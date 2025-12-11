Calendario polideportivo del fin de semana

Baloncesto

En la actualidad hay cinco competiciones masculinas diferentes en la pirámide nacional: la primera es la Liga ACB, la segunda es la Primera FEB, la tercera la Segunda FEB, la cuarta es la Tercera FEB y la quinta que se trata de la Primera División (Liga Foster's Hollywood). En competición femenina, tenemos la Liga Femenina, la Liga Femenina Challenge, Liga Femenina 2 y la 1ª División Fem (Liga Foster's Hollywood).

Euroliga masculina: Valencia Basket - Anadolu Efes Istambul, jueves 11 de diciembre a las 20:30 horas en el Roig Arena.

Así va la clasificación.

Liga ACB: Valencia Basket - Casademont Zaragoza, domingo 14 de diciembre a las 18:00 horas en el Roig Arena.

Así va la clasificación.

Primera FEB: HLA Alicante - Alimerka Oviedo Baloncesto, viernes 12 de diciembre a las 20:45 horas en el Centre de Tecnificació Esportiva d’Alacant.

Así va la clasificación.

Segunda FEB: Amics Castelló - Bueno Arenas Albacete Basket, domingo 14 de diciembre a las 12:00 horas en el Pabellón Ciutat de Castelló; CB Getafe - Maderas Sorlí Benicarló, domingo 14 de diciembre a las 17:30 horas; duelo valenciano entre el Proinbeni UPB Gandia - Club Esportiu Bàsquet Llíria, domingo 14 de diciembre a las 18:00 horas en el Pabellón Municipal de Gandía.

Así va la clasificación.

Tercera FEB: Undécima jornada. En el Grupo EA estos emparejamientos: Fundació Caixa Rural Vila-real - CB Tabernes Blanques Fernando Gil, sábado 13 de diciembre a las 18:00 horas; CB Morvedre - C.B. Puerto Sagunto, sábado 13 de diciembre a las 18:00 horas; Socage Jovens L’Eliana - BC Peñíscola, sábado 13 de diciembre a las 19:30 horas; Bauhaus Godella - CB Jovens Almàssera, sábado 13 de diciembre a las 20:30 horas; Cemalu Aldaia - The Fitzgerald El Pilar, domingo 14 de diciembre a las 18:00 horas; Amics Castelló B - Halal Food Quality Uixó Bàsquet, domingo 14 de diciembre a las 18:45 horas; Picken Claret - Topsurface NB Paterna, domingo 14 de diciembre a las 19:00 horas.

Así va la clasificación.

En el Grupo EB: Maristas Valencia - ESET Ontinet, sábado 13 de diciembre a las 18:15 horas; CB Jorge Juan Castelló Since 1907 - Servigroup Benidorm, sábado 13 de diciembre a las 19:00 horas; Rigalli Alginet - Personalhome Adesavi, domingo 14 de diciembre a las 18:00 horas; CB Estudiantes Cartagena - Velabasket CB Sueca, domingo 14 de diciembre a las 19:00 horas; Lucentum Alicante -Decprocon Carolinas, martes 16 de diciembre a las 20:30 horas; CMG Hidráulica NB Torrent - CBI Elche, miércoles 17 de diciembre a las 21:00 horas.

Así va la clasificación.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood):

Grupo A: Horarios y clasificación.

Horarios. / FBCV

Grupo B: Horarios y clasificación.

Horarios. / FBCV

Liga Endesa Femenina: Valencia Basket - Casademont Zaragoza, domingo 14 de diciembre a las 12:15 horas en el Roig Arena.

Así va la clasificación.

Liga Femenina Challenge: La Laguna Toyota Adareva - La Cordà de Paterna NB, sábado 13 de diciembre a las 19:00 horas; Fustecma NBF Castelló - Bosonit Unibasket, sábado 13 de diciembre a las 19:30 horas en el Pabellón Municipal Grapa de Castellón.

Así va la clasificación.

Liga Femenina 2: CB Isla Bonita - Picken Claret, sábado 13 de diciembre a las 20:30 horas .

Así va la clasificación.

Primera División Femenina Liga Foster's Hollywood):

Grupo A: Horarios y clasificación.

