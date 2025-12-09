Premios SUPER 2025: Conoce todos los detalles sobre la gala del deporte valenciano

Se acaba el año y es momento de recordar los mejores momentos a nivel deportivo vividos en estos doce meses en la Comunitat Valencia. Un año más La Casa del Deporte Valenciano reconoce a los deportistas, clubes, organizaciones y federaciones de nuestra tierra con los Premios SUPER 2025. De nuevo SUPERDEPORTE y Prensa Ibérica organizan una gala que celebrará la fortaleza y los éxitos del deporte autonómico y nacional en una velada que promete ser muy especial. SUPERDEPORTE

Los Premios SUPER 2025 cuentan con impulso de Iberdrola. Patrocinadores de la gala: Universitat de València, Bravo Playa Camping Resort, La Nucía Ciudad del Deporte, Trececasas, Teika e IMED Hospitales. Colaboran: Cervezas Turia y Federació de Gimnasia de la Comunitat Valenciana.

Premios SUPER 2024: Todos los premiados /

Las categorías de los Premios SUPER 2025

Este año los galardones de SUPER se dividen en 13 categorías. Estos serán los reconocimientos que se repartirán en esta nueva edición de los Premios SUPER. Los recogerán clubes, ayuntamientos, deportistas, entidades y personalidades del mundo del deporte valenciano, que un año más ha demostrado su verdadero potencial. De la 'terreta' para el mundo.

1. Premio Impulso Valencia – Patrocinado por Iberdrola

– Patrocinado por Iberdrola 2. Premio Trayectoria

3. Premio Mérito deportivo – Patrocinado por TEIKA

– Patrocinado por TEIKA 4. Premio Hito histórico

5. Premio Motor

6. Premio Superación – Patrocinado por el Ayto. La Nucía

– Patrocinado por el Ayto. La Nucía 7. Premio Revelación

8. Premio Reconstrucción

9. Premio Universitario – Patrocinado por la Universidad de Valencia

– Patrocinado por la Universidad de Valencia 10. Premio Entrenador del año – Patrocinado por Bravoplaya

– Patrocinado por Bravoplaya 11. Premio Tradición

12. Premio Federación - Patrocinado por IMED Hospitales

- Patrocinado por IMED Hospitales 13. Premio Leyenda – Patrocinado por Trececasas

JM López

¿Dónde y cuándo son los Premios SUPER 2025?

Como viene aconteciendo en las últimas ediciones, SUPER y Prensa Ibérica apuestan de nuevo por abrir las puertas de casa. El Club Diario Levante volverá a ser el lugar que acogerá la fiesta del deporte valenciano con la gala de los Premios SUPER 2025, que serán el próximo jueves 11 de diciembre a las 18:30 horas.

¡Te esperamos para que vivas con nosotros una velada mágica y celebremos los éxitos del DEPORTE VALENCIANO!