en 13 categorías. Estos serán los reconocimientos que se repartirán en esta nueva edición de los Premios SUPER. Los recogerán clubes, ayuntamientos, deportistas, entidades y personalidades del mundo del deporte valenciano, que un año más ha demostrado su verdadero potencial. De la 'terreta' para el mundo.
- 1. Premio Impulso Valencia – Patrocinado por Iberdrola
- 2. Premio Trayectoria
- 3. Premio Mérito deportivo – Patrocinado por TEIKA
- 4. Premio Hito histórico
- 5. Premio Motor
- 6. Premio Superación – Patrocinado por el Ayto. La Nucía
- 7. Premio Revelación
- 8. Premio Reconstrucción
- 9. Premio Universitario – Patrocinado por la Universidad de Valencia
- 10. Premio Entrenador del año – Patrocinado por Bravoplaya
- 11. Premio Tradición
- 12. Premio Federación - Patrocinado por IMED Hospitales
- 13. Premio Leyenda – Patrocinado por Trececasas
¿Dónde y cuándo son los Premios SUPER 2025?
Como viene aconteciendo en las últimas ediciones, SUPER y Prensa Ibérica apuestan de nuevo por abrir las puertas de casa. El Club Diario Levante volverá a ser el lugar que acogerá la fiesta del deporte valenciano con la gala de los Premios SUPER 2025, que serán el próximo jueves 11 de diciembre a las 18:30 horas.
¡Te esperamos para que vivas con nosotros una velada mágica y celebremos los éxitos del DEPORTE VALENCIANO!