Horarios. / FBCV

Grupo B: Horarios y clasificación.

Horarios. / FBCV

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: Abanca Ademar León - Horneo EÓN Alicante, domingo 14 de diciembre a las 18:00 horas.

Liga Guerreras Iberdrola: Se reanuda la competición el miércoles 17 de diciembre tras la participación de Las Guerreras en el mundial de Balonmano Femenino 2025.

Así va la clasificación.

División de Honor Oro Femenina: RAHI-Sepisur Córdoba - Grupo USA Handbol Mislata, domingo 14 de diciembre a las 13:00 horas.

Así va la clasificación.

División de Honor Plata Masculina: Decimocuarta jornada, Fundación Agustinos Alicante - BM Contazara Zaragoza, sábado 13 de diciembre a las 19:00 horas en el Pabellón de Colegio San Agustín; duelo autonómico entre el Fertiberia Puerto Sagunto y el Servigroup Benidorm, domingo 14 de diciembre a las 18:00 horas en el Pabellón de Puerto de Sagunto.

Fertiberia Puerto de Sagunto y BM Servigroup Benidorm llegan al derbi del domingo en un gran momento de forma, lo que aumenta la expectación por el choque en el Pabellón de Puerto de Sagunto. El equipo local ha mostrado solidez en casa, donde ha conseguido varias victorias claras, y ha sabido competir fuera, ganando partidos ajustados como el reciente triunfo ante Trasmapi Gobycar Citubo H.C. Eivissa y pese a alguna derrota mínima fuera de casa. Por su parte, Benidorm llega con la moral alta tras victorias importantes como la conseguida frente a Helvetia Anaitasuna, mostrando un juego colectivo sólido, velocidad en ataque y estabilidad defensiva.

Así va la clasificación.

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: decimosegunda jornada: Handbol Onda - OAR Gracia Sabadell, sábado 13 de diciembre a las 19:00 horas en el Pabellón Víctor Cabedo; Fundació Handbol Sant Viçens - Club Balonmano Almassora, sábado 13 de diciembre a las 19:30 horas; BM Marni Rosval - BM Morro Jable VC, sábado 13 de diciembre a las 20:30 horas; KH-7 BM Granollers Atlètic - Atticgo Elche, sábado 13 de diciembre a las 16:30 horas.

Así va la clasificación.

Primera División masculina, Grupo E: Horarios.

Resultados. / RFEBM

Así va la clasificación.

Rugby

División de Honor: No hay jornada de Liga este fin de semana por la Copa del Rey.

Así va la clasificación.

Enfrentamientos en la cuarta jornada de la Copa del Rey.

Grupo B: Cajasol Real Ciencias Sevilla - CR Huesitos La Vila, domingo 14 de diciembre a las 12:30 horas. Clasificación de la Copa.

División de Honor Élite Masculina: No hay jornada este fin de semana por la disputa de la Copa del Rey.

En el Grupo C: Valencia RC - Complutense Cisneros, sábado 13 de diciembre a las 16:00 horas en el Polideportivo Quatre Carreres. Clasificación de la Copa.

En el Grupo D: Recoletas Burgos Caja Rural - FibraValencia Les Abelles, domingo 14 de diciembre a las 13:00 horas. Clasificaciónde la Copa.

Así va la clasificación de Liga.

División de Honor B Masculina, Grupo B: CAU Valencia - Palma Rugby Unión, sábado 13 de diciembre a las 13:30 horas en el campo de Rugby del Turia.

Este sábado el CAU Rugby Valencia inicia ante el Palma la segunda vuelta de la temporada en la DHB masculina tras una primera vuelta donde ha conseguido ganar todos sus partidos sumando además tres bonus ofensivos en los partidos disputados. El equipo entrenado por Manolo Nadal lidera la clasificación del grupo B de la categoría con 31 puntos, dos más que el segundo clasificado el Andorra y seis más que Poble Nou, tercero en la tabla.

Después de la fase regular, los tres primeros de cada grupo disputarán una segunda fase con el ascenso a la Liga Elite. El CAU Valencia, junto con el Getxo, son los dos únicos equipos que han conseguido imponerse a sus rivales en todos los partidos disputados. Los vascos son el gran rival a batir en la lucha por el ascenso ya que además de acumular las mismas victorias que los valencianos han conseguid sumar el bonus en todos sus enfrentamientos.

