La San Silvestre espera llenar València de fiesta y deporte con 18.000 participantes

València despide el año corriendo desde hace ya cuatro décadas. Este año no será una excepción. Tras Pas Ras al Port de València que se celebra este domingo 14 de diciembre, sólo quedará una cita para cerrar otro gran año en Valencia Ciudad del Running: la tradicional San Silvestre. Como manda la tradición, la última carrera del año, que además conmemora su 40 aniversario se celebrará el 30 de diciembre a las a las 20:00 horas. La prueba se ha presentado este miércoles en la Plaza del Ayuntamiento que de nuevo acogerá la meta de un espectaclar circuito de 5 kilómetros que recorrerá el centro de la ciudad. Un recorrido que tendrá además el aliciente de poder disfrutar de toda la illuminación y decoración navideña de la ciudad.

Inscripciones desde el 12 de diciembre

Para esta edición la organización a cargo del Ayuntamiento de Valencia y la SD Correcaminos ha establecido un máximo de 18.000 dorsales, que se pondrán a la venta desde este viernes 12 de diciembre. La inscripción y recogida de dorsales se realizará en las plantas de deporte de las tiendas El Corte Inglés de Valencia (Pintor Sorolla, Avenida de Francia, Nuevo Centro e Hipercor Ademuz) en horario comercial.

La Plaza del Ayuntamiento acogió la presentación / Fernando Bustamante

Dorsales solidarios

La concejala de Deportes, Rocío Gil, anunció en la presentación que la asociación beneficiaria es ASLEUVAL, Asociación de pacientes de leucemia, linfoma, mieloma y otras enfermedades de la sangre de la Comunidad Valenciana. Una de las novedades "más importantes" de esta 40º edición es el cambio del precio solidario del dorsal, que pasa de 1 a 2 euros, con el objetivo de aumentar la recaudación destinada a ASLEUVAL, asociación que presta apoyo integral a pacientes oncohematológicos y a sus familias.

Rocío Gil animó a todos a participar y colaborar con la causa solidaria / Fernando Bustamante

"Este año hemos aumentado el precio de la inscripción 100% solidaria para que la entidad beneficiaria vea duplicada la recaudación. Estoy segura de que los valencianos y las valencianas vamos a realizar esta Navidad un esfuerzo y llenaremos las calles de la ciudad!, ha destacado la edil, quien ha remarcado el carácter! 1lúdico y festivo” de esta prueba ya tradicional para despedir el año en “nuestra Valencia Ciudad del Running”.

Camiseta conmemorativa

La prueba vuelve además a vincularse con los mercados municipales, que ofrecerán las camisetas oficiales de esta 40ª edición. “Esta iniciativa, impulsada en colaboración con Confemercats y con todos los mercados municipales, busca impulsar el comercio de proximidad y fortalecer el carácter comunitario de la carrera”, tal como ha detallado el concejal de Comercio y Mercados, Santiago Ballester.

Así, los participantes que acudan con su dorsal a cualquier mercado municipal de la ciudad podrán recoger la camiseta de la carrera durante los días 26, 27 y 29 de diciembre (de 8:30 a 15 horas). Se trata de una camiseta de edición especial, por lo que se repartirán 2.000 unidades hasta agotar existencias.