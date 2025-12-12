Premios SUPER | Vicente Iborra: "Este es un periódico que me ha acompañado toda la vida"

La Gala de Premios de Superdeporte concentró a grandes celebridades del deporte valenciano que tuvieron su respectivo y merecido reconocimiento. Y, después de un año cargado de éxito, no pudo haber premiado más laureado que Vicente Iborra, eterno capitán del Levante quien, después de una trayectoria cargada de éxitos, se retiró por todo lo alto logrando un ascenso histórico en Burgos. El ‘10’ granota, contento por recibir el Premio Leyenda de “un periódico que le ha acompañado toda la vida” ya que en sus páginas consumió fútbol base desde pequeño, afronta ahora el reto de salvar al Levante desde el banquillo y en calidad de técnico asistente, pero convencido de que revertirán la situación actual.

“Las cosas vienen como vienen, pero la verdad que bien, contento. Sobre todo con lo que veo, con la respuesta de los jugadores, con la unión de todos, con las ganas de dar un paso al frente y ojalá que eso se traduzca con una victoria el domingo. Es lo que nuestra afición y nuestros jugadores necesitan”, dijo Iborra, seguro de que el partido del domingo contra el Villarreal será un punto de inflexión para mirar hacia arriba. Sin embargo, pone en valor a la afición, cuyo incondicional apoyo les hace más fuertes. “Queremos conseguir la primera victoria, ojalá sea el domingo. Estamos convencidos de que somos capaces y con nuestra afición somos más fuertes. No tenemos ninguna duda de que nos van a alentar y creo que nosotros debemos transmitirles esa ilusión, esa energía y esas ganas de ganar”.

El hambre de Barroso: tras el premio, mira a Los Ángeles

A su vez, Luis Barroso, recibiendo el Premio Universitario, patrocinado por la Universidad de Valencia, fue premiado por sus éxitos en Judo y no pudo ocultar su emoción al acabar la gala. “Estoy muy contento, la verdad. Ha sido una temporada bastante buena, así que a seguir y a pensar en la próxima temporada. Los premios han estado súper chulos. Muy contento con la gala, espero volver”, comentó un Barroso ambicioso con sus próximos objetivos, con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028. “¿Juegos Olímpicos? Sí, la verdad. Pero ahora quiero recuperar la lesión de rodilla que tengo y llegar a abril, al campeonato de Europa, y conseguir una medalla”.

La vela, un deporte en expansión

La Federación de Vela, por su parte, fue premiado también por su desarrollo y evolución del deporte de la vela en nuestra ciudad. Motivos no le faltan no solo a València, sino también a la Comunitat, hambrienta de alcanzar las metas de unas Islas Baleares a la que ya le pisa los talones. “El Mediterráneo es espectacular. La temperatura del mar, esta misma mañana, estaba a 18 grados todavía. Los vientos de aquí son muy suaves y muy nobles. Aquí no hay un campo de regatas. Hay una bahía que es una maravilla. Los equipos que vienen a entrenar son el escenario mundial perfecto y preferido por los deportistas. Esa es nuestra función con la gente joven: que aprecien el valor de vivir en una Comunidad como la nuestra con un recurso natural tan fabuloso. Baleares es la meca de la vela, pero nosotros estamos un escalón por detrás. Somos ahora mismo la segunda federación en cuanto a palmarés, importancia, número de practicantes, de licencias y de barcos que han conseguido campeonatos de España y del mundo. Estamos cerquita de los Baleares”, dijo un Carlos Torrado, presidente de la Federación de Vela.

“Para nosotros ha sido importante porque, tras la Copa América de 2007, la Federación de Vela pasó al puerto de València, de la mano de la Fundación Deportiva Municipal, y con un apoyo de la Dirección General de Deportes. Con ese tándem, sobre todo con el apoyo del Ayuntamiento de València, hemos podido formar una base y ahí, entonces, crear nuestro centro de tecnificación, con proyectos olímpicos que tenemos ahora para París 2028, bastantes deportistas, un centro de formación de técnicos, una escuela municipal por donde pasan 14.000 alumnos todos los años y 54 escuelas de vela distribuidas por toda la Comunidad Valenciana. Somos un deporte minoritario, pero bueno, que se fijen un poco en nosotros. Ha sido muy importante porque te dan fuerza para seguir dando pasos hacia adelante, que el deporte sea importante en la formación de las personas y de la juventud. Nos ha sentado muy bien”.