El CAU Valencia inicia la segunda vuelta de la DHB Masculina con pleno de victorias. / CAU VALENCIA

Asi va la clasificación.

División de Honor B Femenina: Unió Esportiva Santboiana - Turia, sábado 13 de diciembre a las 13:00 horas. El colista recibe al líder.

Así va la clasificación.

Voleibol

Superliga Masculina: Novena jornada: Pamesa Teruel VB - Léleman Conqueridor Valencia, sábado 13 de diciembre a las 18:30 horas; Grupo Herce Soria Voleibol - Servigroup Playas de Benidorm, sábado 13 de diciembre a las 19:30 horas.

El Servigroup Playas de Benidorm afronta este sábado uno de los compromisos más exigentes de la temporada en su visita al Grupo Herce Soria Voleibol, segundo clasificado y uno de los grandes aspirantes al título junto al CV Guaguas. Los sorianos han firmado un arranque casi impecable, cediendo únicamente un punto en ocho jornadas —en su visita a San Roque—, un dato que refleja la dimensión del desafío que espera al conjunto dirigido por Iván Navarro. Los benidormenses llegan a esta jornada con la moral en alto tras encadenar dos victorias consecutivas frente a San Roque y Tarragona, resultados que les han permitido abandonar los puestos de descenso y recuperar sensaciones muy positivas en su juego. “Visitamos una de las pistas más difíciles de España y nos enfrentamos a un candidato al título, pero llegamos con buenas sensaciones, con trabajo acumulado y con la mentalidad de competir sin complejos. Sabemos que el reto es enorme, pero también que el equipo está creciendo. Vamos a intentar sacar nuestra mejor versión y pelear todas las opciones que tengamos", dijo Navarro.

El choque en Los Pajaritos tendrá un componente emocional añadido para Rafa González y Dani Retuerto, que volverán a la pista en la que compitieron en el pasado defendiendo los colores sorianos en la Superliga. En el plano físico, el cuerpo técnico mantiene las dudas de Carlos Dos Santos y Valentino Vidoni, que terminaron con molestias el último encuentro frente a Tarragona.

Así va la clasificación.

Superliga 2 Masculina: Undécima jornada.

Grupo B: Arona Spring in Motion - CV GEMAVI Vinaròs, sábado 13 de diciembre a las 19:30 horas; UBE L'Illa Grau - Cisneros La Laguna, sábado 13 de diciembre a las 17:00 horas en el Pabellón Les Naus de Castellón; CV Mediterráneo Castellón - Club Natació Sabadell, sábado 13 de diciembre a las 17:00 horas en el Pabellón Pablo Herrera.

Clasificación.

Grupo C: No hay jornada este fin de semana.

Clasificación.

Superliga 2 Femenina: Undécima jornada.

Grupo B: Grau Élite Cementos - CVS U Energía Sóller, sábado 13 de diciembre a las 19:30 horas en el Pabellón Pablo Herrera.

Clasificación.

Grupo C: CV Emalsa Gran Canaria - Camporrosso Finestrat Medsur, viernes 12 de diciembre a las 20:30 horas ; Fedes Ascensores La Laguna - CV Paterna Liceo, sábado 13 de diciembre a las 13:00 horas; Guía CDV UFP Canarias - Camporrosso Finestrat Medsur, sábado 13 de diciembre a las 19:00 horas; Grupo Renovak CV Sant Joan - Mairena Vóley club, sábado 13 de diciembre a las 19:30 horas; Clínica Inmuv. Descubre Fuentes - Servigroup Playas Benidorm, sábado 13 de diciembre a las 18:30 horas, un conjunto que compite por los mismos objetivos y que actualmente suma 14 puntos, solo uno menos que las benidormenses.

