¡Bombazo en la Volta a la Comunitat Valenciana!: Un figura del máximo nivel mundial confirma su participación

Del 4 al 8 de febrero de 2026 se celebrará la 77ª Volta a la la Comunitat Valenciana, una prueba integrada en el calendario UCI y que volverá a tener el honor de ser la primera vuelta por etapas del año en el panormama mundial. La ronda valenciana goza de un gran prestigio internacional y cada vez son más los equipos que la incluyen en su programación de temporada. Este miércoles se ha conocido que la prueba contará con una de las grandes estrellas del pelotón mundial: Remco Evenepoel. El belga ha hecho pública la programación de carreras en las que participará durante el año 2026 y ha confirmado que competirá en la ronda valenciana.

La ronda valenciana, junto a la Volta a Catalunya y la Challenge de Mallorca, serán las únicas carreras en las que el nuevo corredor del equipo alemán Red Bull Bora-hansgrohe participará en España durante el próximo año.

Evenepoel quiere agrandar su palmarés en la VCV / SD

En 2022 ya participó en la Volta a la Comunitat Valenciana

El doble campeón olímpico y campeón mundial de contrarreloj en los tres últimos años, ya participó en la Volta a la Comunitat Valenciana en la edición de 2022, en la que ganó la primera etapa. La presencia de Evenepoel, uno de los mejores ciclistas del momento supone todo un aliciente más para la Volta.