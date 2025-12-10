España, subcampeona del mundo sub-21 de hockey

Con la miel en los labios se quedó España en la final de la Copa del Mundo Sub21 que se ha disputado en India. Después de un excelente torneo, solo la brillante actuación del portero alemán en la final y los shootouts evitaron que la selección española volviera con el oro en este Mundial. Tras el tiempo reglamentario, con 1-1 en el electrónico, la suerte del campeonato se decidió en la tanda de SO, donde Alemania se llevó el gato al agua por 2-3.

La empresa hoy no era sencilla. España se la jugaba con quien defendía la corona y la selección que más veces ha ganado este campeonato, pero el oro europeo logrado en Terrassa el año pasado y el buen juego y enorme efectividad en India de los RedSticks Sub21 hacía ser muy optimistas con una generación que nos ha dado muchas alegrías y que promete nutrir a la absoluta de calidad y coraje. El equipo de Uri Torras, así como todo el staff, debe estar orgulloso y satisfecho del rendimiento prestado de una selección que es de oro.

Comenzó el partido con dominio de España. Tras tres ataques llegó el primer Penalti Córner a favor, en el minuto 7. Lo tiró Aleix Bozal desviado a la izquierda de Jasper Ditzel. La contra germana vino tras un flick controlado de Justus Warweg, pero Jan Capellades paró el disparo muy bien colocado.

CHENNAI - FIH Hockey Men's Junior World Cup Tamil Nadu 202572 SPAIN vs GERMANY (FINAL)Picture: TEAM GERMANY AND TEAM SPAIN line up for the national anthem prior to the match COPYRIGHT WORLDSPORTPICS EWOUT PAHUD DE MORTANGESNO ARCHIVE ALLOWED / Frank Uijlenbroek

La siguiente ocasión de peligro de nuevo fue para los de Uri Torras. Josep Martín asistió a Guiu Corominas, pero su tiro lo paró el portero germano. Pidió PC España y el video umpire le dio la razón por falta en el momento del disparo. Hasta cuatro PC tiró Bruno Ávila seguidos, pero no vio puerta y el primer cuarto acabó con empate a cero goles.

En el 18, una contra acabó con PC para los alemanes. Jan Capellades demostró su calidad sacando un pie que desvió la bola fuera. De nuevo PC en contra, en el 26. Tras un rechace la pelota se paseó por delante de la portería, pero no encontró rematador. Estaba algo mejor Alemania que en el primer cuarto y, en el minuto 26, en un rápido ataque, le llegaba la bola a Warweg, que se revolvía y, esta vez sí, lograba engañar a nuestro portero y anotar el primer gol del partido.

Tras la media parte España logró el empate. En una jugada elaborada moviendo la bola de banda a banda, le llegó un rechace a Nico Mustarós que, delante del portero, supo superarlo para establecer el 1-1. Con el paso de los minutos se aceleró el ritmo del partido y los dos equipos encadenaron varias jugadas bien trenzadas. La más clara a falta de cuatro minutos para el fin del cuarto, cuando el portero Jasper Ditzel sacó una mano imposible a tiro de Albert Serrahima tras jugada de Corominas. Con el 1-1 se llegó al último periodo.

CHENNAI - FIH Hockey Men's Junior World Cup Tamil Nadu 202572 SPAIN vs GERMANY (FINAL)Picture: MARTIN JOSEP OF SPAIN WITH TEAMMATE CELEBRATE GOALCOPYRIGHT WORLDSPORTPICS EWOUT PAHUD DE MORTANGESNO ARCHIVE ALLOWED / Frank Uijlenbroek

Comenzó el cuarto con peligro para España, pero en la jugada siguiente Jonas Von Gersum provocó un nuevo PC que sirvió para que Capellades volviera a lucirse. Se lucieron ambos porteros en la final mundial.

No se dejaban nada en el tintero ninguno de los dos equipos, buscando el tanto de la victoria, pero las defensas se imponían a los ataques. Tras un minuto de infarto en el que Justus Warwer hizo una brillante jugada individual, pero su tiro se fue desviado, y una bola que no supo rematar Ben Hasbach, se cumplió el tiempo reglamentario y se llegó a los shootouts. Bajo palos, Diego Palomero sustituyó a Capellades para afrontar la tanda que decidiría el choque. Pero los alemanes estuvieron algo más certeros y por 2-3 lograron alzarse con el título.