Tras dos jornadas sin puntuar —ante el líder Guía CDV y frente al Grupo Renovak CV Sant Joan—, el Servigroup Playas Benidorm dirigido por Noelia Santacreu viaja con el propósito de romper la dinámica negativa, recuperar sensaciones y cerrar la primera vuelta con una victoria que lo mantenga en la pugna por las posiciones nobles de la clasificación. La igualdad en la tabla marca un encuentro crucial: el Servigroup Playas de Benidorm ocupa la 5ª posición con 15 puntos, mientras que Fuentes es 7º con 14. Una victoria permitiría a las benidormenses tomar aire, recuperar la confianza y dejar atrás a un rival directo en la clasificación. “Tenemos por delante un partido muy exigente ante un rival directo que compite muy bien. Hemos trabajado duro toda la semana, corrigiendo errores y reforzando nuestra confianza. El equipo tiene capacidad para volver a la senda de la victoria y cerrar la primera vuelta con buenas sensaciones. Sabemos que será un encuentro complicado, pero vamos con ilusión y con la convicción de que podemos sacar los tres puntos”, destacó Santacreu.

El conjunto sevillano llega tras caer en un ajustado 3-2 ante Algar Surmenor, un partido de alto voltaje donde dejó claro su potencial competitivo. Pero el equipo de Noelia Santacreu llega con un mensaje claro: reforzar la confianza y el nivel mostrado en muchas fases de los encuentros disputados esta temporada y conquistar puntos lejos de su territorio.

Clasificación.

1ª División masculina, Grupo C. Consulta los horarios y la clasificación.

1ª División Femenina, Grupo C Subgrupo B. Ahora Vóley Xátiva - AD Voleibol Rivas, sábado 13 de diciembre a las 17:00 horas en el pabellón Municipal de Xàtiva.

Así va la clasificación.

Hockey hierba

La última jornada de la primera fase de la División de Honor B se disputa este fin de semana 13 y 14 de diciembre. Los primeros cuatro clasificados de cada grupo disputarán la Fase Final por el ascenso a la máxima categoría mientras que los últimos cuatro clasificados de cada grupo lucharán por la permanencia.

División de Honor B Masculina: Grupo 1, Uviversitat d'Alacant San Vicente - RC Jolaseta, domingo 14 de diciembre a las 12:00 horas en el Campo de Hockey de la Universidad de Alicante.

Así está la clasificación.

Grupo 2: SPV - CH Carpesa, sábado 13 de diciembre a las 13:00 horas; RH Prive Benalmádena - CD Giner de los Ríos, domingo 14 de diciembre a las 13:00 horas.

Así está la clasificación.

División de Honor B Femenina: Grupo 1: Derbi entre el CH Xaloc y el CD Giner de los Ríos en el Polideportivo Virgen del Carmen de Beter, sábado 13 de diciembre a las 15:00 horas.

Así está la clasificación.

En el Grupo 2: Duelo autonómico entre el Valencia CH - Uviversitat d'Alacant San Vicente, domingo 14 de diciembre a las 12:00 horas en el Polideportivo Virgen del Carmen de Beteró.

Así va la clasificación.

Hockey patines

Liga OK: Innoaesthetics HC Sant Just - AITEX PAS Alcoi, sábado 13 de diciembre a las 20:00 horas.

Clasificación.

Liga OK Plata Sur: Sporting Alcoi Erum - Simar Igualada HC, sábado 13 de diciembre a las 17:30 horas en el Polideportivo Francisco Laporta.

Clasificación.

Liga OK Plata Femenina: Iman Serroukh Alcalá Hockey - Club Promoción Patín Raspeig, sábado 13 de diciembre a las 17:00 horas.

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur: Gestas de España Chip Aluche - P.A.S Alcoi, sábado 13 de diciembre a las 19:15 horas; CD Colegio Alameda de Osuna - Club Promoción Patín Raspeig, sábado 13 de diciembre a las 20:45 horas.

Clasificación.

Fútbol sala

Primera División: Servigroup Peñíscola - Córdoba Patrimonio de la Humanidad, sábado 13 de diciembre a las 17:00 horas en el Pabellón Juan Vizcarro; Family Cash Alzira - Noia Portus Apostoli, sábado 13 de diciembre a las 18:00 horas en el Palau d'Esports de Alzira.

Así va la clasificación.

Segunda División: Levante UDFS - Wanapix, sábado sábado 13 de diciembre a las 18:30 horas en el Pabellón Municipal de Paterna.

Así va la clasificación.

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: Feme Castellón - Grupo Reciclarte César Augusta, sábado 13 de diciembre a las 16:00 horas en el Pabellón Chencho.

