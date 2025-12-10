Ciclismo
¡Bombazo en la Volta a la Comunitat Valenciana!: Un figura del máximo nivel mundial confirma su participación
El doble campeón olímpico y campeón mundial Remco Evenepoel iniciará la temporada en la ronda valenciana
Del 4 al 8 de febrero de 2026 se celebrará la 77ª Volta a la la Comunitat Valenciana, una prueba integrada en el calendario UCI y que volverá a tener el honor de ser la primera vuelta por etapas del año en el panormama mundial. La ronda valenciana goza de un gran prestigio internacional y cada vez son más los equipos que la incluyen en su programación de temporada. Este miércoles se ha conocido que la prueba contará con una de las grandes estrellas del pelotón mundial: Remco Evenepoel. El belga ha hecho pública la programación de carreras en las que participará durante el año 2026 y ha confirmado que competirá en la ronda valenciana.
La ronda valenciana, junto a la Volta a Catalunya y la Challenge de Mallorca, serán las únicas carreras en las que el nuevo corredor del equipo alemán Red Bull Bora-hansgrohe participará en España durante el próximo año.
En 2022 ya participó en la Volta a la Comunitat Valenciana
El doble campeón olímpico y campeón mundial de contrarreloj en los tres últimos años, ya participó en la Volta a la Comunitat Valenciana en la edición de 2022, en la que ganó la primera etapa. La presencia de Evenepoel, uno de los mejores ciclistas del momento supone todo un aliciente más para la Volta.
- Un parcial de 0-26 deja helado el Roig Arena
- Estos son los partidos de Copa del Rey de dieciseisavos de final
- Pedro Martínez, sobre la canasta ganadora de Taylor: 'Se ha equivocado, no ha entendido la jugada
- Directo | ¡Zaragoza completa la machada y derrota al Valencia Basket!
- El Valencia CF ya tiene rival de Copa del Rey: Sporting de Gijón
- Vicent Abril llama a la 'puerta'
- Cuatro posibles bajas del Atlético de Madrid contra el Valencia CF
- Desvelados los detalles del fichaje de David Villa por el Valencia CF