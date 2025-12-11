El XXII Festival Internacional Gran Hotel Bali bate récords históricos

Benidorm volvió a convertirse en epicentro internacional del ajedrez con la celebración del XXII Festival Internacional Gran Hotel Bali, que reunió del 28 de noviembre al 8 de diciembre a más de 1.600 participantes de 43 nacionalidades. La cita batió récords en varias competiciones y consolidó su prestigio como uno de los eventos más multitudinarios del calendario anual.

Vitaliy Bernadskiy, campeón del Open Internacional

El GM ucraniano Vitaliy Bernadskiy se proclamó vencedor del XXII Open Internacional Gran Hotel Bali – Grupo A, imponiéndose en solitario con 7,5 puntos sobre 9 rondas. Le acompañaron en el podio el IM Zhihang Xu (China) y el IM Ernesto Javier Fernández Guillén (Cuba), ambos con 7 puntos. El torneo contó con 99 titulados FIDE, entre ellos 16 grandes maestros, y otorgó cuatro normas internacionales, destacando la joven india Charvi A., que logró norma de WIM.

En el Grupo B, el indio Santhosh Sandeep se alzó con el título seguido en segunda posición por sistemas de desempate por el español Miquel Lacamara Pasamar.

Copa de España por Equipos y Campeonato de España Blitz Mixto

La XVI Copa de España por Equipos por Edades reunió a 143 clubes en cuatro categorías. El Club Diagonal Alcorcón (Madrid) se impuso en Sub-18 y Sub-12, mientras que el Club Gramenet (Cataluña) triunfó en Sub-16 y el Club Gerunda (Cataluña) en Sub-14. La representación valenciana destacó con la plata del Club EDAPA en Sub-14.

En el Campeonato de España de Parejas Mixtas Blitz, la dupla formada por la MI Marta García Martín y el GM Jaime Santos Latasa se coronó campeona Absoluta. El podio lo completaron Félix Ilinca junto a Nieves Sanleón, y el GM José Carlos Ibarra con la WFM Adhara Rodríguez.

Podio del Campeonato de España de Parejas Mixtas Blitz. / FESTIVAL AJEDREZ GRAN HOTEL BALI

Blitz Nocturno y Nuevas Generaciones

El XVI Blitz Internacional Nocturno reunió a más de 160 jugadores. El MI indio Rao Srinath se impuso en el Grupo A, mientras que el búlgaro Aleksandar Stanchev ganó en el Grupo B.

El XIX Torneo Internacional de Nuevas Generaciones celebró las categorías Sub-12, Sub-10 y Sub-8, premiando a jóvenes talentos como Celia Melero Martínez (campeón Sub-12), Alejandro Moreno Jiménez (campeón Sub-10) e Izan Sola Mirallas (campeón Sub-8).

Un festival con figuras legendarias y jóvenes promesas

La cita contó con la presencia de leyendas como los GM Vasil Ivanchuk, Víktor Moskalenco y Daniel Cámpora, junto a promesas emergentes como Félix-Antonio Ilinca, Charvi A, Hussain Besou y Lucas González López. También participaron el GM Piorun Kacper, campeón mundial en resolución de problemas, y quien fue Campeona de España Femenina y Campeona Absoluta de la Comunidad Valenciana, la Maestra Internacional Marta García.

Las partidas fueron retransmitidas en directo por plataformas como ChessBase, Lichess y Chess.com, reforzando la proyección internacional del evento.

Organización y apoyos institucionales

El festival fue organizado por el Club Deportivo Tossal de la Cala, bajo la dirección de Luis Barona Boj, con la colaboración del Gran Hotel Bali, la Generalitat Valenciana, la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de Benidorm y las federaciones española (FEDA) y valenciana (FACV). Diversas autoridades estuvieron presentes en las distintas ceremonias de apertura y clausura de los torneos que componen el festival, como Luis Cervera, director general del deporte; Javier Jordá, concejal del Ayuntamiento de Benidorm; Emilio Gómez, Ana Pastor y José Miguel Pérez, presidente, vicepresidente y secretario de la Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana; y Teresa Muñoz junto con Miguel Ángel Muela, miembros de la directiva de la FEDA. En representación del Gran Hotel Bali de Benidorm, estuvieron el director de eventos, Anthon Mortensen; el director del hotel, José Antonio González Mayor; la subdirectora, Melissa Mosquera Solís; y el director de alojamiento, Pablo Alberto Mut.

Con récords de participación y un nivel competitivo excepcional, el XXII Festival Internacional Gran Hotel Bali reafirma a Benidorm como referencia mundial del ajedrez y punto de encuentro entre las leyendas del pasado y las estrellas del futuro.