Así va la clasificación.

Segunda División B: En el Grupo 2, FS Picassent - CDF Zierbena, sábado 13 de diciembre a las 18:00 horas en el Pabellón Polideportivo Municipal de Picassent.

Así va la clasificación.

En el Grupo 3, Duelo autonómico CFS Bisontes de Castellón - CFS Futsal Ibi Jypal Hogar, sábado 13 de diciembre a las 12:00 horas en el Pabellón Ciudad de Castellón; Illes Balears Palma Ftsal - Canet FS, sábado 13 de diciembre a las 16:00 horas; Ye Faky FS - CE Futsal Gestoría Luis Mataró, sábado 13 de diciembre a las 16:00 horas en el Pabellón Municipal de Cocentaina; Nunsys El Pilar - Colegio Santo Ángel CCR Baixsud de Castelldefels A, sábado 13 de diciembre a las 18:15 horas en el Pabellón del Colegio El Pilar.

Así va la clasificación.

Grupo 4: El Álamo FS - CD Sporting La Nucía, sábado 13 de diciembre a las 18:00 horas.

Así va la clasificación.

Bádminton

Top10 Iberdrola: La competición sufre un paréntesis hasta enero.

Clasificación Grupo A.

Waterpolo

Primera División Masculina, Grupo A: C. Askartza - Waterpolo Turia, sábado 13 de diciembre a las 17:30 horas.

Así va la clasificación.

Primera División Femenina, Grupo A: Leioa WP - Waterpolo Turia, sábado 13 de diciembre a las 19:15 horas.

Así va la clasificación.

Segunda División Masculina, Grupo B: Duelo autonómico: Club Nou Godella Natación - Club Waterpolo Elx Selecte, sábado 13 de diciembre a las 17:30 horas en la Piscina Municipal de San Antonio de Benagéber.

Así va la clasificación.

Otros eventos deportivos

Ciclismo : XXII Ciclocross Ciutat de Carlet - Memorial Javi Bou, sábado 13 de diciembre desde las 08:45 horas en Carlet para las categorías: Sub-23 Fem., Sub-23, Máster 60 fem., Máster 60, Máster 50 fem., Máster 50, Máster 40 Fem., Máster 40, Master 30 fem., Máster 30, Júnior fem., Júnior, Élite UCI, Élite fem., Élite, Cadete fem., Cadete.

. CX Fira de Santa Llúcia (Villanueva de Castellón), domingo 14 de diciembre.

Atletismo : El periodo de preinscripciones para la próxima edición de Penyagolosa Trails acabó con un total de 4.773 corredores y corredoras, procedentes de 48 provincias y 40 nacionalidades. El sorteo de dorsales se celebrará el viernes 12 de diciembre a las 19:00 horas en la Diputación de Castellón. La MiM vuelve a ser la carrera con mayor número de solicitudes. En total, 4.081 preinscripciones para la prueba reina y 692 para la CSP. El evento se podrá seguir en el canal de YouTube de la Diputación de Castellón y en el canal de Twitch de Ingrávidos.

Pas Ras al Port de València 2025. El domingo 14 de diciembre, a las 9:00 horas, tendrá lugar la 37ª edición de una de las carreras con más solera en el calendario del running popular valenciano: el Pas Ras al Port de València, el 10K más antiguo de la ciudad. Organizado por el C.A. Poblats Marítims, la prueba se realizará una vez más sobre un circuito de 10 Km, completamente llano. Últimas instrucciones.

.II Control Sub-12 ST JECV Alicante / Elda (Aliante). Sábado 13 de diciembre. Organiza: C.A.Elda

. Campeonato Provincial por Equipos Sub-16 ST - JECV Alicante / Elche (Alicante). Fecha: 13/12/25. Organiza: C.A.Elche Decatlon

.II Jornada Control Provincial Sub-12 + Control Provincial Sub- 14 JECV Castellón. Castellón (Gaetá Huguet). Fecha: 13/12/25.

