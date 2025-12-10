Coco Constans: "Nunca lo había dicho tan claro pero la exposición en redes me genera ansiedad"

La influencer de fitness Coco Constans (@ffitcoco), que ha construido una sólida comunidad en redes sociales a través de la autenticidad, el equilibrio y el bienestar integral, ha acudido a la sexta entrega del podcast ‘Con mucho de…” de NDL Pro-Health, para charlar relajadamente con la presentadora del espacio, la televisiva Alba Lago.

Durante la conversación, con ambas montadas en una bicicleta y sumando kilómetros con fines solidarios, la exitosa creadora de contenido, creadora del método #ffitpilates -que combina los principios del pilates con un enfoque dinámico- ha hablado de los orígenes de su proyecto y de cómo se ha ido convirtiendo en un pequeño imperio en torno al bienestar -ha expandido su actividad a diversas áreas, como FFITPILATES, FFITSILLA, FFITBRICKS e incluso merchandising-. Además, nos ha descubierto su enfoque para tener una vida saludable, que combina el ejercicio (pilates y fuerza) y una alimentación flexible, haciendo gran énfasis en la salud mental.

“Para mí es un pilar, sí. La salud mental lo es todo. Al final es el reflejo también de cómo estás por fuera, por dentro, todo. O sea, que sí, lo priorizo muchísimo. Las redes sociales tienen una parte como muy bonita, cuando expones lo que a ti te ha funcionado y compartes tus experiencias con el resto de la gente; pero también hay otra que no es tan positiva, que es cuando aparecen todos esos haters”, se lamenta esta licenciada en Psicología de 30 años.

A pesar de la presión y la ansiedad que conlleva esta exposición en las redes sociales, Constans gestiona su exposición estableciendo límites claros y manteniendo su esencia original, ese contenido orgánico, natural y cercano que la caracteriza desde sus inicios en 2018. “Creo que nunca lo había dicho tan claro, pero sí, se tiene ansiedad. Yo por lo menos lo sufro bastante. La gente se imagina a una chica atleta, superdeportista, que se le da bien todo, que no consume ultraprocesados, que no bebe vino, que no sale por las noches. Y yo soy todo lo contrario. Bueno, a ver, lo contrario tampoco, porque vivo en un equilibrio constante, pero no soy eso, sino una chica como cualquiera, muy normal, que transmite su estudio de vida a través de Instagram, pero que hago lo mismo que todo el mundo. Y no me siento una superpower de mujer, para nada”, aclara la influencer.

El éxito de Ffitcoco radica en su capacidad para inspirar a otros a través de su propia historia de superación, promoviendo un estilo de vida saludable, pero disfrutable y sostenible, no restrictivo. “Yo de hecho soy súper glotona y disfrutona de la comida, me encanta. Lo que más me gusta en este mundo es hacer aperitivos y montarlos. Desde mis inicios he tenido la oportunidad de conocer a muchos nutricionistas y aprender mucho de ellos, algo súper importante. Es decir, la teoría me la sé. Pero luego soy una persona que no tiene mucha fuerza de voluntad para la alimentación. Soy muy disfrutona, pero sé que mantengo un buen equilibrio”, asegura la influencer, que reconoce que su capricho personal son las patatas fritas.

Según ha puesto de manifiesto durante su charla con Alba Lago, su rutina de entrenamiento ideal consiste en alternar "FFITPILATES" y "FFITFUERZA" (entrenamiento con mancuernas). Además, complementa estas rutinas con paseos por la montaña con su perro, considerando esta combinación su "triángulo perfecto" para ser feliz y sentirse en forma. Constans también destaca la importancia de la flexibilidad para los movimientos diarios, la agilidad, la postura y la prevención de dolores, como el de espalda. Y recomienda estirar siempre después de entrenar para evitar que los músculos se "acartonen".

Respecto a su colaboración con marcas como NDL Pro-Health, la influencer cree que es importante que las marcas se vinculen a la salud porque esta es fundamental. “Las marcas con un gran altavoz tienen la responsabilidad de ayudar a concienciar a la gente”, asegura. También afirma que sus productos favoritos de NDL son Biological Age, la proteína en polvo para después de entrenar fuerza, y el de articulaciones, ya que es hiperlaxa. “Biological Age te ayuda a afrontar mejor el paso del tiempo, que eso creo que para todos es importante, y además en épocas de bastante estrés pues me ayuda como un chute para las defensas. Luego, la proteína en polvo, que para la gente que hacemos deporte es una ayuda. Me encanta porque yo soy una persona que soy muy hiperlaxa y necesito muscular bien, por ejemplo, el cuádriceps, y considero que tomarte algo siempre ayuda a tus articulaciones, tejidos y huesos. O sea, no solo cuidarte por fuera, sino por dentro”, concluye.

Durante este episodio de “Con mucho de…” la influencer afincada en Barcelona ha logrado una marca de 8,7 kilómetros (superando los 7,4 conseguidos por Rafa Nadal en la entrega inaugural del podcast) que, como ya ha ocurrido con las de los anteriores invitados, a final de temporada se traducirá en importes monetarios para diferentes programas solidarios de la Fundación Cantabria Labs y la Fundación Rafa Nadal.