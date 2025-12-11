Les Abelles revalida el título del Campeonato de España de Rugby Inclusivo

El CP Les Abelles se proclamó campeón del II Campeonato de España de Rugby Inclusivo, logrando así su segundo título nacional consecutivo y consolidándose como uno de los proyectos inclusivos más sólidos y referentes del panorama nacional.

El campeonato reunió a equipos de todo el país en una jornada marcada por el compañerismo, la convivencia y la promoción del rugby como herramienta de integración social. En este contexto, Les Abelles volvió a destacar gracias a un juego colectivo sólido, una defensa muy comprometida y una actitud ejemplar por parte de todos sus integrantes.

Durante todo el torneo, el equipo mostró una notable evolución respecto a la edición anterior: mayor estabilidad en el juego, comunicación constante y una confianza creciente que se reflejó en cada partido. La colmena firmó un campeonato impecable, imponiéndose en todos sus encuentros y mostrando una superioridad construida a base de esfuerzo, ilusión y trabajo compartido.

Les Abelles volvió a destacar gracias a un juego colectivo sólido, una defensa muy comprometida y una actitud ejemplar. / LES ABELLES

Valoraciones

Desde el cuerpo técnico, se subrayó que este éxito va más allá del resultado: “Este equipo es especial. Ganar es importante, pero lo que realmente nos emociona es el camino: cómo crecen, cómo trabajan y cómo disfrutan. Revalidar el título demuestra que vamos por el camino correcto”.

La dirección del club también quiso destacar el valor del proyecto: “El rugby inclusivo forma parte de nuestra identidad. Este segundo campeonato es un orgullo para Les Abelles y un impulso para seguir apostando por un deporte que integra, que educa y que suma".