.Campeonato Provincial Equipos Sub-16 ST JECV Valencia / Valencia (P.D.Luis Puig). Fecha: 13/12/25. Organiza: C.A.Poblats Maritims

.Campeonato de España Clubes Short Track Máster / Valencia (P.D.Luis Puig). Fecha: 13/12/25. Organiza: RFEA-Catarroja UE. València acoge la gran cita nacional del atletismo máster en pista cubierta con la celebración de la 13ª edición del Campeonato de España de Clubes Máster Short Track 2025, que tendrá lugar el sábado 13 de diciembre, de 15:00 a 20:00 horas, en el Palau Velòdrom Lluís Puig.

.Memorial Natalia Marco 25 / Petrer (Alicante). Fecha: 14/12/25 . Organiza: C.A.Petrer Capet + C.A.San Vicente

. Campeonato Provincial Individual Sub-12 ST JECV Valencia / Valencia (Turia). Fecha: 14/12/25. Organiza: C.A.Quart de Poblet

.Campeonato Autonómico de 10k en Ruta / Valencia. Fecha: 14/12/25. Organiza: C.A.Poblats Maritims

.III Gran Premio / Paterna (Valencia). Fecha: 14/12/25. Organiza: C.A.Carnicas Serrano.

.XIV Carrera por montaña y marcha a pie Sera del Coto. Domingo, 14 de diciembre de 2025 a las 8:00 en Cases del Senyor, Monover (Alicante).

.XXI Trail Serra d'Oltà (Calp), CTM 25/26. Domingo, 14 de diciembre de 2025 a las 8:30, en la Partida Gargasindi, Calpe (Alicante).

.X Trail Xeresa Monduver. Lliga de Muntanya València Sud. 25/26. Domingo, 14 de diciembre de 2025 a las 9:00 en Xeresa (Valencia).

Polideportivo : Esports al Barri. Esta cita tendrá lugar el sábado 13 de diciembre, de 11:00 a 14:00 horas, en el Jardí de l’Ermita (aproximadamente a la altura del carrer Duc de Mandas, 22). Como viene siendo habitual, contará con espacios destinados a la práctica de diferentes deportes como: hockey, triatlón, vóley, ajedrez, pádel, judo, pilota valenciana, kárate y balonmano, entre muchas otros, gracias a la colaboración de Federaciones y clubes deportivos de la ciudad.

Tenis : Campeonato de España de Tenis Absoluto 2025. La Real Federación Española de Tenis (RFET) ha confirmado el regreso del Campeonato de España de Tenis Absoluto, que disputará su fase final del 16 al 20 de diciembre en el Sporting Club de Tenis de Valencia. El torneo repartirá una dotación económica de 41.250 euros en premios, con igualdad en las categorías masculina y femenina. La edición 2025 incluirá tanto el Campeonato de España MAPFRE de Tenis Absoluto Masculino como el Campeonato de España Iberdrola de Tenis Absoluto Femenino. El Sporting Club de Tenis de Valencia se vestirá de gala para acoger una cita que promete reunir a los mejores talentos nacionales en un entorno histórico para el tenis español.

El torneo se disputará en tres fases:

Pre-previa : del 9 al 12 de diciembre, con 48 jugadores/as según ranking.

: del 9 al 12 de diciembre, con 48 jugadores/as según ranking. Fase previa : del 13 al 15 de diciembre, con 32 participantes (19 campeones/as territoriales, 9 por ranking y 4 clasificados de la pre-previa).

: del 13 al 15 de diciembre, con 32 participantes (19 campeones/as territoriales, 9 por ranking y 4 clasificados de la pre-previa). Fase final: del 16 al 20 de diciembre, con cuadros de 28 jugadores/as.

Pilota valenciana : Trofeu Mestres Caixa Popular de Escala i Corda (13, 18 y 21 de diciembre) en el trinquet de Pelayo. Primera semifinal: el 13 de diciembre, a las 17:30 horas, se enfrentarán Alejandro (4º en el ranking de restos), Hilari (1º en el ranking de medios) i Salva (8º) contra Salva Palau (5), Conillet (4) i Guillem Palau (13).

Segunda semifinal: será el 18 de diciembre a las 18:00 horas con De la Vega (1) i Nacho (2) contra Puchol II (3), Pere (6) i Héctor (7).

Gran final: se jugará el día 21 de diciembre en la catedral de la pilota a les 11:30 horas.