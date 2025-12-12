Premios
La Nucía será premiada por la FEMECV en su Gala Anual
Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana reconoce a la localidad alicantina por su "promoción del deporte"
El Ayuntamiento de La Nucía será premiado en la Gala FEMECV 2025, en la categoría de “Mérito Deporte y Sociedad”, por su “colaboración y promoción del deporte a todos los niveles”. Se trata de un nuevo reconocimiento para el proyecto de “La Nucía, Ciudad del Deporte”.
La gala se celebrará el 30 de enero
Esta semana la FEMECV (Federació d’Esports de Muntanya i Escolada de la Comunitat Valenciana) hizo público los deportistas, clubs e instituciones que serán premiados en la Gala FEMECV 2025, que se celebrará en València el 30 de enero, en el Auditorio Alfons Roig de la Facultat de Belles Arts de la UPV. Estos premios ponen en valor el trabajo de quienes “hacen crecer cada día el montañismo valenciano”.
Bernabé Cano, feliz con este nuevo galardón
En la categoría de “Mérito Deporte y Sociedad” será galardonado el Ayuntamiento de La Nucía por su colaboración con la FEMECV y “promoción del deporte a todos los niveles”. Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, destacaba la importancia de estos reconocimientos y premios, “que nos dan fuerzas e impulso para seguir trabajando en nuestro proyecto de “La Nucía, Ciudad del Deporte” y añadía que “queremos dar las gracias a la FEMECV y el jurado por este premio, de una federación autonómica tan dinámica y activa, que tanto hace por el deporte en la “nostra terra i muntanya”.
