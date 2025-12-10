La 12ª edición de la Carrera 10KFem abre sus inscripciones.

Este miércoles 10 de diciembre se han abierto las inscripciones para la 12ª edición de la Carrera 10KFem, la prueba de 10 kilómetros de categoría femenina más emblemática de Valencia y la única homologada en España, a través de la web oficial

Las inscripciones promocionales estarán disponibles desde este miércoles 10 de diciembre y hasta agotar los primeros 200 dorsales, para continuar después con el siguiente tramo de precio, que estará, en vigor mientras queden dorsales.

Esta carrera, que se celebrará el domingo 29 de marzo, es actualmente la única carrera femenina homologada de España y cada año atrae a cerca de 3.000 mujeres de toda España y de muchos otros rincones del mundo para recorrer las calles de València, consolidando la carrera como uno de los eventos deportivos femeninos más importantes del país.

El objetivo es que cada corredora viva una experiencia única, independientemente de su nivel. Es también una oportunidad para sentir la energía de cientos de corredoras, todas buscando dar lo mejor de sí mismas, compartiendo el reto de completar esos 10 kilómetros que, para muchas, son como un auténtico "maratón", destacan desde la entidad organizadora Nosotras Deportistas.

La Carrera 10KFem nació para animar a más mujeres a vivir y disfrutar del deporte, aumentar la presencia de más mujeres en el deporte femenino, incrementar los porcentajes de participación, dar visibilizad a las deportistas, y para eliminar los estereotipos sexistas en el deporte y en la sociedad. Es un evento deportivo único en España al estar su recorrido homologado por la RFEA y ofrecer a todas las corredoras la experiencia de competir en categoría femenina (como en unos mundiales o unos Juegos Olímpicos) poniendo a las corredoras, su esfuerzo y sus logros en un lugar primordial.

Compromiso solidario

Como cada edición, la organización ha elegido una entidad solidaria a la que las participantes en la carrera pueden destinar 1 o 3 euros, que este año será para la Asociación Red Aminata. Esta asociación, establecida en València, trabaja por la prevención y erradicación de la Mutilación Genital Femenina, a través de cuatro servicios: acompañamiento para el cumplimiento de los tratamientos sanitarios, cuidados de enfermería comunitaria, mediación intercultural en relaciones socio sanitarias e intervención social con enfoque interseccional.

La Carrera 10KFem – Día de la Mujer... ¡Deportista! es una carrera popular de categoría femenina organizada por Nosotras Deportistas, que pretende fomentar el deporte femenino e impulsar la presencia de más mujeres en todos los ámbitos de decisión del deporte, desde la base hasta la élite. Cuenta además con la colaboración de diversas entidades tanto públicas como privadas y está dirigida a todas las aficionadas al running, principiantes o expertas, que quieran disfrutar del deporte en primera persona e inspirar a mujeres y niñas a hacer deporte.